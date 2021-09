Flávio Ricco: Ibope precisar atualizar a amostra para aferição da audiência

Em diferentes ocasiões pude constatar a seriedade dos serviços oferecidos pela Kantar Ibope na aferição da audiência. Entre as mais recentes, a primeira em Londres, na sua sede principal, e a outra, em São Paulo, na preparação do livro Biografia da Televisão Brasileira. Negócio é sério.

No entanto, os números de audiência da TV aberta, apresentados nos últimos tempos, têm chamado atenção de executivos das grandes redes. E de todos.

Quando se olha, por exemplo, para as médias das transmissões de futebol na Globo, comparadas aos últimos meses, a pergunta que fica é: pra onde foi esse público se, neste caso, a detentora dos direitos é a mesma e não tem como ver aos jogos em outro lugar?

A mesma coisa se observa na Record, SBT e Band, em programas como “Power Couple”, “Ilha”, “Hora do Faro”, “Show do Milhão”, “Eliana”, os realities culinários nas noites de sábado e, ainda, Datena e “Masterchef”. Produtos que, mesmo suando a camisa, não atingem números que merecem ou que registravam há pouco tempo. A impressão que se tem é que o público evaporou.

Talvez o problema esteja na amostra muito pequena, proporcionalmente à população das praças onde é feita a leitura. A mesma que persiste há anos.

TV Tudo

Aritmética

Não é possível admitir que para um universo como o da Grande São Paulo, com mais de 22.4 milhões de pessoas e que cresce a cada ano a aferição continue só em 1.600 domicílios.

Ou seja: a população aumenta junto com os domicílios que têm TV e a amostra segue engessada.

Algo estranho

Quando se olha então para o perfil do público, fica ainda pior, porque o que se vê em quase todas as TVs é que elas estão longe das classes mais ricas.

A pergunta é: existe peoplemeter em residências do Jardim Europa, Morumbi, Moema ou Itaim Bibi? Parece que não! Mas elas consomem TV aberta. E aí?

Outro detalhe

Um glossário da própria Kantar diz que “A característica mais importante de uma amostra não é seu tamanho, e sim a sua representatividade com relação à população total”.

Tudo bem, mas parece que isso não tem funcionado em alguns lugares do Brasil com amostras muito pequenas. Em praças com 220 domicílios, que são várias, aliás, se dez pessoas decidem não assistir à um determinado programa a audiência vai a zero, do nada. Erro caracterizado.

Enfim…

A expectativa é que a Kantar IBOPE Media, líder no mercado de pesquisa de mídia na América Latina invista ainda mais em tecnologia e no aumento dos domicílios na mesma proporção do crescimento da população e que as grandes redes, que pagam pelo serviço, invistam em conteúdo.

Afinal, é uma troca!

Simples consequência

Na Record, com a estreia da “Fazenda”, os números da série “Quando Chama o Coração” e do “Jornal da Record 24h” serão turbinados. Devem, naturalmente, observar crescimentos bem importantes.

É o antes e o depois.

Paquera

Não há notícias ainda que já fechou, mas a informação é que foi bem animada a conversa da apresentadora Patrícia Rocha com a Jovem Pan na segunda-feira.

Ela é uma das titulares do BandNews TV.

Agenda

Foto: Divulgação/Edu Moraes

Passada a correria do “Ilha Record”, Sabrina Sato se volta para outros compromissos, como trabalhos na internet e convites para participações em outros programas.

Entre esses, no dia 22, ela vai gravar o “Saia Justa”, do GNT, com Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos.

Astronauta

O comentarista Neto, da Band, gravou uma ação de merchandising vestido de astronauta para divulgar a exposição “Space Adventure”, que reúne mais de 300 itens originais da NASA no shopping Eldorado, em São Paulo.

Vai ao ar nesta sexta-feira no programa “Os Donos da Bola”.

Diva

Caso pensado ou obra do acaso, ter a participação de dona Laura Cardoso no capítulo de “Império”, contracenando com Alexandre Nero, segunda-feira, foi um presente para todos.

Bem no dia que ela completou 94 anos.

Homenagem

Walcyr Carrasco se referiu, assim, aos 94 anos de Laura Cardoso:

“Hoje é dia de parabenizar a brilhante atriz Laura Cardoso. Atriz que mais fez telenovelas no Brasil e no mundo, e que eu tive a honra de trabalhar diversas vezes! Seja sempre muito feliz. Ainda vamos trabalhar juntos de novo Laura!”.

Único

O “Arena”, do SBT, já é o programa mais aleatório da televisão brasileira. Aquele que qualquer coisa entra no script.

Entre as tantas, segunda-feira, teve o ex-jogador Djalminha, acompanhado do Afonso Nigro, cantando Legião Urbana. Melhor como meio-campo.

Critérios

No BandSports, havia uma expectativa interna muito grande sobre os que seriam escalados para a transmissão de Palmeiras e Atlético MG, pela Libertadores, na TV Conmebol.

Ivan Bruno e Júlio Gomes foram escolhidos.

Bate – Rebate

• A TNT continua fortalecendo seu time para a Liga dos Campeões…

• … Ontem, foram anunciados o narrador Leandro Mamute e os comentaristas Fernando Campos, Rafael Oliveira e Victor Canedo, para jogos no HBO Max, TNT e Space.

• Larissa Manoela ficou morena para gravar a primeira fase da novela “Além da ilusão”, na fila das 18h da Globo…

• … A atriz fará par romântico com Rafael Vitti, intérprete de Davi, um ilusionista.

• Allan Souza Lima também foi chamado para “Arcanos”, novo longa de Lília Cabral, que começa a ser filmado no Maranhão…

• … Ainda no elenco, Giulia Bertolli, Stepan Nercessian, Guilherme Piva, Déo Garcez, Alcione, entre outros…

• … Allan poderá ser visto, também, como Cristian Cravinhos nos filmes sobre o caso Richthofen, que estreiam dia 24 na Amazon Prime Video.

• Petrônio Gontijo também está liberado das gravações de “Gênesis”.

· Mateus Solano, depois das gravações de “Quanto Mais Vida, Melhor”, quer retomar a agenda no teatro…

· … Existe inclusive a possibilidade de uma volta para o espetáculo “O Mistério de Irma Vap”.

C´est fini

Igor Rickli encerrou participação nas gravações de “Gênesis”. E o detalhe é que seu personagem, Lúcifer, está presente na trama desde a primeira fase.

“De alma lavada depois de entregar um trabalho difícil pra caramba! Aos novos ciclos…”, escreveu o ator em uma rede social.

