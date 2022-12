Flávio Ricco: Humorístico da Band tinha tudo para dar errado. E deu

No passado, mas não tão lá atrás assim, todo e qualquer comercial tinha como assinatura a frase “à venda nas boas casas do ramo”. Detalhe para o “do ramo”, ou seja: ninguém vai numa loja de roupas para comprar uma aspirina. Nem uma geladeira na farmácia.

Porém, não foi essa a lógica da Band com o “Nóis na Firma”. Para ser o seu roteirista principal foi contratado alguém especializado em programas infantis. E para tentar consertar a sua falta de jeito, colaram nele uma pequena equipe de piadistas, mas que sempre teve a maior parte do seu trabalho negligenciado.

Deu no que deu.

No binômio estabelecido, elenco de mais – 12 personagens, e humor de menos, o resultado não poderia ser outro a não ser o fracasso e a sua consequente saída do ar no final deste mês.

Tem-se com isso a falsa impressão de que não há mais espaço para o humor na TV aberta. Que não dá certo. E não adianta insistir. Negativo. O que falta é fazer direito. Bem feito.

O humor sempre terá seu espaço em qualquer meio desde que direção, texto e elenco fiquem por conta de profissionais do ramo. Especializados. Simples assim. Inventar é que não dá.

(Moacyr Franco, protagonista de “Nóis na Firma”/ Divulgação Band)

TV Tudo

Elegância

Francisca Queiroz, Ainoã em “Reis”, publicou uma mensagem de despedida para os colegas de série.

Um trecho: “…Foi um ano incrível (apesar de tudo…), fui feliz em compartilhar esse trabalho com vocês, com os meus amigos, com uma equipe técnica e artística que têm todo o meu respeito… Confúcio está certo: ‘escolha um trabalho que ame e nunca terá que trabalhar’…

Tô fora

Catia Fonseca também achou legal não bater de frente com o jogo do Brasil nesta sexta-feira. Nem com programa gravado.

A decisão agora é por um filme, no ar depois da Renata Fan, ao meio-dia, e antes do Neto, às 14h.

Olho nisso

A transmissão da Série B, do campeonato brasileiro, a parir do ano que vem está no mercado. Por enquanto, ninguém bateu o martelo.

E não por falta de interessados: tem SBT, Band, Globo, Disney, Paramount e Turner, entre outros. O problema ainda está na distância de valores.

Por outra

Dentro de mais alguns dias, a CBF deve soltar o BID – Boletim Informativo Diário, mas podem me chamar de concorrência, para as séries C e D do Brasileiro.

Aí complica. Quem vai encarar?

É hoje

Logo mais, na Record, teremos a última eliminação padrão de “A Fazenda”.

Dos seis que ainda estão no jogo, restarão só cinco. Domingo, outra roça e aí com a participação dos eliminados e a saída de mais um na segunda-feira,

Novas datas

E a Record promoveu uma mudança nas datas de apresentação do especial “Família Record”, que será apresentado por Mariana Rios e Miguel Coelho.

Em vez de 20 e 21, o programa irá ao ar nas noites de 19 e 20. Definida também a reprise, na íntegra, sábado, dia 24.

Não tem como

Até data ontem, neste dezembro, com Copa do Mundo em jogo, a Globo está ganhando 3 pontos a mais na sua audiência. Vinha marcando 14,1 no ano e agora está com 17,7 média/mês. Uma grandeza.

Acredita-se que, agora, entrando a fase final, deve subir ainda mais.

Interessante isso

O mesmo levantamento aponta que Record e SBT, naturalmente, observaram quedas, mas pequenas, 0,4 e 0,5. “A Fazenda”, em seus últimos momentos, sem dúvida tem condições de mexer com esses números.

Pior resultado é o da Band: caiu de 2,2 para 1,3. Muito. Tinha pouco e está com muito menos ainda.

Aventura e suspense

A série nacional “O Beijo Adolescente” vai entrar, muito em breve, na programação da HBO Max. É a próxima. O trabalho é inspirado na história em quadrinhos homônima de Rafael Coutinho e que explora um grupo de jovens com poderes especiais na luta contra forças opressoras.

Em seu elenco Ingrid Gaigher, Benjamín Damini, Giulia de Bel, Antonio Haddad, Milhem Cortaz, Betty Gofman e Cris Vianna, entre outros.

Sobre ele

“O Beijo Adolescente” vai contar com uma participação muito especial. A do ator Carlos Moreno.

Quem por acaso ainda não ligou o nome à figura, é o Moreno, o mesmo de “Rá-Tim-Bum”, na Cultura, e das campanhas da Bombril.

Entrevista

Daniela Albuquerque conversa com Marisa Orth no “Sensacional” desta quinta-feira na Rede TV!, a partir das 22h30.

A atriz fala sobre o início de sua carreira, de mais de 40 anos, e o sucesso de seus personagens em “Rainha da Sucata” e “Sai de Baixo”.

(Divulgação Rede TV!)

Bate – Rebate

• A TV Rá Tim Bum, canal infantil por assinatura ligado à TV Cultura, comemora 18 anos com novidades nesta segunda-feira…

• … Estreiam na programação: “Júlio & Verne – Os Irmãos Gemiais” e “Mytikah – O Livro dos Heróis”, além de novas temporadas de “Mundo Ripilica”, “As Aventuras de Lilica, a Coala” e “Clipes Musicais do Hélio Ziskind”.

• Andréa Beltrão se dedica ao teatro. Em janeiro estreia “O Espectador”.

• As novelas turcas estão fazendo um grande sucesso na HBO Max, como são os casos de “Iludida” e “Será isso Amor?”…

• … E agora, entrou também no seu catálogo “A Agência”, com novos episódios todas as segundas…

• … Conta a história de uma agência de talentos em Istambul, com reviravoltas, romance e luta pelo poder.

• Na reta final, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino ganhou uma mesa redonda feminina: “Artilheiras”…

• … Produção da LiveSports, com transmissão, ao vivo, no canal @GoalBrasil, no YouTube…

• … Participam Gabriela Bazília, Luiza Boareto, Laura Luzzi e Jay Oliveira.

• Uma psicóloga irreverente marca presença em “A Praça é Nossa” nesta quinta-feira…

• … Dra. Rosângela é a personagem, vivida pelo humorista Índio Behn.

C´est fini

Thais Fersoza, atualmente como coapresentadora do “The Voice”, tem conquistado pontos importantes na Globo. Muito profissional, possui desenvoltura, até em função dos mais de 20 trabalhos na televisão, tudo indica que terá oportunidades em outros projetos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!