Flávio Ricco: Homero Salles, ex-“Gugu”, passa a integrar a direção da Band

O namoro vinha de algum tempo. Entre primeiras conversas e o martelo bater, foi mais de um ano, mas só agora é possível assegurar que Homero Salles, ex-diretor do Gugu, com passagens pelo SBT e Record, acaba de fechar com a Band. Uma negociação direta com o dono Johnny Saad.

A sua chegada já é confirmada pela Comunicação da casa.

Homero, meio que ministro sem pasta, tem participado de reuniões quase que diariamente. Só a sua função, ou o nome dela, ainda será determinada.

Algo esperado para esses próximos dias.

No entanto, sabe-se que, entre outras atribuições, ele será alguém muito presente nos trabalhos e decisões de áreas, como produção e programação, com vistas à temporada do ano que vem.

TV Tudo

Música escolhida

A Band definiu o tema de abertura da novela portuguesa “Valor da Vida”, que tem estreia marcada para o próximo dia 31.

Será a canção “Tem Três”, interpretada por Thales Lessa e Gusttavo Lima.

Pequeno detalhe

Pode ser até um descuido do colunista, se assim for, desde já, as devidas desculpas, mas até agora nas chamadas de “Valor da Vida”, ainda não aparece o horário de exibição.

Se alguém souber, por favor, avisa.

Mudança

Samanta Pineda, advogada especialista em direito socioambiental e apresentadora da casa, assumiu a Direção Executiva do canal AgroMais.

Marcello D’Ângelo, por sua vez, passa a responder pela área institucional dos canais BandNews, AgroMais, Empreender, TerraViva, BandSports, Sabor & Arte e Arte 1.

Resultados

“A Fazenda News”, da Fabiana Oliveira, todas as noites na Record News, agora tem o Bob’s como patrocinador máster.

Não por acaso. O programa, no embalo da repercussão da “Fazenda14”, teve um crescimento de 33% em sua audiência, em relação ao primeiro mês de exibição em 2021.

(Divulgação)

Não falei?

Ontem, o “Notícias da TV”, do Daniel Castro, em nota do Gabriel Vaquer, anunciou o novo acerto do Galvão Bueno com a Globo.

Bem que essa santa coluna avisou.

Investigação

Em “Travessia”, da Globo, o sumiço de Brisa (Lucy Alves) e o pedido de ajuda de Creusa (Luci Pereira), a delegada Helô (Giovanna Antonelli) aciona sua parceira, Yone (Yohama Eshima), para investigar o caso. Ela é especialista em crimes cibernéticos.

“Travessia” é a segunda novela de Yohama, que fez “Amor Sem Igual” na Record e também integra o elenco do filme “Eike – Tudo ou Nada”.

(Divulgação)

Vem mais

Sobre “Travessia” ainda, depois de Grazi Massafera, Tati Quebra Barraco e até Ana Maria Braga, outras participações especiais são aguardadas.

A próxima será Tabata Contri, a atriz e cadeirante, que irá abordar temas como acessibilidade e mercado de trabalho.

Racionais

A Netflix marcou para 16 de novembro a estreia de “Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo”, documentário dirigido por Juliana Vicente e produzido pela Preta Portê Filmes, com imagens inéditas dos mais de 30 anos de carreira do grupo e entrevistas.

Antes do lançamento na Netflix, haverá uma exibição única na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no dia 31 de outubro, na Cinemateca Brasileira.

Marcas

A Globo está assegurando no órgão de propriedades o domínio de várias denominações relacionados ao universo “BBB”.

Por exemplo: Fogo no parquinho, Quarto do líder, Jogo da discórdia, Xepa, Estalecas…

Muito discutível

Na terça-feira, o SBT distribuiu um comunicado à imprensa, informando que Lula, candidato do PT, não irá comparecer ao debate marcado para esta sexta-feira.

Desta forma, usando a mesma nota, a emissora confirmou entrevista com Jair Bolsonaro. É meio que pênalti sem goleiro.

Bate – Rebate

· Guilherme Magon é uma das atrações da série musical do Disney+, “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”, de Miguel Falabella, fazendo o personagem Artur Manzo, diretor da Companhia…

· … Guilherme também está no espetáculo “Baixa Terapia”, ao lado de Antônio Fagundes e grande elenco, em São Paulo.

· Nany People vai apresentar o seu show “Tsunany” em Lisboa, Porto e Coimbra, a partir da próxima semana.

· Lina Mello – Mical em “Reis” – e Miguel Venerabile – Joca em “Mar do Sertão”, além de Felipe Fagundes, Frederico Eça, João Miranda e Moisés Bitencourt, estão no elenco de “Brinquedos Consertados”…

· … O espetáculo estreia no Teatro XP, no Leblon, dia 5.

· Nelson Freitas e André Mattos estão confirmados em um painel sobre atuação neste sábado, no Festival de Cinema de Petrópolis…

· … Entre muitos filmes, séries e novelas, eles também estão no filme “Eike – Tudo ou Nada”, que integra a programação do evento.

· O musical “Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino”, estreia no próximo dia 21 de outubro, no Teatro Porto, em São Paulo…

· … É também uma homenagem aos seus mais de 50 anos de carreira.

· Hoje tem mais um dia (tenso) de eliminação em “A Fazenda”.

C´est fini

O Star+ realizou terça-feira um grande evento no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, para marcar a chegada de “O Rei da TV”, série sobre a vida de Silvio Santos. Os executivos Hernan Estrada e Jerome Merle, elenco da Disney e vários convidados marcaram presença. Para fechar a noite, Sidney Magal e a Blitz cantaram seus maiores hits.

(crédito Divulgação)

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!