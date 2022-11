Flávio Ricco: Hoje, em Brasil e Sérvia, começam as despedidas de Galvão Bueno

Uma quinta-feira de estreia do Brasil na Copa do Mundo, às 16h de Brasília, contra a Sérvia. E também o início das despedidas de Galvão Bueno da narração esportiva, ainda que com contrato renovado na Globo para desenvolver outros trabalhos que não são divulgados.

Galvão, formado em Educação Física, em 1974, foi descoberto pela rádio Gazeta, num concurso promovido por Roberto Petri para ser novo comentarista da equipe “Disparada no Esporte”, comandada por Milton Peruzzi. Alguém que, desde o começo, se mostrou bastante versátil, falando com propriedade dos mais diferentes esportes. Depois passou pela Record e, em seguida Bandeirantes, quando começou a ser aproveitado como narrador.

E daí para a Globo foi um salto. Alguém que soube muito bem aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas e também acompanhar, como poucos, o crescimento de uma transmissão esportiva. Das três ou quatro câmeras em um jogo no passado à toda tecnologia dos dias atuais.

Foram muitas Olimpíadas, mundiais e Fórmula 1 ao longo desses tantos anos, em especial 1994. Um mês depois de chorar no microfone a morte de Ayrton Senna em Ímola, gritou o tetra do Brasil nos Estados Unidos, tendo ninguém menos que Pelé ao seu lado. Um Galvão que foi se modificando no decorrer dos tempos, mas que sempre será reconhecido como um dos maiores narradores da nossa história.

TV Tudo

Desprestígio

Hoje não, claro, porque terá o Brasil às 4h da tarde, mas não tem cabimento a Band manter dois programas esportivos no ar, “Jogo Aberto” e “Os Donos da Bola”, em horários que batem de frente com transmissões da Copa do Mundo.

É um gol contra às marcas e aos conteúdos.

Me calo para sempre

Retiro todas as críticas feitas aqui, através dos tempos, aos narradores esportivos do Brasil. Não todos, claro, mas àqueles que tentam ganhar as transmissões no grito.

Uma postagem do Caio Ribeiro, jogo Dinamarca e Tunísia, mostrou que a TV árabe tem alguém que é insuperável. Fácil, fácil, o campeão mundial do berro.

Especial

A Record trabalha com a data de 12 de dezembro para a gravação do seu tradicional especial de fim de ano, o “Família Record”.

Um programa que reúne parte do seu elenco, com apresentadores, atores, pessoal do jornalismo, todos em ritmo de confraternização.

Olha só

A Endemol, a qualquer momento, deve soltar um comunicado a respeito, mas o trabalho que vem sendo feito nos leva a imaginar que Guarulhos, em breve, será a Hollywood brasileira.

Lá está sendo construído o maior complexo de estúdios da América Latina.

(Arte Endemol)

Gente grande

Ao todo serão quatro estúdios, o maior deles com mais de seis mil metros quadrados. Uma infraestrutura gigante.

Um trabalho que vai fazer muita gente correr atrás.

Realidade

TV Jovem Pan: independentemente de se gostar ou não, aprovar ou discordar da sua programação, da linha editorial e do trabalho apresentado, o fato é que, pouco mais de um ano no ar, no bem ou no mal, ele acabou se colocando entre os canais de jornalismo.

E, em números, se colocando muito bem.

Resultado

Audiência fechada da terça-feira mostrou que a TV Jovem Pan foi o canal de jornalismo mais assistido da TV fechada.

Deu 1,38 ponto contra a poderosa GloboNews, com 0,79, segunda colocada nas 24 horas.

Vale ressaltar

E até repetir: no bem ou no mal, a TV Jovem Pan é um trabalho que o Tutinha fez acontecer.

Por muito menos do que a CNN Brasil gastou na sua implantação ou para chegar até aqui, teve o mérito de rapidamente saber atrair a atenção do público.

Combinado assim

Conforme comunicado distribuído ao pessoal de “Reis”, “oficializando sobre a pausa, todo o elenco que está gravando a quinta temporada, e vai para 6ª/7ª temporadas, será liberado para descanso a partir do dia 10 dezembro”.

Ainda de acordo com o aviso, haverá “demandas de figurino, caracterização, preparação, workshop, ainda na primeira semana de dezembro, após o término das gravações. Esse cronograma será liberado pela produção em breve, com as atividades individuais de cada ator”.

(Paloma Bernardi integra o elenco de “Reis”/ crédito Blad Meneghel)

Arremate

Também está confirmado que as gravações de “Reis” serão retomadas no início de janeiro. Já haverá trabalhos no dia 2.

“Precisamos que todos estejam disponíveis na data para gravação e atividades da série”, destaca o comunicado.

Reprise

A volta da novela “Jesus” foi confirmada para o dia 5 de dezembro, uma segunda-feira.

Dudu Azevedo é o protagonista da produção, que reúne um grande elenco, entre Mayana Moura, Day Mesquita, Fernando Pavão, Petrônio Gontijo e tantos outros.

Bate – Rebate

· Marcos Veras e Diego Ribas serão os convidados do “Caldeirão do Mion”, da Globo, neste sábado.

· Os novos episódios de “Casamento às Vegas”, da Camila Queiroz e Klebber Toledo chegam ao Netflix em 28 de dezembro.

· Entre as mudanças que “Travessia” deve apresentar em seus próximos capítulos, também entra um maior destaque o para o personagem do Raul Gazolla.

· Negativada da Covid, Regina Casé voltou a participar das gravações de “Todas as Flores”.

· Ao todo serão 87 jogos que a Prime Vídeo vai apresentar da NBA no ano que vem.

· O filme “A Última Festa”, escrito e dirigido por Matheus Souza, e todo ambientado no universo escolar, chegará aos cinemas no dia 26 de janeiro…

· … É protagonizado por Marina Moschen, Christian Malheiros, Thalita Meneghim e Giulia Gayoso.

· A Rede TV! marcou para 30 de dezembro, 23h30, a exibição de ”Perspectivas 2023: Desafios & Soluções”…

· … O especial é desenvolvido pelo núcleo de jornalismo da casa e terá apresentação de Mauro Tagliaferri…

· … Com a participação de convidados, o programa vai abordar temas que serão grandes desafios para o Brasil, em diferentes áreas, no ano que vem.

C´est fini

A HBO Max vai disponibilizar no próximo domingo o último episódio da primeira temporada da série de terror e suspense nacional “Vale dos Esquecidos”. Entre os destaques do seu elenco, Marcos de Andrade, Thalles Cabral, Maidê Mahl, Alexandre Tigano, Daniel Rocha e Carol Abras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!