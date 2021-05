Flávio Ricco: Há um mundo de exigências absurdas nos programas da TV e fora deles

Colaboração: José Carlos Nery

Porque hoje é sábado, sempre vale espairecer um pouco. Dia desses, a coluna falou de um certo alguém, que só aceitaria participar do “Roda Viva” se fosse ele o entrevistado. Dá pra escrever um livro, zilhões de volumes, só com as exigências de algumas pessoas para participar de programas.

Além das tantas, “cama de casal para o convidado e o secretário” e “assalto ao frigobar do hotel” sempre foram as mais comuns.

De todas que vi na vida e essa não tem a ver com programa de televisão, foi quando Alice Cooper veio ao Brasil pela primeira vez. Teve de tudo um pouco. Começou congestionando o trânsito no centro paulistano, porque a coletiva foi numa quinta, três horas da tarde, em uma boate chamada “Porta do Carmo”, antiga Oasis, na rua 7 de Abril. Parou tudo.

Depois as apresentações em São Paulo e Rio. O registro mais tranquilo foi o afogamento de um aparelho de TV na banheira do Copacabana.

Esse que vos fala, na ocasião, cuidava da imprensa do Marcos Lázaro, conhecido empresário, responsável pela vinda do conjunto ao Brasil. Dá pra imaginar?

As comemorações dos 40 anos do SBT, em agosto, sem festa, serão todas através da programação.

Todas as produções da casa, em uma ou todas as edições do mês, irão apresentar especiais relativos ao aniversário. Além de um selo no alto da tela.

Não existe nenhum prognóstico sobre o retorno das gravações do “Programa Silvio Santos”.

O nosso herói, ao longo dos últimos meses, várias vezes ensaiou uma volta, mas sempre acabou desistindo na última hora.

No “Show dos Famosos”, em agosto no ar no “Domingão do Faustão”, Claudia Raia será a grande ausente no júri em relação às edições anteriores.

A novidade, para compor a bancada ao lado do Falabella e Boninho, será Fafá de Belém, como a coluna antecipou.

O elenco do “Show dos Famosos” será o que já foi anunciado no ano passado.

Alexandre Pires, Cleo, Thiago Arancam e Lexa, entre eles. O padre Fábio de Melo confirmou, no lugar do Diogo Vilela, e resta uma vaga no time feminino.

Mais uma vez Roberto Cabrini chegou na frente e foi o primeiro a fazer entrevistas com Deolane Bezerra, levadas ao ar no “Jornal da Record” e “Cidade Alerta”.

Ela que vem a ser a viúva do MC Kevin.

Em “A Grande Reportagem” do “Domingo Espetacular”, amanhã, Cabrini continuará abordando o mesmo caso.

Inclusive com uma entrevista exclusiva com a modelo Bianca Domingues, que estava no quarto no momento do acidente.

A Amazon já está iniciando as gravações da segunda temporada de “El Presidente”.

A série trata dos grandes escândalos do futebol, inclusive retratando as trajetórias de alguns brasileiros, casos de Ricardo Teixeira e José Maria Marin.

É bom verificar que a Band de agora em nada lembra a do passado. Agora, toda e qualquer nova ação, só é autorizada, depois de comprovada a sua rentabilidade.

A Fórmula 1, no ar, se inclui por aí. A próxima temporada do campeonato italiano, rifada, também.

· Um pequeno desencontro de datas afastou Mônica Torres de uma participação em “Gênesis”…

· … Para o lugar dela é que foi chamada Simone Soares.

· Curioso: assim como alguns economistas, verifica-se que alguns ou algumas infectologistas já têm crachá do GloboNews…

· … Estão no ar todos os dias. Acredita-se que nas folgas da TV devem trabalhar um pouquinho…

· … Assim como, com a pandemia, chega a ser surpreendente a quantidade de infectologistas transformados em comentaristas na TV.

· Maria Luiza Mendonça, há tempos afastada da TV, já está integrada à equipe de “Verdades Secretas 2”…

· … Gravações, com direção de Amora Mautner, rolando soltas.

· Marcos Winter está de contrato novo na Record.

· Nada se alterando, neste sábado, a Rede TV deve gravar pilotos do novo programa da Luciana Gimenez…

· … Existiam dúvidas, mas “Operação Cúpido” foi mantido como título definitivo.

Animado, Geraldo Luís já está envolvido e trabalhando em algumas novidades para o “Balanço Geral Manhã”.

A sua estreia está confirmada para o dia 7 de junho, no ar das 6h às 8h30, diariamente.

