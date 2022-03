Flávio Ricco: GUERRA NA UCRÂNIA REVELA MATURIDADE DO JORNALISMO NA TV

A situação na Ucrânia se torna cada vez mais preocupante e, por ser um assunto que interessa a todos, a busca por informações corretas e que exigem frequentes atualizações também é cada vez maior. E o público sabe onde buscar.

Desde o anúncio da invasão, que só num momento seguinte se efetivou, SBT, Globo, Record e Band se colocaram em alerta sobre a necessidade de deslocar as suas reportagens.

O que, de fato, veio a acontecer com vários dos nossos jornalistas e suas equipes, seguindo em direção contrária a de tantos ucranianos. Como em toda e qualquer guerra, mesmo as estratégias de recuo devem ser consideradas e

em alguns dos casos são necessárias, o que, de fato, acabou acontecendo, mas o trabalho apresentado corresponde inteiramente à expectativa.

As audiências, muito boas, que são registradas, apenas atestam a força que a televisão tem em qualquer cobertura e também a prova de confiança do telespectador naquilo que a todo instante vem sendo informado.

CONTRAMÃO



Agora o Ratinho dizer que ninguém deve tomar conhecimento das notícias da guerra, que isso não muda a vida de ninguém, é muito doido. Claro que muda. De todo mundo, se quer saber.

DE FÉRIAS

Patrícia Abravanel está nos Estados Unidos, em Orlando, em férias com toda a família. Mas deixou programa inédito dos domingos e só voltará aos estúdios no próximo dia 15.

TERÁ SIM

“Pantanal”, da Globo, vem mesmo com muita nudez. Nas gravações realizadas até agora isso já ficou demonstrado.

Nem mais nem menos do que teve na Manchete. O próprio roteiro tem isso estabelecido.

POR OUTRA

Isso nem foi colocado no papel, mas como iniciativa do diretor Rogério Gomes e do autor Bruno Luperi, sempre existiu o compromisso de mostrar ao Benedito as primeiras cenas da novela. Naturalmente, antes de sua estreia.

VALE LEMBRAR

Na tarde deste sábado, 16h, tem futebol na Record – Rio e parte da rede. O jogo é Rezende e Fluminense, com

narração de Lucas Pereira.

LEVE-SE EM CONTA

O que se sabe sobre a sua adaptação, trabalho a cargo do Bruno Luperi, é que ele está seguindo fielmente a obra do seu avô. Mexendo só naquilo que é absolutamente indispensável.

Aliás, esta foi uma das condições estabelecidas por Benedito Ruy Barbosa quando sacramentou o negócio.

TUDO A VER

Cleber Machado tem um podcast, cujo nome é baseado na frase “hoje não, hoje sim”,

consagrada no Grande Prêmio da Áustria de 2002, quando Rubens Barrichello entregou

a vitória ao Schumaker. O título é “Não, não. Não, nada”, que na próxima terça vai receber Hortência, Isabel

do vôlei e a apresentadora Karine Alves.



ESTÁ DE VOLTA

Danilo Sacramento, depois de ser o Manre em “Gênesis”, já tem novo trabalho acertado na Record.

Agora, em “Todas as Garotas em Mim”, foi escolhido para viver Luciano. Gravando.

ESTÁ REFORMANDO

O Estúdio 9, do SBT, já está algum tem fechado, passando por reformas. Estruturais e tecnológicas. Não há ainda um prazo para a entrega dos trabalhos. Sabe-se que continuará sendo usado pelas novelas, mas,

eventualmente, por algum possível reality show.

E O QUE EXISTE?

Na verdade, e isso já foi adiantado pelo Sandro Nascimento, do “Na Telinha”, de fato existe o desejo de produzir um reality de confinamento. Mas é uma ideia que a própria produção do SBT terá que desenvolver, para, depois, receber o necessário “sinal verde” do dono.

AUDIÊNCIA

Vale destacar que em fevereiro, segundo o Ibope, a RecordvNews registrou a maior audiência de sua história ou desde que está no ar em 2007.De acordo com o fechamento do mês, ficou em sétimo lugar, entre todas as emissoras, e liderou entre os canais da TV fechada, considerando também aqueles que se dedicam apenas ao jornalismo. cos desse grande mundo.

ESCÂNDALO



Rafael Infante, atualmente com “O reality que eu vivo”, do Multishow, realiza no dia 7 de abril, o show “Escândalo” no

Vivo Rio. “Garanto que será uma ocasião com muita música, verdade e riso…”, diz o artista, que planeja levar o espetáculo “para cada canto do Brasil”.

BATE-REBATE

• “Esporte Espetacular”, da Globo, neste domingo, vai apresentar sua nova arquibancada.

• Última forma: volta do Silvio Santos, das férias dos Estados Unidos, pode demorar além do que

vinha sendo previsto…

• … Em alguns setores do SBT já se fala que deverá ocorrer somente em maio…

• … E que também não procedem notícias de que ele deseja morar definitivamente em Orlando.

• Isis Valverde será a novidade no júri do “The Masked Singer Brasil”, na Globo, neste domingo.

• “A Bíblia” segue como programa mais assistido da Record, de acordo com as últimas pesquisas…

• … Mas sempre acompanhada do “Jornal da Record”, na vice-liderança.

• Yudi Tamashiro é o convidado do Raul Gil, neste sábado, no quadro do chapéu.

• Sérgio Guizé vai apresentar o seu show, “À Deriva”, dia 17 às 20h, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo.