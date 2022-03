Flávio Ricco: Gretchen com encrenca na Rede TV!

Colaboração: José Carlos Nery

Está confirmada a estreia do novo “Encrenca”, domingo, na Rede TV!, das 19h45 às 23h, ao vivo.

A principal atração do dia, com direito a um espaço especial na escalada e espelho do programa, será uma entrevista da Narcisa Tamborindeguy com a Gretchen. A promessa é que a televisão brasileira nunca mais viverá um momento como este.

Band sabe que não é fácil, mas trabalha para chegar perto do SBT

Diante de um SBT fragilizado e sem saber que caminho tomar ou mesmo a partir de algumas conquistas, como a Fórmula 1 e a contratação de Fausto Silva, a direção da Band passou a entender que novos movimentos ainda seriam necessários para consolidar as suas possibilidades de crescimento.

Vai daí que, entre outras iniciativas, foi fechado contrato para utilização dos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo, e também o Teatro Itália, no centro de São Paulo, para acomodar e ampliar os espaços da sua produção.

E, tudo indica, vem mais coisa por aí, a partir de negociações que visam fortalecer a sua grade de programação nos mais diferentes horários. Musical, humor, variedades, filmes…

Dramaturgia? Tem também! A ideia da Band é trabalhar no segmento de séries, e não de novelas, a partir de conversações que já existem com profissionais do mercado.

Um conjunto de movimentos que já é dos mais significativos e que até justifica ou ampara esse maior otimismo da sua direção.

Entre tudo o que uma, Band, vem fazendo e a outra, SBT, deixando de fazer, lógico e natural entender que nada será impossível de acontecer nesses próximos tempos.



Toque necessário

Na parte que toca à dramaturgia da Band, se faz necessário acrescentar que muita coisa ou a maior parte deste trabalho será feito em parcerias.

Especialmente com produtoras internacionais. Já existem algumas definições.

Por outro lado

No SBT, a informação é que na sua volta dos Estados Unidos, Silvio Santos vai desembarcar com a mala cheia de formatos, séries e filmes comprados lá.

Que ele tem trabalhado muito em cima disso nos últimos dias.

E vamos nós

O Grupo Newco, do Johnny, Marisa e Nono Saad, além de um canal de notícias, está formatando um outro de economia.

Este em parceria com a Bloomberg.

Trilha

Após definir Maria Bethânia e Almir Sater no tema de abertura, e mesmo com a estreia da novela em cima do laço, a Globo ainda trabalha na trilha sonora de “Pantanal”.

O gênero sertanejo estará presente, mas também Iggy Pop, com The Passenger; Alceu Valença, Dois Animais; Belchior, Comentário a respeito de John, e Jair Rodrigues, Vaqueiro de Profissão.



Família reunida

Sobre a trilha instrumental de “Pantanal”, destaque para o trabalho do produtor musical Rafael Luperi, irmão do autor Bruno Luperi.

Segundo ele, “as cenas que assistimos na sonorização estão espetaculares. As imagens são deslumbrantes!”.

Duração

A ideia, na Record, é que “Reis”, nova superprodução da casa, tenha uma duração aproximada entre 180 e 200 capítulos.

O que mais uma vez irá mexer com o mercado de atores, entre outros profissionais.

Exclusivo

Fábio Piperno acaba de se desligar completamente da Band e BandSports.

A partir de agora, passa a ser exclusivo da Jovem Pan, rádio e TV, em seus programas políticos e esportivos.

Que bom

A coluna teve uma conversa das mais saudáveis com o jornalista André Ramos, que deixou recentemente a direção-geral da CNN Brasil.

Bom saber que a sua saída se deu na mais absoluta paz, conversada em altos termos, sem bronca e nem deixar nada mal resolvido. O André vai agora em busca de novos desafios.

Estaleiro

Paulo Soares, o Amigão, continua sob os cuidados do “departamento médico”, recuperando-se de uma cirurgia de hérnia de disco. É a sua quarta operação na coluna e isso no momento que vinha fazendo exercícios e emagrecendo.

Se tudo correr nos conformes, o retorno ao “SportsCenter”, da ESPN, se dará entre 4 e 15 de abril.

· A animação “Cocoricó”, sucesso da TV Cultura, chegou ao Disney +.

· Terminaram as gravações do “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem”, em temporada apresentada por Otaviano Costa…

· … A estreia está marcada para o dia 7 de maio, um sábado, no SBT.

· Não existem, por enquanto, planos para o aproveitamento de Adriana Araújo nos telejornais da Rede Bandeirantes…

· … Por enquanto, será só o “Boa Tarde São Paulo”, a partir do dia 4.

· A partir deste próximo sábado, 19h, a Rede Brasil passa a exibir a animação “Bia & Jean”, pela primeira vez na TV aberta.

· Pablo Oliveira, ex-Malhação, e Stênio Garcia estão se dando bem com os resultados de um trabalho nas redes sociais…

· … É uma brincadeira de “avô e neto”, que está divertindo muita gente…

· … Aliás, agora em abril, o Stênio vai completar 90 anos.

· Na terça, a estreia de “Reis” alcançou o segundo lugar em São Paulo, com 9,3 pontos de média…

· …No Rio, também segundo lugar, conquistou média de 10,9 pontos.

Maíra Cardi, mulher do ator Arthur Aguiar, recebeu a Cátia Fonseca para uma entrevista especial. A gravação vai ao ar nesta sexta-feira, segundo se informa, sem cortes.



