Flávio Ricco: Grazi deixa a Globo após 14 anos

Colaboração: José Carlos Nery

De maneira oficial em suas redes sociais, Grazi Massafera falou da despedida da TV Globo após 16 anos de trabalho.

Mas no texto de retrospectiva, deixou a porta entreaberta na emissora carioca. “Hoje [ontem] finalmente eu encerro um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita”, escreveu.



TV terá um ano no futebol em 2022 pra ninguém botar defeito

O calendário esportivo da TV aberta, em 2022, levando em conta o que até aqui foi combinado e acertado, será dos mais recheados. E com opções bem diversas.

Em janeiro, começam os campeonatos regionais e dois deles, considerados os principais, Paulista e Carioca, serão exclusivos da Record. Ambos, com um total de 16 jogos, ao vivo, incluindo semifinais e finais.

Ainda quanto ao Paulistão, mas aí em plataformas diferentes, outros 16 jogos serão do YouTube e 28 no streaming da HBO Max, com a possibilidade da Globo fechar o pay-per-view para o Premiere.

Essa volta da Record ao futebol é o fato a ser destacado, entre outras coisas, por toda a história que existe em cima. As suas primeiras transmissões, do velho Pacaembu, foram feitas em 1953, ano da sua inauguração.

Quanto ao mais, em seu pacote de futebol para o ano que vem, a Globo vai entregar 48 jogos, sendo 38 deles do Brasileirão e 10 da Copa do Brasil. Copa do Mundo será um negócio à parte, enquanto o SBT continuará com a Libertadores da América, dividindo com a Disney, e a Liga dos Campeões, que também tem a Turner, na TV fechada. Tudo isso. Um cardápio dos mais variados.



TV Tudo

Está em cima

Dia desses, meio que por cima, se falou por aqui do interesse da Band em transmitir a Série B do campeonato brasileiro no ano que vem.

Interesse, na verdade, sempre existiu, mas outra vez não vai dar. A Globo vai usar a sua exclusividade, ou continuar com ela até o fim de 2022, em seus canais e no Premiere.

Gerações

Terça-feira, no “#Provoca” da Cultura, Marcelo Tas recebeu a atriz e streamer Triz Pariz.

Na véspera do programa ir ao ar, ele me deu um toque e, assistindo, acabei concordando com tudo que, antes, o Tas tinha contado.

Troca necessária

A Triz, no “#Provoca”, falou da TV aberta, de tantos outros assuntos, mas principalmente da necessidade de uma troca de informações entre diferentes gerações.

O programa fez isso de forma bem transparente. Da necessidade que temos de passar da nossa experiência para essa turminha, mas também ter a humildade de reconhecer o muito que podem nos ensinar.

Tem essa

Vittorio Galisteu, filho da Adriane, está estreando no teatro, mas sempre deixa claro que o negócio dele é jogar bola.

É o seu sonho. Só que há certa divergência quanto a isso: é palmeirense, mas o Júlio Casares, do São Paulo, já quer comprar seu passe.

Estado de greve

Jornalistas da TV Tribuna, afiliada da Band em Pernambuco, decretaram “Estado de Greve” após Assembleia Geral Extraordinária realizada, de forma remota, na última quarta-feira, junto ao Sindicato de Jornalistas do estado.

Os profissionais reclamam de atrasos de três meses de salários.

Precisa?

Até que ponto funciona o uso de títulos em inglês em programas daqui? Qual a necessidade?

A TV Jovem Pan tem um com o nome de “Top of The Hour”, um jornal, factual, normal como outro qualquer. Esse estrangeirismo…

Outro absurdo

Assim como GloboNews, CNN Brasil e BandNews, a TV Jovem Pan que chegou agora, é outra que insiste em sujar a imagem com informações paralelas na tela inteira.

Quem é o santo que consegue ler aquilo tudo e ao mesmo tempo prestar atenção no que está sendo falado? Copiam aquilo que os americanos mais fazem de errado.

Top Chef

A Record exibe nesta sexta-feira o sétimo episódio do “Top Chef Brasil”. No Teste de Fogo, os chefs vão se dividir em 2 grupos, montar e gerenciar um restaurante delivery.

A degustação do menu delivery vai contar com participação especial de Adriane Galisteu.

Encrenca

Na quarta-feira, numa entrevista ao Inteligência Ltda no YouTube, Marcelo Madureira disse que foi excluído do “Conversa Piada”, na TV Cultura.

Procurado pela coluna, Cláudio Manuel disse que “foi uma decisão/consequência natural, tranquila e unanimemente compartilhada com Beto Silva, Helio de la Peña e Hubert Aranha. Portanto, prefiro só falar disso coletivamente”.

Passou a limpo

Ainda sobre essa situação, Claudio Manoel falou que “Conversa Piada” não é “um novo programa do Casseta”.

Que nem passa perto. É um “projeto completamente diferente para nós. Foi pensado por nós quatro, para nós quatro. Além disso, o Reinaldo também não faz parte e todos nós já fizemos trabalhos com outras parcerias ou solos”, concluiu.

Domingão

Neste domingo, acontece a primeira etapa eliminatória do “Show dos Famosos” no “Domingão” da Globo.

O participante que tiver a menor nota acumulada ao final do episódio deixará a competição. No palco, Wanessa Camargo, Thiago Arancam e Vitor Kley.

Bate – Rebate

· A dupla Matheus & Kauan vai se apresentar na festa de “A Fazenda” nesta sexta-feira.

· O SENAC – SP, que sempre se especializou em dar cursos teatrais, terá agora um de youtubers, com início no dia 16.

· Flávia Noronha, ainda hospitalizada, mas está se recuperando bem de uma infecção que começou pela garganta.

· Fulvio Stefanini, idem, quase na mesma data. Ficou 15 dias hospitalizado no Oswaldo Cruz por causa de uma bactéria.

· Jornalista e âncora da CBN, Petria Chaves será a mestre de cerimônias do evento “Mulheres em Ação”, dia 29, das 8h às 13h, no Clube A Hebraica, em São Paulo, com transmissão online…

· … O debate contará com quatro painéis que vão homenagear grandes personalidades femininas na política, economia, ciência e justiça.

· Debora Sartori, conhecida do teatro e dos comerciais de TV, fará sua primeira novela na Record: ”Reis”…

· Nova série musical da Netflix, ambientada em Goiás, “Só se for por amor”, entrou em fase final de gravações e tem estreia marcada para 2022…

· … O elenco reúne Lucy Alves, Filipe Bragança, a cantora Agnes Nunes, Gustavo Vaz, Ana Mametto, Micael, Giordano Castro, Adriano Ferreira, Luiza Fittipaldi e Laila Garin…

· …E ainda, Jeniffer Nascimento, Bruno Fagundes, Clarissa Müller, Marcélia Cartaxo, Leo Jaime e Solange Almeida.

· Vera Holtz não integra o elenco de “Além da Ilusão”, a próxima das 18h na Globo.

C’est Fini

A CNN Brasil estreia no próximo dia 13, às 23h, o programa “Universo Karnal”, comandado pelo historiador e professor Leandro Karnal. Como proposta, apresentar reflexões sobre temas do dia a dia que podem parecer comuns, mas que trazem em si questões relevantes para quem busca autoconhecimento e compreensão dos modos de vida das sociedades da atualidade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!