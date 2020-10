Flávio Ricco – Glória Maria e Sandra Annenberg são desperdiçadas no “Globo Repórter”

Colaboração: José Carlos Nery

Alguém sabe dizer por que o “Globo Repórter” precisa de duas apresentadoras?

E apresentadoras na altura de Sandra Annenberg e Glória Maria?

Em se tratando deste programa, como em outros tantos de iguais características, a função de cada uma se resume a gravação da abertura e encerramento, cabeças, passagens e offs, quando necessários.

Até se justificaria se uma delas, de vez em quando, também se ocupasse com uma reportagem, o que não está sendo o caso.

E tudo bem que, também no jornalismo, a Globo tem um casting valioso e numeroso, mas é um trabalho que uma só, no momento atual, daria conta e faria muito bem. Ainda mais em se tratando da Sandra e da Glória.

Capacidade, credibilidade e história elas têm, e de sobra, para isso.

Além do desperdício, passa a ideia de uma acomodação. Até de ostentação.

Importante

A TV Cultura está com uma nova campanha no ar, “Ninguém Mexe Comigo”, chamando atenção para o abuso infantil.

O vídeo, exibido em sua programação, procura ajudar as crianças e adolescentes a identificarem situações de agressão.

Respeito

Foram muitas, mais que merecidas, as homenagens prestadas a Zuza Homem de Mello, musicólogo e jornalista, morto no domingo.

Mas o post de Caetano Veloso no Instagram representou muito bem a todos.

Caiu a ficha

Mudar e fortalecer o “SBT Brasil” é um dos objetivos da direção do SBT para o começo do ano que vem.

Além de contar com a volta de Carlos Nascimento, uma outra apresentadora, “uma jornalista famosa”, será contratada.

Vem cá

Se te colocassem para apresentar, sentada numa bacia, qual seria sua reação?

Foi, talvez, por essas e outras, que a Maisa decidiu dar outro rumo na vida. No programa de sábado, ela apareceu assim entrevistando Adriane Galisteu. Bem criativo, né?

Planejamento

A direção da Record já iniciou uma série de reuniões para discutir a programação do ano que vem.

Que vai começar logo com a estreia da novela “Gênesis” em janeiro.

A propósito

Ainda da Record, as gravações do “Canta Comigo – Especial All Stars”, da Xuxa, iniciadas ontem, terminam hoje. Dois dias só.

Exibição em dezembro, na programação especial.

Não antes

Marjorie Estiano em ‘Sob Pressão’/ Crédito João Faissal

A Globo voltou a gravar novelas e também produziu, em parceria com a Conspiração Filmes, dois episódios especiais de “Sob Pressão”. O primeiro vai ao ar na noite desta terça.

Mas a série “Anjo de Hamburgo”, parceria com a Sony, só deve retomar os seus trabalhos em janeiro. Ainda como melhor das previsões.

Risco

O SBT dispensou o elenco de “Poliana Moça” na esperança de recontratá-lo depois. Um risco, considerando que, amanhã ou depois, esses atores poderão fechar com outras TVs.

A Globo também precisa ficar atenta a isso, em séries como “Segunda Chamada” e até mesmo “Hamburgo”, paralisadas em março.

Eficiência

O protocolo de saúde elaborado pela Endemol Shine, para gravação de seus programas na televisão brasileira, se tornou uma referência no segmento.

Até em função disso, o modelo daqui tem sido “exportado” para outros países.

Entrevista

Nova contratada da Rede TV! e com um programa nas manhãs recém-estreado, Claudete Troiano é a convidada do “Luciana By Night”, da Luciana Gimenez nesta terça-feira. O programa começa às 23h30.

Bate – Rebate

· Agora como repórter no “The Chef”, do Edu Guedes na Band, Lucas Salles resolveu fazer um curso de gastronomia…

· … Quer melhorar e aperfeiçoar o repertório de perguntas.

· A terceira edição do Venice TV Awards, que homenageia obras produzidas e veiculadas em televisão, rendeu duas premiações ao Canal OFF…

· … Na categoria Branded Entertainment, com o documentário “Verão de Boa”, que mostra viagens do casal Diana e Oswaldo a bordo de uma van…

· … Já na categoria Reality TV, pela série “Dias de Sobrevivência”, com o windsurfista e cineasta Diogo Guerreiro.

· Ronnie Von é o convidado do “#Provoca”, do Marcelo Tas, nesta terça, 22h, na Cultura.

· Trabalho da atriz Tainá Muller merece ser acompanhado em “Bom Dia Verônica”, série da Netflix…

· … Pelo tema tratado, a violência doméstica, e o desempenho dela.

· Fabricio Battaglini, repórter, completou 15 anos de “Mais Você”.

O mundial de 2022, no Catar, é um assunto que movimenta o setor esportivo da Band.

Para a sua cobertura jornalística, as presenças de Glenda Kozlowski e do correspondente europeu, Felipe Kieling, já são planejadas.

