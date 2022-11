Flávio Ricco: Globo não fala em espichar duração de “Todas as Flores”

O incêndio, na sexta-feira, que destruiu um cenário da novela “Todas as Flores”, do Globoplay, o da loja fictícia Rhodes, foi rapidamente assimilado por suas equipes.

Nada alterou o roteiro de trabalhos, tanto assim que os seus atores gravaram normalmente no último fim de semana.

E, apesar de existir já um comentário ou outro, oficialmente, ninguém da Globo fala em esticar a duração de “Todas as Flores”.

Desde o início foi divulgado que a novela de João Emanuel Carneiro teria 85 capítulos e a informação se mantém.

O sucesso e a repercussão alcançados, pelo menos até agora, não provocaram nenhuma alteração naquilo que foi traçado.

As gravações, incluindo-se por aí a segunda temporada, com exibição a partir de abril, deverão se encerrar, no máximo, até 22 de dezembro, seguindo o planejamento.



Combina?

A pergunta, claro, é dirigida aos figurinistas de plantão: em se tratando de Copa do Mundo, programas do SporTV, Deborah Secco está vestida convenientemente para a ocasião?

Não sei no que vai adiantar, mas a opinião de todos será muito importante.

(Divulgação)

De molho

O treinador Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca, deverá iniciar os seus trabalhos na transmissão da Copa, como integrante da equipe de Tiago Leifert, na próxima quinta-feira – jogo do Brasil contra a Sérvia.

O “deverá” é porque tudo vai depender do teste da Covid.

Será?

Um amigo da coluna, em seu posto de observação, lembrou que os italianos falam com as mãos. E foram responsáveis em popularizar gestos que são universais, até no momento de xingar alguém.

Galvão Bueno, longe disso, claro, mas aderiu com tudo ao falatório gestual. Se amarrar os braços, não sai transmissão e nem recado nas redes sociais. Repare!

Um atraso

Pessoal da Discovery, nova dona de tudo, deve saber o que está fazendo, mas está bem complicado encontrar uma explicação razoável pela tanta demora em viabilizar o projeto de dramaturgia da HBO Max.

Pior de tudo é o silêncio em torno. Coloca até em dúvida se vai sair ou não.

Gravando

Rafael Cardoso grava participação especial em “Cara e Coragem”, da Globo, e a sua primeira cena irá ao ar no dia 29.

O seu personagem, Rômulo, um empresário, vai procurar os serviços da Coragem.com para uma campanha publicitária e acaba de interessando por Pat (Paolla Oliveira). Forma-se por aí um triângulo amoroso com Moa (Marcelo Serrado).

(Divulgação)

Fim de papo

A autora Cláudia Souto já entregou na Globo os últimos capítulos de “Cara e Coragem”. No total, 197.

Neste trabalho ela contou com a colaboração de Zé Dassilva, Isadora Wilkinson, Wendell Bendelack e Julia Laks. No ar, até 13 de janeiro.

Vinheta

O SBT deve concluir nesta semana a gravação da sua vinheta de fim de ano mobilizando o elenco da casa.

Faltam apenas Silvinha Abravanel e Danilo Gentili para fechar o trabalho. Quanto ao dono, presença só na base da “animação”.

Grade

A partir desta terça-feira, a Band exibirá mais cedo o “MasterChef”, com início às 22h30.

Uma mudança provocada por reclamação do público. Desta forma, a novela “Valor da Vida” terá um capítulo menor nesse dia.

Retomada

Se nada mudar, Fátima Bernardes retomará as gravações do “The Voice Brasil” no próximo dia 30, com candidatos, jurados e tudo mais. Fátima testou positivo para a Covid, mas o programa possui uma boa frente.

Enquanto ela não volta, outra parte da equipe se volta para gravação de merchans, com Thais Fersoza.

É ela

Renata Alves, do “Hoje em Dia”, alguém com uma carreira das mais interessantes na TV, autora de vários trabalhos, é a convidada desta terça do “Programa de Todos os Programas”.

Ao vivo, 18h, nas redes sociais do R7, YouTube e Facebook.

(crédito Edu Moraes)

Bate – Rebate

· Em “Travessia”, Gloria Perez está sinalizando que vai apostar suas fichas no casal formado por Lucy Alves e Romulo Estrela…

· … Segundo pesquisas, os dois que mais agradam ao telespectador…

· … Chay Suede, nesse mesmo cenário, assumiria o posto de vilão.

· Gravação do “Melhores do Ano”, prêmio do “Domingão”, foi marcada para 16 de dezembro

· Antonio Fagundes começou a filmar em Alagoas “Deus Ainda é Brasileiro”, novamente com Cacá Diegues.

· Vitor Brown entrou de férias na TV Jovem Pan. Carlos Aros será o seu substituto em ”Os Pingos nos is” durante o período.

· Nesta quarta, na Sociedade Hípica de Campinas, show de Edson e Hudson e jantar em benefício da Casa Maria de Nazaré, que atende crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade social.

· “Cozinha Amiga” deve voltar à programação da TV Gazeta em 2023.

· Nesse período da Copa, além de matérias completas, o “Rede TV! News” está com duas novidades voltadas para a competição…

· … Uma é o quadro “Fora de Campo”, com postagens que viralizaram nas redes sociais, e o Olho no Lance, do Silvio Luiz comentando a seleção brasileira.

· A locutora Carla Bigatto abandona o estilo “Lombardi” e passa a aparecer no “1001 Perguntas”, a partir da próxima sexta.

C´est fini

Um dia bem movimentado ontem para as equipes de Fausto Silva na Band. Nas gravações da pizza, o apresentador recebeu Luan Santana. Já no churrascão, participações de Gabigol e Cris Dias.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!