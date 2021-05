Flávio Ricco: Globo não abre mão do humor nas noites de sábado

Apesar do tsunami provocado no departamento de humor da Globo, que extinguiu nada menos que três programas e rendeu, por tabela, até processos na justiça envolvendo assédios, a ordem agora é começar de novo.

E a noite de sábado será a escolhida. Há o entendimento que “o sábado à noite representa o momento de maior descontração do brasileiro. É quando realmente acaba a semana para aqueles que trabalham até o sábado e procuram [na TV] por conteúdos que o relaxem”. Importante não perder este público.

Aliás, toda essa operação deve começar em 8 de maio e vai até 17 de julho, com a exibição da série “Vai Que Cola”, logo depois da novela “Império”. Na temporada original, com 40 episódios, Paulo Gustavo aparece em dez capítulos como Angel, uma brasileira que mora em Miami e está em busca do seu Green Card.

A exibição do “Vai Que Cola – Miami” fará sala de espera para “Novo Normal”, que terá Katiuscia Canoro, Marcelo Adnet, Luís Lobianco, Luciana Paes, entre outros. E que irá estrear em agosto.

(Paulo Gustavo em ‘Vai que Cola’/ crédito Juliana Coutinho)

TV Tudo

Tem outra

Ainda em se tratando de humor, a Globo também trabalha com a possibilidade de produzir e apresentar sitcons, para exibição na grade dos finais de semana.

Mas isso, claro, só quando a pandemia permitir.

F1

Neste sábado, 11h, Band e BandSports transmitem o treino classificatório do GP de Portugal.

Amanhã, domingo, largada às 10h30, na Band e BandNews FM.

Duplicidade

Tem coisa estranha nisso. A Rede TV! está anunciando um novo programa esportivo, “Galera FC”, que terá apresentação de Flávia Noronha. Está meio encruado, mas deve sair.

Curioso é que o canal TNT também está chamando a estreia de uma série com este mesmo nome, “Galera FC”, para 10 de maio.

(Flávia Noronha / Instagram)

Música

Na última quinta, completaram-se 30 anos da morte de Gonzaguinha, vítima de um acidente de trânsito na PR-280, entre Marmeleiro e Renascença, em 1991, depois de um show em Pato Branco.

“O que é o que é” ainda é a sua música mais tocada e mais gravada até hoje. Craque.

A propósito

Vale destacar o aniversário da Naná Caymmi, que completou 80 anos na quinta-feira.

É outra das grandes interpretes da MPB e de uma família inteiramente musical. Merece todas as festas.

Lista completa

Na noite desta última sexta-feira, nos intervalos de “Gênesis”, foram divulgadas mais duas duplas de participantes do “Power Couper”.

Os 13 casais já estão apresentados. Estreia no outro domingo, dia 9.

Tim tim

Neste sábado, 22h, a Band vai levar ao ar o premiado documentário de Anthony Wonke sobre a marca Johnnie Walker.

Em Maio, 15, é comemorado o Dia Mundial do Whisky. Também tem dia pra tudo. E o risco é alguém, mais entusiasmado, querer beber a televisão.

Essa merece

Nas redes sociais tem de tudo. Mas também tem algumas que merecem um destaque.

Por exemplo, uma que me passaram aqui do Bráulio Bessa, poeta do Ceará: “brasileiro não gosta de artista. Brasileiro gosta de famoso”. Não é que…

Merece também

Carla Fioroni, atriz, com vários trabalhos na TV, cinema e teatro, está envolvida num projeto dos mais interessantes: um curso online de teatro para crianças. Metodologia dela, linguagem moderna, com técnicas profissionais.

Na terça-feira, a Carla vai fazer um evento gratuito no YouTube, para mostrar a ideia. Basta procurar o endereço dela.

Futebol

Neste sábado, pelas semifinais do campeonato carioca, Volta Redonda e Flamengo jogam em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, a partir das 21 horas.

Transmissão da Record, com Lucas Pereira, Ricardo Rocha e Guttemberg Fonseca.

Bate – Rebate

· Coletiva de imprensa do “Power Couple”, com Adriane Galisteu e o diretor Rodrigo Carelli, será online, na quarta-feira, 15h.

· Neste domingo, no “Canal Livre”, da Band, faixa da meia-noite, a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira…

· … No cargo desde fevereiro, ele será entrevistado por Fernando Mitre, Sergio Amaral e Rodolfo Schneider.

· A coluna falou do aniversário de Naná Caymmy, Betty Faria também chegará aos oitentinha no sábado que vem…

· … Aliás, o Canal Brasil, a partir da próxima quarta-feira, vai exibir uma série de filmes dela, na faixa da meia-noite.

· A nova temporada de “Se Sobreviver, Case” estreia terça-feira no Multishow…

· … Conforme o combinado, um dia depois do encerramento do “BBB”.

· Manuela Dias, após “Amor de Mãe”, já está escrevendo a nova temporada de “Justiça”.

· O tema alcoolismo será tratado na próxima novela das 21h da Globo, “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo.

· O canal Viva vai exibir as temporadas antigas de “Malhação”. Começa na segunda-feira.

C´est fini

A Endemol Shine já tem a Ivete Sangalo para apresentar o reality show “The Masked Singer”, O Cantor Mascarado, em um acordo costurado pela Universal Music, gravadora dela.

Não tem ainda nenhuma TV definida. Interessante que, lá atrás, o Chacrinha já fez muito disso.

Colaborou: José Carlos Nery