Flávio Ricco: Globo ainda não tem planos definidos para Mariana Ruy Barbosa

Tom Cavalcante grava novo programa para o Multishow

Tom Cavalcante começou a gravar um novo programa para o Multishow, canal pago do Grupo Globo. Neste projeto ele terá a companhia de Tirullipa e de outros 10 humoristas cearenses, já definidos. Caras novas, que terão agora oportunidade para mostrar o seu talento na televisão.

O processo de seleção para o elenco contou com a participação de profissionais do Multishow e da produtora Formata.

Crédito Fábio Rocha

Tem como título “Faz Teu Nome” e a estreia deverá acontecer entre outubro e novembro. Depois de Fortaleza, a equipe se prepara para gravações em São Paulo.

Tom Cavalcante integra a programação do Multishow desde 2014, em atrações como, “Trair e Coçar…”, “Partiu Shopping”, “Multi Tom”, “Dra. Darci”, entre outros.

Atualmente, com bons índices de audiência, a Record reprisa o “Show do Tom” nas noites de sábado, exibido originalmente entre 2004 e 2011.

Disposição

Afastado das transmissões esportivas por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, Galvão Bueno não esconde que sente saudade da antiga rotina.

E tem até agradecido muito, quando é convidado a participar de outros programas do SporTV, além do “Bem, Amigos!”.

Fim de papo

Chegaram ao fim as gravações desta temporada do “MasterChef”, na Band, com apresentação de Ana Paula Padrão. O formato, por causa da pandemia, foi um pouco diferente. Uma necessidade. Porém, em 2021, voltará o esquema tradicional com o vencedor sendo definido apenas no último programa.

União de fatores

O sucesso da reprise de “Totalmente Demais”, na Globo, se deve a uma série de fatores.

Autores Rosane Svartman e Paulo Halm, em primeiro, passando por direção e escolha de elenco. Deu no que deu.

Enquanto isso

Marina Ruy Barbosa, estrela de “Totalmente”, continua muito na dela, em férias intermináveis depois de vários trabalhos seguidos.

Crédito Instagram

De oficial, para ela, não tem nada ainda acertado na Globo.

Ritmo intenso

Impressionante a agilidade da parceria Record-Casablanca nessa retomada de “Amor Sem Igual” e com todos os protocolos de saúde envolvidos.

As gravações dos 42 capítulos restantes já estão caminhando para o encerramento.

Se…

Na Globo, há quem diga que, caso “Verdades Secretas 2” faça um enorme sucesso na Globoplay, haverá a possibilidade de outras continuações.

“Verdades 3, 4…”, como se fosse um produto de temporada.

Esforços

A Record está se movimentando para que esta nova edição de “A Fazenda”, de número 12, seja a melhor de todas as temporadas.

Quanto ao elenco, exceção aos quatro reservas anunciados aqui, há um grande mistério. Porém, amigos do ex-“Pânico”, Lucas Selfie, garantem que ele vai brigar pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Luta

Evandro, personagem de Julio Andrade, vai contrair a Covid-19 e precisará ser entubado, nos dois episódios especiais da série “Sob Pressão”, que a Globo exibirá dias 6 e 13 de outubro.

Inclusive, viverá uma experiência mística durante o coma, que provocará nele uma reflexão sobre a fé.

Estreia confirmada

A Rede TV! Espírito Santo estreia em 13 de setembro a série “Não Sabe Brincar, Não Desce to Play”.

Com seis episódios e protagonizada por Carlos Verahnnay, Cláudio Handrey, Fernanda Viana, Julya Segato, Nicoly Lima, entre outros, aborda temas como pais ausentes, bullying, depressão, vício em internet e sexualidade.

Bate-Rebate

· Os diretores de dramaturgia no SBT continuam aguardando uma comunicação sobre volta das gravações…

· …Mas ninguém fala nada e já bate até um pessimismo. Tudo indica que vai ficar para 2021.

· A reprise de “Flor do Caribe”, novela de Walther Negrão, é a estreia da Globo nesta segunda, faixa das 18h.

· Malvino Salvador confirma presença na próxima “Malhação”.

· Se realmente acontecer a ida de Alexandre Pato para o exterior, o SBT terá que montar um esquema especial de gravações para Rebeca Abravanel…

· …Que é uma das grandes apostas para outros programas da emissora.

· No SBT, nenhuma informação ainda sobre os especiais de fim de ano do Neymar…

· …A emissora aguarda uma manifestação do diretor Vildomar Batista, responsável pelas gravações.

· …Por sua vez, a Editora Martin Claret anuncia para o primeiro trimestre de 2021 o lançamento de “De Repente Esclerosei”, da autora Marina Mafra.

O SBT não esconde a preocupação com sua performance ao sábado, principalmente na faixa da tarde.

O “Programa da Maisa”, por exemplo, já não causa mais como no início.

