Flávio Ricco: Gêmeas do nado sincronizado vão cobrir Olimpíadas no Bandsports

Colaboração: José Carlos Nery

BandSports e Globo afinam detalhes para transmissão da Olimpíada

Glenda Kozlowski / Divulgação Band

Em janeiro de 2020, a Globo anunciou como seria a sua cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, muito antes da mudança para este ano por causa da pandemia.

Mas tudo que foi decidido lá atrás continua valendo. Ao todo, serão 102 profissionais para 200 horas de transmissão na sua TV aberta e oito canais do SporTV. A informação é que nada se alterou.

Fica a expectativa agora em torno do trabalho que o BandSports, também detentor dos direitos, irá realizar. Data hoje, necessárias providências em termos de estrutura e engenharia já foram tomadas. Quanto à logística, ainda falta alguma coisa.

No último “Show do Esporte”, Elia Jr. disse que já estava com um pezinho lá, ao que Glenda Kozlowski corrigiu: “um não, os dois pezões”.

De fato, se tudo correr como se espera e a Covid permitir, os dois estão confirmados, assim como Álvaro José e alguns repórteres. A alta observada do dólar, que praticamente dobrou, do início do planejamento até agora, recomenda cuidados.

TV Tudo

Nomes

Branca e Bia(grávida) se divertem no Instagram

Para a cobertura da Olimpíada, o BandSports já tem confirmadas também as presenças de Marcelo Negrão, as irmãs Bia e Branca Feres, Ricardo Prado, Fofão e Henrique Guimarães.

Mas todos participando daqui.

Detalhe

A direção do BandSports está em busca de um estúdio em Tóquio para transmitir alguns dos seus programas.

Inclusive, o “Show do Esporte”, nos domingos, ao vivo e em plena madrugada de lá.

Embalado

Pessoal do “Mestres da Sabotagem”, novo programa gastronômico do SBT com apresentação de Sérgio Marone, está gravando direto, de segunda a sexta.

Nesse ritmo é possível que se encerrem todos os trabalhos até próximo dia 27. Serão 16 episódios.

Streaming

Após os bons resultados apresentados por “Tudo Bem no Natal que Vem”, com Leandro Hassum, a Netflix planeja investir em outros humoristas ex-Globo.

E há muitos no mercado depois do término de três programas. Rodrigo Sant’Anna, por exemplo, seria mais um desses alvos.

Bateu de frente

No “Domingão”, a eliminada do “BBB”, Sarah Andrade, falou que estava muito feliz com o amor e carinho das pessoas.

Só que ela foi dizer isso bem na frente do Fausto Silva: “mas esse amor vem de onde, que meteram 76% pra você sair de lá?”. Boing!

Estratégia

Diferentemente de “A Fazenda”, que tem os participantes anunciados só em cima da hora, o mesmo não irá acontecer com o “Power Couple” e “A Ilha”, os próximos realities da Record.

Os nomes serão conhecidos bem antes da estreia.

Top 5

Ontem foram anunciados os cinco programas de maior audiência da Record em março.

“Gênesis” liderou com 12 pontos de média, seguida de quatro produtos do jornalismo: “Jornal da Record”, “Domingo Espetacular”, “Balanço Geral SP” e “Cidade Alerta”.

Plano é esse

A Rede TV! planeja disparar alguns dos novos e reformulados programas da sua grade já na próxima segunda-feira, dia 12, como são os casos de “Desvendando cozinhas” e “TV Fama”, este ao vivo.

O grande mistério, porém, continua sendo tudo o que se refere a Luciana Gimenez.

Assim sim…

Ritinha ( Isis Valverde )

Mas assim também não… Capítulo de “Amor de Mãe”, sábado, a personagem da Isis Valverde saí da intubação, da internação e do hospital, recuperada da Covid, com direito a aplausos, abraços e beijos do marido.

Só que com as unhas compridas, pintadas e muito bem feitas. Aí não bate. Cadê o continuísta? E o diretor? Ninguém viu?

Mais cedo

O último episódio da série “Todas as Mulheres do Mundo” será apresentado no próximo dia 20.

Na terça-feira seguinte, o “Profissão Repórter” passará a entrar mais cedo, após o “BBB”.

A Noite é Nossa

Na semana em que Gugu Liberato completaria 62 anos (10/04), os filhos do apresentador recebem uma equipe de TV, pela primeira vez, no condomínio onde vivem em Orlando. Segredos de Gugu como pai, vídeos e áudios inéditos…

E João, o filho mais velho, declarando que pretende seguir os passos do pai como comunicador. Vai ao ar nesta quarta-feira no “A Noite é Nossa”, na Record.

Bate – Rebate

· Rumores no mercado: há quem jure, de pés juntos, que o anúncio do novo CEO da CNN Brasil sairá entre hoje ou amanhã, mais tardar…

· … E esse “novo” pode ser até uma forma de dizer, porque tem quem assegure que será uma mulher…

· … Além dela, alguém para tocar o jornalismo…

· … Mas “alguém” no plural, no caso Américo Martins e Leandro Cipoloni, que são vice-presidentes…

· … Quanto a eles, praticamente certeza.

· A Band exibe nesta terça-feira, 22h45, o segundo episódio inédito da terceira temporada do “Pesadelo na Cozinha”…

· … O programa foi gravado em 2020, antes do início da pandemia…

· … Dessa vez, a transformação será no Ça-Va, bistrô francês que Jacquin comprou após a morte do proprietário Antônio Carlos Cirelli…

· … Cirelli faleceu em maio do ano passado, pouco tempo depois da gravação, vítima da Covid-19…

· … Jacquin reinaugurou o restaurante em novembro e manteve o nome como forma de homenagem.

· Quarta, 7 de abril, data que se celebra o Dia do Jornalista, o programa “Oito em Ponto” com Sergei Cobra da Rádio Cultura FM, recebe José Roberto Burnier, da Globonews.

C´est fini

A TV Cultura exibe nesta quarta, 22h, mais uma edição inédita do “Manhattan Connection”. Mas a partir desta, em novo cenário, que destaca os arranha-céus de Nova York.

Lucas Mendes, Diogo Mainardi, Caio Blinder, Pedro Andrade e Angélica Vieira recebem Marta Suplicy, secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, o economista Paulo Rabello de Castro, e Preto Zezé, presidente da Cufa (Central Única das Favelas).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!