Flávio Ricco: Gato troca Globo pela Record para ‘atuar’ na novela ‘Gênesis’

O público de novelas certamente deve se lembrar do misterioso gato León de "O Sétimo Guardião". Na novela de Aguinaldo Silva, ele foi um humano escolhido para ocupar o posto de guardião-mor da fonte de Serro Azul. Porém, ao infringir uma das regras atribuídas à função, foi castigado e obrigado a viver sob a forma felina. Eduardo Moscovis dividiu esse trabalho.







Na verdade, eram quatro os gatos, da raça Bombaim, e um outro, mecânico, adquirido de uma empresa americana especializada em animais robóticos para cinema e TV, para cenas mais complicadas.

Quando “Guardião” chegou ao fim, eles acabaram ficando com a empresa que fez o adestramento.

Só que agora, voltaram ao trabalho, nas gravações de “José do Egito”, sétima e última fase de “Gênesis”, na Record.

No seu Instagram oficial, o gato até “comemorou” a entrada na novela: “vivendo novas experiências audiovisuais”.

Não falta mais nada.

TV Tudo

Então, o seguinte:

O canal Arte 1, da Newco, empresa sem qualquer vínculo com o Grupo Bandeirantes, já deixou as instalações do Morumbi, onde funcionou desde a sua inauguração.

Já está operando de um prédio na rua Tabapuã. Isso é uma coisa…

… A outra é que

Divulgação

Toda a área que o Arte 1 ocupava nas instalações da Band, agora serão destinadas à produção dos programas do Fausto Silva.

O local, inclusive, já está passando por algumas necessárias adaptações.



E o detalhe

O BandSports, por causa da Olimpíada, é o único da Newco que ainda permanece nas instalações da Band.

Mas com o encerramento dos jogos neste domingo, também já deve mudar na próxima semana.

Bom valor

Vale a pena observar o crescimento do Thiago Oliveira no esporte da Globo. Desde que saiu da TV Gazeta, e já faz algum tempo, está sendo assim.

Apresentador, repórter, tem se destacado nos trabalhos de retaguarda dos Jogos Olímpicos.

Pauleira

As gravações de “Gênesis”, se tudo correr como se espera, devem seguir até o final deste mês; isso se não avançarem a primeira semana de setembro.

E com trabalhos, inclusive, nos finais de semana.

Programação

A estreia do “Galera F.C.” na Rede TV! deve ser confirmada para a próxima semana. Exibição nas quartas-feiras, dividindo a faixa nobre com o “Superpop”.

Apresentação de Victor Sarro, Júlio Cocielo e Letícia Esteves.

Melhor forma

É muito bom observar que o José Silvério na rádio Capital, é o mesmo José Silvério de sempre nas narrações esportivas. Está no melhor da sua forma.

O que deu na cabeça da Bandeirantes que permitiu a sua saída?

Repetição

Nesses tempos de edição especial de novelas na Globo, fica difícil evitar repetições de atores.

Só como mais um exemplo, Mateus Solano, Marcos Caruso e Valentina Herszage, em “Pega Pega”, também estarão na próxima das sete, “Quanto Mais Vida, Melhor”.

Visitas

Dony De Nuccio já está envolvido em um projeto de programa para o streaming do Discovery.

Se no SBT a investida foi em reformas – “Te Devo Essa, Brasil”, dessa vez, o apresentador visitará casas de famosos.

A propósito

SBT poderá anunciar algumas mudanças na sua grade de programação.

Já existem estudos, mas nada deve ser anunciado antes do dia 19, no aniversário dos 40 anos.

Está pronto

Ticiana nos bastidores/ reprodução

A primeira temporada do “Duelo de Mães”, com Ticiana Villas Boas, está somente pela estreia, marcada para 21 de agosto na Band. Recentemente, ela gravou também toda a parte de merchandising.



Bate – Rebate

· Tá tudo muito louco: tem poste fazendo xixi em cachorro…

· … A comentarista de skate da Globo, na análise da modalidade, fala em “xereca na mesa”.

· Bonito o elogio de Tino Marcos a Glenda Kozlowski numa rede social…

· …”Passando pra registrar o óbvio. A Gelda (sim, o nome verdadeiro dela é Gelda) tá arrebentando em Tóquio! Carisma e competência de sempre. Dá-lhe, Gelda”, escreveu ele.

· O “Séries Originais”, na CNN Brasil, estreia nesta quinta-feira, às 22h30, a série “A Sociedade da Intolerância”…

· … São três episódios.

· Adriana Araújo está em conversas bem adiantadas com o Grupo Bandeirantes…

· … Internamente, já tem gente apostando que a assinatura de contrato deve acontecer nesses próximos dias.

· Nesta quinta, 19h, o jornalista, roteirista e escritor Júlio Maria lança “Ney Matogrosso – A biografia”…

· … E apresenta curiosidades sobre a obra em uma live promovida pela Livraria da Vila no Instagram da rede com mediação de Samuel Seibel.

· Lucas Diniz, da Comunicação, está de saída da ESPN. Vai para a Adidas.

C´est fini

No próximo domingo, 16h30, a ESPN Brasil transmite com exclusividade Barcelona e Juventus pelo Troféu Joan Gamper 2021.

Jogo preparatório para o início da La Liga, Espanha, e da Serie A, na Itália, que serão exclusivas dos canais Disney. Narração de Rogério Vaughan e comentários de Paulo Calçade e Zinho.

Colaboração: José Carlos Nery