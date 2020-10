Flávio Ricco: Galvão Bueno pressiona Globo para narrar a Copa de 2022

Colaboração: José Carlos Nery

Com a sua participação ainda limitada aos programas, Galvão Bueno tem conversado com a direção da TV Globo para que todos os narradores, mais de 60 anos, possam voltar às transmissões do futebol.

Avalia que com cuidados, isso será possível, embora entenda e aceite a posição da empresa.

Por enquanto, ou desde que o futebol voltou, só os repórteres são autorizados a trabalhar nos estádios. Nos estúdios, é observado distanciamento e no desenvolvimento dos jogos, no tubo, narradores e comentaristas são separados por chapas de acrílico.

Além do Galvão, Milton Leite e J. Junior, como casos mais conhecidos, são outros na mesma situação. Estão afastados desde o começo da pandemia e o retorno de todos, independentemente da posição ou desejo de cada um, depende de um comitê para Covid-19.

E como essas reuniões são realizadas todas as semanas, sabe-se que o assunto será colocado em pauta mais uma vez.

TV Tudo

Gravando

Ontem, segunda, foi o primeiro dia de gravações de “Gênesis”, da Record, em seu reinício de trabalhos, suspensos desde março.

Mas sob os mesmos cuidados que foram observados na volta de “Amor Sem Igual”. Protocolos iguais.

Estreia do Boris

Nesta terça, estreia o “Jornal do Boris”, com Boris Casoy, 8h da manhã, com 30 minutos de duração.

Uma leitura dos jornais do dia, como fazia Vicente Leporace, em “A Hora do Trabuco”, no rádio de antigamente. Aliás, o Boris deseja fazer essa homenagem ao Leporace.

Transmissão

O “Jornal do Boris” irá ao ar, diariamente, nas mídias sociais, Facebook e um canal do Youtube, mas também na Alpha Channel.

Para quem não ligou o nome à figura, trata-se da TV Alphaville, com nova denominação.

Dois pontos

A CNN Brasil anunciou ontem a contratação de Márcio Gomes. Ele assinou na noite de domingo, mas isso, segundo a sua direção, não tem nada a ver com uma possível parceria com o SBT.

Que, avalia-se, está muito difícil de prosperar. Mas que pode ser uma outra TV.

Pegadinha

No comunicado distribuído pela CNN, chamou atenção que Márcio Gomes foi contratado para “um projeto inovador que será anunciado ao mercado nas próximas semanas, reforçando o caráter multiplataforma da empresa no Brasil”.

Qual a leitura?

Caso sério

É chegado o momento de alguém, na Globo, com a devida responsabilidade parar e pensar: nesses últimos tempos, foram muitas as notícias de demissões, perdas de direitos e saídas de profissionais, até então considerados imprescindíveis, como agora o caso do Márcio Gomes.

Será que tem alguém fazendo essa conta? Ou avaliando como tudo isso está chegando ao mercado? Quais as consequências?

Tudo certo

A Globo não está errada em priorizar o digital. Planejar e intensificar as suas produções. O mundo está pensando assim.

Só que o negócio ou a sobrevivência dela, é e continuará sendo a TV aberta. Por muitos anos ainda. Bom não esquecer.

Programa do Geraldo

A direção da Record, já de algum tempo, vem realizando reuniões para planejar 2021.

Uma das certezas será o lançamento de um novo programa com Geraldo Luís. Semanal, faixa da noite.

Contos de terror

No Canal Brasil, nesta quarta, 22h, estreia a série “Noturnos”, em 6 episódios, baseada em poemas e contos de terror de Vinicius de Moraes.

No elenco, Marjorie Estiano, Rafael Losso, Andrea Marquee, Thaia Perez, Ícaro Silva, Vaneza Oliveira, Bruno Bellarmino, entre outros. Direção de Caetano Gotardo e Marco Dutra.

Bate – Rebate

• Priscila Alcântara, com passagem pelo SBT, canta “Vou Voar”, música-tema da animação “A Caminho da Lua”, com lançamento no dia 23, na Netflix.

• O ex-jogador Muller, agora comentarista, voltou à TV Gazeta.

• Em discussão na Globo a necessidade ou não de esticar os capítulos da reprise de “A Força do Querer” como estratégia de programação…

• … Na semana passada, tomou-se a decisão de aumentar a duração da novela e isso prejudicou a estreia do “The Voice Brasil”…

• … O programa cresceu apenas 1 ponto na Grande São Paulo em relação às quatro quintas-feiras anteriores.

• “Eu sou mais eu” ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020 na categoria Voto Popular.

• … No filme, João Côrtes faz um jovem músico e melhor amigo da protagonista Camila (Kéfera Buchmann).

• Em Curitiba, o acordo CNN Rádio e Transamérica não está funcionando de forma muito auspiciosa.

• As gravações de “Salve-se Quem Puder” estão acontecendo num ritmo muito bom na Globo…

• … Tanto assim que, em vez de janeiro, agora trabalha-se com a possibilidade de os trabalhos serem encerrados antes do Natal.

. Com a empresária Carol Paiffer no lugar de Cristiana Arcangeli, a nova temporada do “Shark Tank” tem estreia prevista para novembro no Sony.

A partir de hoje, terça, a “Champions League 2020-21” inicia a fase grupos. Por aqui, transmissões dos canais TNT e Space, EI Plus (streaming) e Facebook do Esporte Interativo.

Os 32 times que disputam a competição foram divididos em oito grupos com os seguintes cabeças de chave: Bayern de Munique, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit e Porto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!