Flávio Ricco: Galisteu divulga data do fim de “A Fazenda” em dezembro

Em seu perfil no Tik-Tok, Adriane Galisteu avisou: “A Fazenda 13” terminará na primeira quinzena de dezembro, entre 14 e 17.

Então pode cravar: acaba no dia 16.



Toda forma de exagero também é politicamente incorreta

Imagem: Glória Maria/ crédito Estevam Avellar

Nada como uma pessoa equilibrada. No pensar e agir.

O “politicamente correto” em vigor já há algum tempo, continua provocando discussões e confusões.

Muitos, entre pessoas de diferentes gerações, ainda não sabem aquilo pode ou não pode, o que é ofensivo ou não é.

A palavra de ordem, hoje e sempre, tem que ser respeito. Saber onde começa e termina o direito de cada um.

Aliás, vendo uma entrevista da Glória Maria a Joyce Pascowitch, feita há algum tempo, ouvi tudo o que queria ouvir de alguém que sempre admirei. Perguntada sobre esse assunto, a sua primeira resposta foi “eu acho isso tudo basicamente um saco”. Um a um, eu também.

E disse mais: “hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Até hoje, na TV, tenho meus câmeras antigos, os técnicos, que estão comigo há 40 anos e todos me chamam de neguinha. Nunca me ofendi e nunca me senti discriminada. Eles me chamam de maneira amorosa, carinhosa”.

É preciso também não pecar por exagero: não é tudo que é preconceito, nem tudo é assédio, como disse a Glória na mesma entrevista. Aliás, ela conta que nesses 40 anos de televisão, já foi paquerada algumas vezes, mas “nunca me senti assediada”. O assédio é um ato que não tem dubiedade. Ele é grosseiro, incomoda, machuca e aí, sim, digno de ser enquadrado. Mas dá perfeitamente para diferenciar uma coisa da outra.

Antes tudo podia, agora nada pode. Será que é por aí? Generalizar, de um lado ou de outro, em qualquer situação, sempre será muito ruim. Como a mesma Glória bem falou na mesma entrevista, “politicamente correto” é o caráter, a honestidade, a capacidade das pessoas em olhar e respeitar o próximo. Isso não é tudo?



TV Tudo

Quem não?

Em entrevista a Marcos Mion em seu canal no YouTube, Rafinha Bastos recordou os tempos de “Saturday Night Live Brasil”, que ele apresentou na Rede TV! em 2012 e foi cancelado no mesmo ano por baixa audiência.

“O SNL foi uma das coisas que eu fui me meter a fazer e não fazia a menor ideia do que estava fazendo”, refletiu.

Estaleiro

Devido a um acidente doméstico, domingo, Téo José passou por uma cirurgia no rosto. Teve que colocar uma pequena placa e vai tirar os pontos nesta sexta-feira.

Está quieto em casa, se recuperando e aguardando o momento de embarcar para a final da Libertadores em Montevideo. Em tempo, Teo e Mauro Beting, da equipe esportiva do SBT, conquistaram o Comunique-se.

Ele também

O acidente do Téo é parecido com o do Antonio Zimmerle, diretor da Band, depois de uma queda na própria emissora. Passou, inclusive, por cirurgias na testa e no nariz.

Dizem, até, que ficou mais bonitinho.

Complicado

A propósito dessa final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, em Montevideo, as dificuldades para o pessoal da imprensa não são poucas.

Está bem complicado para marcar voo e reservar hotel.

Faz a conta

Para esta final entre dois clubes brasileiros em Montevideo, a Conmebol, sempre ela, disponibilizou 9.375 ingressos para cada clube. Isso dá 18.750. Fora autoridades, turismo e a vida normal da cidade.

Não por menos as dificuldades de transporte e acomodação.

Galvão, Galvão

Problema no retorno, talvez. Delay, também. Ou distração? Sei lá. Mas nesse último Argentina e Brasil, Galvão Bueno passou completamente do ponto.

Nunca foi de se controlar muito, mas, desta vez, foram muitos os momentos em que entrou em cima dos outros. Isso quando deixou os outros falarem.

Sequência

Começaram as filmagens de “Um Ano Inesquecível – Primavera”, terceiro longa de uma franquia de quatro longas originais da Amazon Prime.

Um para cada estação do ano, baseado em um dos contos do livro homônimo de Thalita Rebouças. Lívia Silva e Ronald Sotto são os protagonistas.

Longas férias

Devido à grande exposição nos últimos tempos, em novelas inéditas e reprises, Isis Valverde não tem data para voltar ao ar na Globo.

Segundo o seu staff, não há nenhum compromisso oficialmente marcado. Nesse momento, ela tem se dedicado a eventos e testes para filmes.

Em estudo

Agora, depois de segurar um pouco a onda, o jornalismo da Band pretende recolocar alguns correspondentes internacionais.

Bases e nomes em análise.

Bate – Rebate

· Sasha Meneghel e Monica Martelli estarão na segunda temporada do “Salada Sato”, com a Sabrina, no YouTube.

· Roberta Gualda, atualmente gravando “Além da Ilusão”, também assina um roteiro do projeto online “Alimentando a alma com arte”…

· … Seu texto “A Festa” será interpretado por Adriana Birolli, Laura Proença e Stella Maria Rodrigues no próximo dia 30, pela plataforma Sympla.

· Mariana Xavier, Diego Braga, Luís Lobianco e Lúcio Zandonadi disputam o “Rolling Kitchen Brasil” nesta quinta-feira, às 21h30, no GNT.

· Apesar da pequena vantagem para a Band, estão muito próximas as audiências de “Perrengue” e “Encrenca”, da Rede TV!.

· O Grande Prêmio do Catar de F1 será transmitido pela Band, domingo, a partir das 10h30…

· … E Mariana Becker soube a caminho do Catar que havia conquistado o Comunique-se. Comemorou muito…

· … Christina Lemos, do “JR”, e Thiago Feitosa, da Record News, também conquistaram o Comunique-se.

· Tom Moreis, ator, fará seu primeiro trabalho na TV, em “Reis”, nova novela da Record.

· Vinhetas do fim de ano do SBT deverão entrar no ar no começo de dezembro.

· Primeira temporada do “Questionário Mionzera”, comandado por Marcos Mion, no YouTube, terá 16 personalidades.

· Nesta quinta-feira começa a fase das batalhas no “The Voice Brasil”.

· No dia de ontem, a Globo dispensou a atriz Camila Queiroz, estrela de “Verdades Secretas 2”…

· …Dispensou e não aliviou no comunicado oficial.

C´est fini

O programa “Troca de Esposas”, apresentado por Ticiane Pinheiro, tem tudo para voltar à grade da Record na temporada de 2022.

Por causa da pandemia, a produção, que envolve vários deslocamentos, precisou ser paralisada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!