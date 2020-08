Flávio Ricco: Fora da Globo, Aguinaldo Silva fala de ‘Fina Estampa’ e Marco Pigossi

Colaboração: José Carlos Nery

“Fina Estampa”, em exibição na Globo, faixa das 21h, sai do ar no final de setembro, começo de outubro. Depende da edição. Aguinaldo Silva, autor, conta que não esperava tanto sucesso com a reprise:

“Claro que não esperava. Só Deus e o gosto dos telespectadores sabem o que vai acontecer com uma novela. Mas o fato de ‘Fina Estampa’ ter caído de novo no gosto popular – deu 34,2 de média na semana passada – e ao mesmo tempo ser tão odiada por uma minoria de “haters”, indica que ela continua sendo aplicada na veia dos que a veem e gostam tanto dela”.

Ficou feliz com os elogios de Christiane Torloni ao seu trabalho, e sobre as críticas de Marco Pigossi, entende que “aquilo foi casual, apenas isso. Falou sem pensar – eu acho. Repito: ele podia dizer tudo sobre a novela, menos que ela deveria ser proibida de ser reprisada. Isso passou a impressão que ele é favorável à censura, o que num artista é imperdoável. Mas sei que ele é contra a censura, então… Não o censuro.

E completa: “Ah, sim: e continuo gostando do trabalho dele. Da geração a que pertence, o Pigossi sempre foi um dos meus atores preferidos”.



Passo seguinte

Sobre os planos para o futuro, Aguinaldo Silva revela que neste momento está “escrevendo uma novela de 50 capítulos”, porém ainda não poder dar mais detalhes.

Deve ter o streaming como destino.

Voltaire

Sobre censura e liberdade de expressão, é curioso verificar como a patrulha instalada, hoje opera nos diferentes meios de comunicação.

O “Roda Viva”, com Marcelo Adnet, por ele e pelo programa, digno do melhor reconhecimento e elogios, está fazendo o Marcelo Tas, até agora, se explicar por uma colocação que fez lá. Que mundo chato!

Dois lados

Regina Volpato, convocada pela alta direção da TV Gazeta, recebeu elogios pela condução do “Mulheres”, programa todo vendido, com várias ações comerciais.

A notícia ruim é que, por causa dessa fase tão boa, ela não poderá tirar as férias combinadas agora.

Primeiro ato

Terça-feira, na reprise de “Tapas & Beijos”, teve uma cena em que Chalita, personagem do saudoso Flávio Migliaccio, sobe em uma escada para observar Fátima (Fernanda Torres).

Ela, nua, em seu apartamento.

Segundo ato

Nesta mesma semana, em São Paulo, uma mulher, da região de Perdizes, virou notícia em vários telejornais e sites.

Ela denunciou os vizinhos que a fotografaram nua e ainda pendurou uma faixa, na janela, com trechos do Código Penal. Ah, esqueci: o Chalita caiu e quebrou a perna!

Férias do Bacci

Luiz Bacci vai entrar em férias na Record e será substituído na apresentação do “Cidade Alerta” pelo Bruno Peruka, a partir de segunda-feira.

Por conta disso, Celso Zucatelli ficará sozinho no “Balanço Geral”.

Saiu batendo

Em entrevista espalhada pelas redes sociais, o apresentador Fred Ring revela alguns dos motivos que o levaram a sair do SporTV.

Fala de ordens, no ponto, para bater em político e da perseguição de uma companheira. Entre outras.

Estreia

O SBT marcou para este próximo sábado, às 21h30, a estreia da segunda temporada de “Bake Off Brasil – Cereja do Bolo”.

Tem o comando de Nadja Haddad nos dois primeiros episódios e de Ticiana Villas Boas a partir do terceiro. Nadja, como se recorda, precisou se afastar por causa do novo coronavírus.

Vem aí

Boninho / Divulgação Globo

Informação dada por Boninho nas redes sociais foi confirmada ontem pela Globo. Em 2021, estreia um “The Voice” exclusivo para candidatos acima de 60 anos.

Ainda não há nenhuma manifestação sobre apresentador (a) e técnicos. Cissa Guimarães, 63 anos, porém, tá na pista. Numa dessas…

Dona Florinda

Florinda Meza, a Dona Florinda de “Chaves” e viúva de Roberto Bolaños, será entrevistada por Ratinho hoje, no SBT.

Meza tem feito duras críticas nas redes sociais sobre a suspensão da exibição do seriado em todo o mundo.

Bate – Rebate

• Estreia nesta quinta-feira a websérie “Secreto LX”, uma produção Brasil/Portugal, com Thiago Rodrigues no elenco…

• … A produção aborda temas como Aids, identidade de gênero, diferença entre ser transexual e ser Drag queen, entre outros…

• … Thiago também está no elenco de “Amor Sem Igual”, da Record.

• Maurício de Sousa, no auge dos 84, em entrevista ao Emerson Tchalian, disse que pegou gosto pelo cinema…

• … Já tem dois projetos prontos e vem aí um terceiro, “que será uma grande surpresa”.

• Catia Fonseca receberá no próximo sábado, em seu programa “Do Bom e do Melhor”, na Rádio Bandeirantes, Tony Ramos…

• … Tony, que voltará às novelas em “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo.

• Chegou ao NOW, streaming, o drama “Travessia”, que reúne no elenco Camilla Camargo, Chico Diaz, Caio Castro e Cyria Coentro…

• … Camila também aguarda o lançamento do filme “Intervenção”, em que atuou ao lado de Marcos Palmeira e Bianca Comparato.

• A apresentadora e repórter Andrea Rodrigues comanda o Workshop on line “Produção de Vídeo para Youtuber”…

• … Será disponibilizado do próximo dia 25 até 8 de setembro e administrado pelo SENAC-SP/Lapa Scipião.

• No último domingo, o canal Discovery registrou sua maior média histórica de audiência, entre pessoas de 25 a 54 anos, durante a exibição da maratona de “Largados e Pelados”, das 18h50 às 22h45…

• … Por sua vez, no dia 27 de setembro estreia a quinta temporada de “Largados e Pelados – A Tribo”, spin off da série.

Executivos da LCA Entertainments & Sports, entenda-se reality de futebol “Uma Vida Um Sonho”, se reúnem nesta quinta-feira no Rio para discutir os rumos do programa e até mesmo possíveis mudanças que poderão ser provocadas devido à troca de comando no Grupo Silvio Santos. No caso, Guilherme Stoliar por Renata Abravanel.

