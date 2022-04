Flávio Ricco – Final do BBB contra jogo da Libertadores

Colaboração: José Carlos Nery

Uma noite daquelas. A Globo tem a final do “BBB” e o SBT, com alguns minutos de diferença, tem “Libertadores da América”.

Para São Paulo, Corinthians e Boca Juniors.

Qual o segredo e os interesses por trás do mendigo de Planaltina?

Givaldo Alves em camarote da Marquês de Sapucaí/Dilson Silva/AGNEWS

Preconceito zero e também nada contra alguém melhorar de vida ou outro alguém prestar qualquer tipo de ajuda ao Givaldo Alves, o ”mendigo de Planaltina”, mas transformá-lo em um novo herói, com direito a cachê estipulado, lugares especiais em festas, camarote em desfiles de escolas de samba e outros que tais, vai uma diferença grande.

Toda essa farra, vale lembrar, foi alcançada graças à doença de alguém e ao sofrimento de um casal, que hoje, informa-se, luta para superar este triste episódio.

Aliás, tudo isso lembra uma frase da peça “A Vida de Galileu”, escrita por Bertolt Brecht: “infeliz a nação que precisa de heróis”.

Ao nosso caso, aqui, é triste um país que sempre se empenha em consagrar toda e qualquer suposta celebridade, independentemente do bem ou mal que ela tenha feito.

Basta surgir por acaso.

Por tudo que vimos e ouvimos dele, até o próprio Givaldo, em vez de festa e paparicação, precisa e muito mais de outro tipo de ajuda, psicológica e talvez até psiquiátrica.

E, por favor, que não exista atrás de tudo nenhuma armação por parte de influencers, só interessados em fazer crescer seus seguidores e respectivos ganhos, ou de quem quer que seja. Aí já vira caso de polícia.

TV Tudo

Novos tempos

Sabrina Sato/Divulgação



Imagine a cena: o cidadão, cansado do trabalho, chega para assistir ao “Jornal das 10”, da GloboNews, e aí vê como principal notícia do GC: “Sabrina Sato aposta em look ousado, com direito a chicotinho”. O “Fantástico” também fez toda uma novela em cima.

Será que não é o caso de parar o mundo e todo mundo descer?



Menção honrosa

Por outro lado, das mais interessantes a reportagem do Dráuzio Varella no “Fantástico sobre os desafios do SUS nas regiões mais isoladas do Brasil.

Uma versão estendida certamente daria um “Globo Repórter”.

Série

Muito boa a série “Anatomia de um Escândalo”, da Netflix, baseada no livro de Sarah Vaughan.

Mas, por favor, o ator principal não é o Murilo Fraga, do SBT. Apesar da incrível semelhança, trata-se de Rupert Friend, ator britânico.

Circulando

O vai e vem no streaming não está restrito apenas aos atores e atrizes.

Por exemplo: Heitor Dhalia, diretor de “Arcanjo Renegado” e “O jogo que mudou a história”, do Globoplay, agora vai para a HBO Max. O projeto é a adaptação da obra “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior.

Hoje sim

Com a devida licença do Cleber Machado, hoje, sim, está confirmada a presença de Rodrigo Carelli no “Programa de Todos os Programas”, às 18h, ao vivo, nas redes sociais do R7.

Vai ter novidade do “Power Couple”? Vai. Da “Fazenda”? Pode ser também. Vai perder?

Adriane e Faustão

Ficou para esta quarta-feira a exibição do quadro “Arquivo Pessoal”, com Adriane Galisteu, no “Faustão na Band”.

Adriane que se prepara para estrear na Record uma nova temporada do “Power Couple” no próximo dia 2.

Confusão na área

Embolou de vez o meio-campo, Caio Coppola x Jovem Pan. Oficialmente, está fora do ar desde ontem, porque ele insiste em dizer que tem direito a pouco mais de 30 dias de férias.

A previsão oficial é que volte ao ar em 31 de maio, bem menos do reivindicado. No ar a dúvida, volta ou não volta mais?

Se nada mudar

Até o meio-dia desta terça, horário marcado para o início dos trabalhos, se não chegar nenhuma contraordem, Silvio Santos voltará a gravar seu programa no SBT.

Metade hoje e a outra metade na quinta. A reserva de estúdio para Patrícia Abravanel foi cancelada.

Tudo certo também

Lívia Andrade/ Instagram



Sinal verde para a produção do programa musical da Lívia Andrade na Band.

Como existe um forte apoio comercial e operacional por trás, acredita-se que a estreia poderá ocorrer ainda no decorrer de maio, noites de sábado.



Bate – Rebate

· Uma série sobre insônia estreia nesta terça-feira no “Bora Brasil”, da Band, às 7h30…

· … Curioso é que a personagem principal é a apresentadora do “Bora SP”, Maiara Bastianello.

· Silvia Abravanel vai assumir a apresentação do “Sábado Animado” no SBT, já a partir deste próximo final de semana.

· Falam que a Rede TV! deve lançar um novo programa aos sábados…

· … E que a direção e apresentação será de Caco Rodrigues, ex-SBT.

· A Globo deu início às gravações de “Encantado´s”, série de humor.

· Aliás, ainda da Globo a ordem na dramaturgia é voltar aos modos e costumes do passado…

· … Por aí se entenda nada de novela escrita ou gravada totalmente antes de estrear…

· … A ordem é acompanhar o passo a passo e voltar com os grupos de discussão.

· O Viva marcou para o próximo dia 30 a exibição do “Big Brother Brasil 3”, sempre aos sábados, 16h15. É a edição da Sabrina Sato e Dhomini.

· A Band trabalha com a data de 17 de maio para o lançamento da nova temporada do “MasterChef”.

C´est fini

No chamadão da Globo, Ana Maria Braga, Cauã Reymond, Fátima Bernardes, Galvão Bueno, Luciano Huck, Luís Roberto, Maria Beltrão, Marcos Mion, Manoel Soares, Patrícia Poeta, Paolla Oliveira, Serginho Groisman, Tais Araújo e William Bonner. Podemos entender como nomes em alta e considerados imprescindíveis no elenco da emissora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!