Flávio Ricco: Filmes na TV paga não passam de um festival de ananases

Colaboração: José Carlos Nery

Na TV por assinatura, a repetição de filmes sempre existiu, mas agora, com o streaming, virou covardia. Já é meio que uma entrega de pontos. Um mesmo título é exibido em dois ou mais canais simultaneamente e, ao mesmo tempo, também pode ser encontrado em outras tantas plataformas.

Isso, deixando de lado ou barato, as cópias não autorizadas que circulam pela internet. O gato-movie.

Ao contrário do passado, hoje, ninguém, no seu perfeito juízo, adquire os serviços de uma dessas operadoras, para encontrar qualquer sucesso do cinema. Longe disso.

Isso pode acontecer pela boa entrega do jornalismo, esporte e as diversas opções existentes para o público infantil.

Quanto aos filmes, esquece. Há muito deixaram de ser atrativos. “Os 50 tons de Cinza”, por exemplo. Quem ainda não assistiu, pode ligar que ele está de plantão. A qualquer dia e hora. Ou “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, que pode ser visto no Globoplay, mas que no Canal Brasil virou tapa-buraco. Um festival de ananases, montado apenas para enganar os assinantes.

É sempre daí para pior.



TV Tudo

Memória

A trajetória da companhia aérea Transbrasil é destaque do último episódio da série “Último Pouso”.

Neste sábado, 22h, na TV Cultura.

Batalhador

A Transbrasil foi uma grande companhia aérea, enquanto esteve à frente seu fundador, Omar Fontana. Criatura extraordinária.

Partiu dele a iniciativa de montar um projeto de vídeo para os seus passageiros. A exibição de um telejornal diário durante o voo. Muito orgulho de ter participado deste projeto.

Virtual

Angélica/Divulgação

Angélica será uma das apresentadoras do primeiro painel da HBO Max no evento virtual CCXP Worlds, dia 4 de dezembro, ao lado da especialista em cultura pop Andreza Delgado.

Na ocasião, ela se apresentará de Daenerys Targaryen, personagem de “Game Of Thrones”.



Datas

Na televisão aberta, a reprise de “Verdades Secretas” vai até 17 de dezembro. Com Camila Queiroz e tudo.

Já no streaming, o encerramento das gravações não se deu em um ambiente nada confortável, em função de todos os acontecimentos que culminaram com a saída de uma das protagonistas.

Menos uma

O “The Voice Brasil”, nesta temporada 2021, não terá uma edição extra, aquela em que o grande vencedor faz um show especial com todos os técnicos.

A sua final vai ao ar em 23 de dezembro. E pronto. Sem mais delongas.

Falcão

Bruno Goya é um dos destaques desta segunda temporada de “Aruanas”, no Globoplay, no papel de Falcão, que cuida do planejamento das ações da ONG da trama ambiental.

Na paralela, Bruno já está em Cabaceiras, Paraíba, envolvido com as gravações de “Cangaço Novo”, nova série da Amazon Prime.

Futebol no rádio

Dia desses, aqui foi falado das rádios que transmitem futebol, colocando o tempo todo imagem do narrador e do comentarista no estúdio.

Vale destacar quem faz diferente: a Energia 97 e do Craque Neto. Não chega a ser uma produção, mas é um vale tudo interessante.

A definir

Recém-chegados à Band, os integrantes do “Perrengue” ainda não sabem como ficará a programação entre fim de dezembro e janeiro. Se gravado ou ao vivo.

A definição sai por esses dias.

Primeiros ensaios

Roberto Carlos começou os ensaios do seu especial de fim de ano na Globo.

Gravações na próxima semana, mais tardar na outra, recebendo vários convidados especiais. Direção do Boninho e do pessoal dele. Vai ao ar no dia 22.

Final

A programação do SBT neste sábado, ou tudo aquilo que Silvio Santos vir a permitir, estará voltada para a transmissão de Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores da América, no estádio Centenário, em Montevideo.

Por outro lado, a cobertura do Fox Sports terá início desde as primeiras horas da manhã.

Doce latino

Na Argentina, a novela “A Dona do Pedaço”, da Globo, lá chamada de “Dulce Ambición”, continua fazendo a diferença nas tardes da Telefe.

Juliana Paes, uma atração, a grande confeiteira da vez.

Bate – Rebate

· O público recebeu bem a iniciativa da “Live CNN Brasil”, em mostrar seus intervalos no YouTube…

· … Essas tentativas de aproximação com o público são sempre válidas.

· A trajetória de Raimundo José, repórter, editor e fundador da Rádio e TV Quilombo, em Vargem Grande, no Maranhão, foi ao ar no último “Domingão com Huck”…

· … Antes da exibição, o instagram da TV Quilombo, que desde 2017, retrata as tradições e a realidade da comunidade do Quilombo Rampa, tinha pouco mais de 8 mil seguidores.

· … Na noite do programa já saltou para 37 mil.

· “Amor Sem Medida”, com Leandro Hassum e Juliana Paes, já ocupa a lista dos 10 filmes mais vistos da Netflix Brasil.

· “Marighela”, no sábado que vem, será disponibilizada no Globoplay.

· Não sei se caiu no esquecimento, mas na Globo nunca mais se falou da série sobre Ângela Maria…

· … O texto, escrito por Filipe Miguez, foi aprovado e entregue há muito tempo.

C´est fini

Foto Instagram

Evandro Mesquita também foi confirmado no elenco de “Carga Máxima”, apresentado como o primeiro filme brasileiro de ação da Netflix.

A produção aborda o universo das corridas de caminhão e traz Thiago Martins e Sheron Menezzes como protagonistas.



Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!