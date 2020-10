Flávio Ricco: Filha de Silvio Santos será a convidada do último programa de Maisa no SBT

Colaboração: José Carlos Nery

Reescrever ou adaptar novelas dá muito mais trabalho que escrever uma inteira

Para autores de novelas, quase unanimidade, é muito mais fácil desenvolver um novo projeto, do que submetê-lo a um processo de alterações. Reescrever tudo, pensar tudo de novo, não é tarefa das mais fáceis. São muitos os fatores envolvidos, as situações…

Mas foi exatamente isso que aconteceu, tanto na Globo, com “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe” quanto na Record, com “Amor Sem Igual”. Muitas vezes, por causa da pandemia e exigência de protocolos de saúde, houve a necessidade de refazer o texto até cinco vezes. E nem tinha como ser diferente.

Manuela Dias/ crédito Jorge Bispo

Em março, quando surgiu a ordem de parar tudo, os autores não tinham a mínima noção do que fazer ou para onde correr. Um silêncio indescritível.

O retorno às gravações, em agosto, só se tornou possível por causa das muitas mudanças em todos os capítulos somadas às medidas contra a Covid-19.

Daniel Ortiz e Manuela Dias, da Globo, e Cristianne Fridman, da Record, foram desafiados e se saíram muito bem. E graças a um trabalho em equipe, envolvendo as respectivas áreas de Teledramaturgia, a vida das novelas está voltando ao normal.

TV Tudo

Nova temporada

Globo e Conspiração Filmes preparam para novembro o início de gravações de uma nova temporada da série “Sob Pressão”, para exibição em 2021.

Os trabalhos devem se estender até fevereiro ou março.

Por causa disso

Devido à nova temporada de “Sob Pressão”, Júlio Andrade ainda vai demorar um pouco para mergulhar no projeto sobre a vida do sociólogo Betinho (1935-1997).

As gravações ficaram para junho do ano que vem. Produção para a Globosat.

Segundo tempo

Ainda no decorrer desta semana, um novo encontro deverá acontecer entre Band e Dentsu, empresa credenciada pela Conmebol para negociar Copa América e outras competições do futebol sul-americano.

Será necessário ajustar a questão de valores – que não são revelados, mas são boas as perspectivas.

Não está fácil

O SBT meio que desmanchou o seu departamento de Criação Visual, com as saídas de dois importantes profissionais.

Fabrício Cottini era gerente, com duas passagens pela casa, somando 12 anos. E Itamar Dorini, coordenador, tinha mais de 20 anos de emissora. Os dois ganharam 3 prêmios no PromaxBDA, considerado o Oscar do marketing.

Nada consta

Mesmo em meio às tantas mudanças, no SBT nada está sendo previsto para o programa do Ratinho.

Vai continuar diário e com a mesma duração. É considerado “peça essencial da grade e um indispensável volume de merchandisings”, segundo a sua direção.

Conversas

Uma fonte da CNN confirma conversas com profissionais da concorrência para o seu novo serviço, o “CNN Brasil+”.

No entanto, Sandra Annenberg, hoje mal aproveitada no “Globo Repórter”, não seria um desses alvos. Pelo menos até aqui, não. Amanhã, ninguém sabe.

Desinteresse

A CNN Brasil tem realizado sabatinas com candidatos a prefeito de algumas capitais. Já fez de Porto Alegre, Salvador e agora Belo Horizonte, mas em diferentes horários da manhã ou tarde.

Audiência muito baixa. As entrevistas são muito regionais.

Palco

“Rainhas”, texto do jornalista Edney Silvestre, tem previsão de montagem para o ano que vem, com produção de Claudio Botelho e direção de Charles Möeller.

A peça vai falar sobre o dia a dia de três atrizes veteranas e uma, jovem, em ascensão.

Emoção

Crédito: Lourival Ribeiro

O último programa da Maisa, sábado, no SBT, terá Silvia Abravanel como convidada especial.

Não por acaso. As duas sempre foram muito ligadas e, juntas, participaram de vários trabalhos.

De novo

O “Balanço Geral”, em São Paulo, com Reinaldo Gottino, Fábiola Reipert e Renato Lombardi, voltou a balançar a audiência no começo da faixa da tarde.

Na Globo são grandes as preocupações e uma nova mudança na grade já não é descartada.

O retorno

Crédito Cleiby Trevisan

A MTV marcou para 3 de novembro, terça-feira, às 20h30, a estreia do novo spin-off, “Adotada #TBT”, gravado em estúdio, em São Paulo, respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde. O programa marca o retorno de Maria Eugênia Suconic, a Mareu, ao canal.

Ela revisitará figurinos, objetos e as famílias (e suas histórias) que fizeram parte de suas aventuras durante as quatro temporadas do reality “Adotada”. Terá 10 episódios de uma hora de duração cada.

Bate – Rebate

· Carlinhos Maia gravou participação na nova temporada do programa “Lady Night”.

· Já Tirullipa e Tom Cavalcante serão os convidados do “Altas Horas” nesta semana.

· Cátia Fonseca, por sua vez, também gravará em breve o “The Noite”, do Danilo Gentili.

· Humberto Martins, na pandemia, escreveu o seu primeiro roteiro de série…

· … Ele ainda não entra nos maiores detalhes, mas adianta que já está aprovada e deve entrar em produção no começo do ano que vem.

· Nunca uma edição de “A Fazenda” incomodou tanto a Globo como agora…

· … Medidas estão sendo pensadas no sentido de tentar frear o crescimento do reality show da Record…

· … Não é das mais confortáveis a situação do “Que História é Essa, Porchat?”. Pode sobrar.

· A Globo nega, mas existem diferenças bem significativas na edição de “A Força do Querer”…

· … O trabalho nesses últimos capítulos está mais acelerado. Nada que lembre o começo.

C´est fini

Mais uma vez, importante destacar o acerto da Record na escolha de Patricia Costa para o “JR” – edição de meia-noite.

E também o da Band, com Douglas Santucci e Cynthia Martins, no “Band Notícias”.

