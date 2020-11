Flávio Ricco: Fernanda Lima voltará ao ar em 2021 na Globo

Colaboração: José Carlos Nery

Na pandemia o comportamento das principais TVs sempre foi exemplar

Bastidor de gravação da novela ‘Amor Sem Igual’/ Divulgação Record TV

As últimas atualizações revelam que, a exemplo de outros tantos países, também aqui no Brasil, após uma lenta queda, houve um novo aumento de pessoas contaminadas pela Covid-19.

E que o cenário, segundo profissionais da saúde, não é nada animador para os próximos dias, porque os registros são muito semelhantes aos observados no pico da pandemia.

O número de internações voltou a crescer de forma bem importante.

Nos bastidores, até com alguma insistência, fala-se no anúncio de novas medidas restritivas, imediatamente após a realização das eleições marcadas para este próximo domingo. Complicado e de se lamentar.

Faltou em outros tantos setores, conclui-se, a responsabilidade que, por exemplo, tiveram as principais TVs, como Record e Globo, em só retornar com seus programas e gravações de novelas, sem quaisquer incidentes, após tornar obrigatório o cumprimento de rigorosos protocolos de segurança. Posturas que merecem o melhor dos reconhecimentos.

TV Tudo

Tá explicado

Crédito reprodução Instagram

Sobre o Phelipe Siani e o seu sumiço da CNN Brasil, a assessoria dele explicou que “após sentir alguns sintomas, ele testou positivo para a Covid-19”.

E que está cumprindo período de isolamento em casa, sem maiores complicações. Ótimo.

Segue normal

O SBT não pretende fazer nada especial para o Natal e Ano Novo.

Além da retrospectiva do jornalismo, os programas foram autorizados a produzir edições comemorativas. Mas só isso. Entende-se que o momento não é de muita festa.

Por sua vez

A “Retrospectiva 2020” da Globo, no ar em 29 de dezembro, terá a pandemia como ponto principal.

E tudo que aconteceu a partir dela, além dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, as queimadas no Brasil e chegada de Biden à Casa Branca, entre outros.

Protocolos

Mesmo com casos de Covid-19 não poupando o elenco, as gravações de “Salve-se Quem Puder” seguem muito adiantadas, devido ao processo adotado pela Globo contra o novo coronavírus.

Existe até a possibilidade de serem encerradas no próximo dia 10.

Roteiro adaptado

Já em relação à atriz Flávia Alessandra, que se recupera bem da Covid-19, ela não está prevista para os próximos dias de gravações e o roteiro foi adaptado.

Segundo a Globo, não haverá perdas para o andamento da novela.

Volta da Fernanda

Crédito reprodução Instagram

Fernanda Lima segue contratada da Globo e tem boas perspectivas de voltar ao ar no ano que vem. Já existem conversas em cima disso.

Resta saber se em novo formato ou com um repaginado “Amor & Sexo”.

Liberada

Sabrina Sato, que testou positivo para o coronavírus, cumpriu o período de isolamento e já está liberada pelos médicos.

E, aos poucos, retomando as suas atividades.

A propósito

Nesta sexta, 23h15, no quinto episódio de “Game dos Clones”, da Sabrina, o solteiro da vez é o dentista e cantor Thiago Luz.

Como detalhe, a candidata buscada por ele tem que ser uma mistura da Luísa Sonza, Sasha e Grazi Massafera. Só isso.

Imagem

Impressionantemente forte a imagem de um programa da ESPN argentina, no instante em que chegou a informação da morte de Maradona. Tocante a reação dos seus participantes.

A propósito, registre-se o conhecimento do jornalista Léo Lepri, do SporTV, sobre o futebol da Argentina.

Mais um

À programação de fim de ano da Record, aqui divulgada, faltou acrescentar o “Cidade Alerta”, que irá apresentar em uma edição especial os grandes casos levantados pelo programa ao longo deste 2020.

No ar, no dia 30 de dezembro.

Bate – Rebate

• A Globo espera por uma disparada de vendas da novela “Órfãos da Terra”…

• … Nas próximas feiras internacionais será um dos principais produtos na prateleira, em função da conquista do Emmy de Melhor Novela em 2020…

• … Isso sempre pesa muito lá fora.

• O Canal OFF promove dia 8 de dezembro a segunda edição do “OFF Conecta”…

• … O evento, multiplataforma, terá conversas pautadas pelo protagonismo do tempo neste novo momento, como ele dita o ritmo do mundo…

• … Também no próprio dia 8, o OFF comemora nove anos, e terá uma programação especial…

• …Entre as atrações, a exibição do filme inédito “Flow State”, às 17h, com o surfista Russell Bierke.

• A TV, ontem, perdeu Teresa Guimarães, uma das profissionais de bastidores mais competentes. Que ano.

• Globo está confirmando para abril, faixa das 21h, a estreia de “Um Lugar ao Sol”.

C´est fini

O repórter André Galvão viajou à Argentina para fazer Racing e Flamengo, jogo da Libertadores transmitido pelo SBT, e acabou ficando por lá mesmo.

Dedica-se à cobertura da morte de Maradona.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!