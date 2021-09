Flávio Ricco: Fernanda Gentil estreia novo programa em outubro

A primeira temporada do “Zig Zag Arena”, da Fernanda Gentil, na Globo, vai ao ar de 3 de outubro a 30 de janeiro de 2022. Sempre aos domingos, das 14h30 às 15h50.

Ratinho apresenta homem que descasca banana com o ânus

E assim vamos nós… No “Programa do Ratinho”, entre os vários candidatos do quadro “10 ou 1000”, um dos participantes apareceu com o bumbum de fora e com direito a dancinha e viradinha no palco.

Tinha uma espécie de tanga ou algo parecido, cobrindo as partes da frente, mas que deixava a de trás convenientemente ao vento, para a apresentação do seu número.

A prova escolhida, naturalmente selecionada pela produção, era a de descascar bananas no ânus.

Pois é, tudo isso ao vivo, sem esconder os movimentos indispensáveis para tal e acompanhada de toda uma mise-en-scène.

E os que lá estavam se divertiram muito com a apresentação. Menos as bailarinas, acho, que assistiram de frente. De cara pro gol.

Depois de seis delas, as bananas, serem convenientemente descascadas e colocadas em um balde, os jurados deram as suas notas. O “artista” saiu com mais de 3 mil reais no bolso.

Alguém sabe dizer se o “Acredite se Quiser” ainda existe?

TV Tudo

Independentemente de tudo

Vai de cada um se dispor a fazer um papel tão ridículo, mas o mais espantoso é um programa de televisão colocar esse espetáculo no ar.

O bumbum à mostra até que foi o menos de tudo. O conjunto da obra é que chamou atenção pelo profundo mau gosto.

Gênesis

Lançada como atriz na Globo em 2012, na série “Louco por Elas”, após sucesso nas passarelas, Rhaisa Batista não parou mais. Passou inclusive por produções como “Império” e “Verdades Secretas”, em reprise.

Atualmente, interpreta a personagem Muriel na última fase de “Gênesis”.

Preparando a volta

A ESPN continua apenas com dois programas sendo apresentados dos seus estúdios. Por enquanto, porque os pilotos de outros estão sendo gravados.

A volta de tudo, inclusive com lançamento de uma nova grade, vai acontecer no próximo dia 27.

Em miúdos

Com exceção ao SportsCenter, “Linha de Passe”, “Bate-Bola Debate”, todos os demais programas terão novos nomes. E os seus apresentadores já foram colocados nos devidos horários. William Tavares está às 9h da manhã.

Quanto aos conteúdos, novidade próxima de zero. A maioria será de debate.

Paulo Soares, o Amigão, e Antero Greco serão os únicos que só retornarão em outubro.

Terça que vem

Na Jovem Pan já existe o aviso que, no feriado de 7 de setembro, todos irão trabalhar normalmente. Folgas canceladas.

A ideia é fazer uma cobertura bem grande dos acontecimentos, desde o “Jornal da Manhã” até “Os Pingos nos is”.

A propósito

A Jovem Pan acelera os preparativos do seu canal de TV, inclusive negociando direto com algumas operadoras.

Internamente fala-se em 4 de outubro como data de lançamento.

Data hoje

Hoje, como canais de notícia, entre TVs aberta e fechada, já temos Record News, GloboNews, CNN Brasil e BandNews, além dos internacionais.

A Jovem Pan, seguramente, vem com o dela e, pelo andar da carruagem, existem outros dois a caminho.

Novos rumos

Daniel Berlinsky, autor e roteirista, deixou a Globo após 19 anos de casa.

O profissional vai apostar agora no aquecido mercado do streaming e produtoras. Inclusive, já avalia alguns convites.

Intervalo

O departamento comercial da Record comemora os resultados de janeiro a agosto, com crescimento de 30%, o maior de todos os tempos. “Power Couple” e “Ilha Record” tiveram importante participação nisso.

E a “Fazenda” que vem aí, informa-se, já tem sete de oito cotas vendidas.

Disputa pela última.

Bate – Rebate

· O “Domingão com Huck” também terá bailarinas no palco, conforme revelou Nathália Zannin, que fez parte do balé do extinto “Domingão do Faustão” por seis anos.

· Notícia dada por aqui foi confirmada ontem pela Netflix: Rodrigo Sant’anna vai protagonizar a série “A Sogra Que Te Pariu”…

· … Também no elenco: Rafael Zulu, Lidi Lisboa, Pedro Ottoni, Bárbara Sut, entre outros. Gravando.

· A cantora Alice Caymmi é a convidada do “Pode Entrar”, hoje às 21h, no YouTube do Casa GNT…

· … No programa, ela vai revelar que tem duas relíquias do avô, Dorival, na casa para qual se mudou, em São Paulo.

· Rodrigo Faro já encerrou as gravações do quadro “Paredão dos Famosos”, atração do seu programa de domingo na Record.

· Terça-feira, no “The Masked Singer”, Rodrigo Lombardi disse que a novela “Caminho das Índias” reuniu 120 atores…

· …Na verdade, entre elenco e participações especiais, foram quase 170 nomes neste sucesso de Glória Perez. Eram outros tempos…

· … Hoje, em se tratando de Globo, algo impensável, devido à redução de elenco nas novelas…

· …E mais um motivo para destacar os esforços da Record, com “Gênesis”, mobilizando centenas de profissionais.

· Uma ação comercial leva Cátia Fonseca ao “Mais Você”, da Globo e da Ana Maria Braga, nesta quinta feira…

· …Cátia que apresentará hoje o “Melhor da Tarde” fora dos estúdios da Band.

· “Devotos Mirins Show” é o programa infantil que estreia sábado, às 13h, na programação da TV Aparecida.

· A MTV anuncia Pabllo Vittar e Rafael Portugal como apresentadores do “MTV Miaw 2021”, dia 23.

C’est fini

O SBT ainda não interrompeu sua política de corte de funcionários em São Paulo. Notícia ruim para o pessoal que estava afastado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!