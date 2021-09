Flávio Ricco: ‘Fazenda 13’ terá 21 participantes e apresentação no ‘Hoje em Dia’

A partir deste final de semana começa o confinamento dos participantes de “A Fazenda”, o que significa um rompimento completo e definitivo com o lado de fora. Chave na porta. Por enquanto, até a estreia no dia 14, em se tratando de todos, além do isolamento, este será um período para necessários testes de saúde.Só que tem um porém dos mais importantes.

Em relação ao que sempre aconteceu, junto com os vinte escolhidos, já confirmados, outros quatro também irão iniciar este necessário período de isolamento. E irão porque, em uma prova eliminatória com os quatro, será definido o 21º elemento. Como e quando isto irá acontecer ainda é segredo.

Ou poderá ser revelado na coletiva de imprensa, marcada para a próxima quinta-feira no “Hoje em Dia”.

Durante este encontro, além da apresentação oficial de Adriane Galisteu, alguns deles, talvez 6 ou 7, serão sorteados e também deverão aparecer. Resumindo a ópera: barulho instalado.

TV Tudo

Vai sobrar

Na Rede TV!, a partir do “TV Fama”, os demais programas devem começar a trabalhar com os “cenários russos”, virtuais, e câmeras robóticas.

A ordem é, aos poucos e onde for possível, substituir a mão de obra humana. Só os programas da Luciana Gimenez, Marcelo de Carvalho e Daniela Albuquerque não devem se incluir nisso.

Como exceção

Colocada entre as exceções, independentemente de greve e tudo que acontece na Rede TV!, a estreia do novo programa da Luciana Gimenez, “Operação Cupido”, em nada foi alterada.

Está mantida para a segunda quinzena deste mês.

Falando nisso

Não se sabe ainda qual a finalidade, mas na Rede TV! a sua direção se preocupou em elaborar duas listas.

Uma com os nomes das pessoas que continuaram trabalhando normalmente e outra com aqueles que aderiram à greve.

Regra geral

Aqui foi falado que a ESPN vai mudar os títulos de quase todos os programas. O “Bate Bola”, ao contrário do que se falou, também terá um outro nome.

Quanto ao recheio, aí já não me responsabilizo.

Não adianta falar

Dia desses foi informado que em determinada emissora está havendo um protecionismo bem descabido na escalação dos narradores e comentaristas. Só os amiguinhos são lembrados.

Um toque, sem entregar ninguém, pra ver se as coisas melhoram. Evidente que uma carapuça não foi suficiente.

Vale a ressalva (1)

Sobre esse protecionismo, a nota não se referiu ao Grupo Globo, embora no SporTV, nem os que trabalham lá conseguem entender o atual funcionamento de tudo.

Ou suportar os acontecimentos.

Vale a ressalva (2)

Parece que a chefia do SporTV resolveu testar pessoas no ar, em programas e transmissões. Laboratório ao vivo. Essa é a impressão que passa e o resultado é dos mais lamentáveis.

Os que têm história, experiência e anos de serviço prestados meio que estão sendo deixados de lado. Descartados.

Visita

Rafael Cortez, ex-“CQC”, voltou à Band, como convidado especial do “MasterChef”.

No programa da próxima terça-feira, ele conta sua experiência nada feliz dentro da cozinha e ainda divide histórias engraçadas sobre outras aventuras na gastronomia.

(crédito Carlos Reinis/Band)

Só um respiro

Tiago Leifert não teve descanso. Depois da “Superdança”, mesmo contundido – problema na coluna, viajou de São Paulo para o Rio, e gravou o “Caldeirão”, do Mion.

E também já inicia nesta sexta-feira os trabalhos do novo “The Voice”.

Chumbo trocado

Ivete Sangalo fez muito bem ao “The Masked Singer Brasil” da Globo. Mas o “The Masked Singer Brasil”, igualmente, fez muito bem a Ivete Sangalo.

Virou também uma grande apresentadora.

Bate – Rebate

· Não aconteceu quarta-feira a volta de Marlei Cevada às gravações de “A Praça é Nossa”…

· … Ficou para a semana que vem.

· Decidido que a primeira temporada da série “A Sogra Que Te Pariu”, com Rodrigo Sant’anna e Rafael Zulu, na Netflix, terá 10 episódios…

· … Produzida por Os Suburbanos Produções e dirigida por Alex Cabral, tem estreia marcada para o primeiro semestre de 2022.

· Wanderléa, Alessandra Negrini, Júlio Medaglia e o saudoso Antonio Abujamra farão parte da programação inédita do “Persona”, da TV Cultura, este mês.

· A Play FM, emissora do Grupo Bandeirantes, expande sua rede e chega à região do Triângulo Mineiro em FM 99.9…

· … A estreia será na próxima quarta-feira, 12h, durante o “Café com Bobagem”, do Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira, Enio Vivona, René Vanorden e Robson Bailarino.

· Fiuk, Glória Groove e Margareth Menezes serão as primeiras atrações do “Show dos Famosos”, no “Domingão com Huck”…

· … Vale repetir que, com a entrada de Luciano Huck, o “Fantástico” entrará às 20h30.

· Lançamento do filme “Um Casal Inseparável”, direção do Sergio Goldenberg, será no dia 9…

· … No elenco, Nathalia Dill, Dani Suzuki, Junno Andrade, Marcos Veras, Stepan Nercessian e Totia Meirelles, entre outros.

C´est fini

A Globo prepara-se para disparar a campanha de lançamento de “Um Lugar ao Sol”, com Cauã Reymond, Andreia Horta e Aline Moraes, entre outros.

“Império”, no horário, já está nas últimas semanas de exibição.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!