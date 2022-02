Flávio Ricco: Fátima Bernardes e as mudanças da Globo

Colaboração: José Carlos Nery

As mudanças na faixa matinal da Globo estão programadas para o segundo semestre.

Fátima Bernardes vai dar adeus ao “Encontro” no comecinho de agosto, imediatamente após o aniversário do programa.

Depois de quase um século, tem novidade na transmissão esportiva

Ronaldo em material de divulgação de canal no Twitch/ reprodução

Dia desses, aqui mesmo se falou da novidade que a Record implantou nas transmissões esportivas, colocando uma equipe trabalhando na paralela da TV para o digital. Os escolhidos para isso: Silvio Luiz, Zé Luiz, Carioca e Bola.

Pois é. Desde que o futebol começou a ser irradiado – até a palavra é antiga -, o modelo sempre foi o mesmo. Aliás, a discussão se aconteceu em 1931 ou 1932 permanece até hoje, mas coube a Nicolau Tuma realizar este trabalho para a rádio Educadora Paulista, jogo entre as seleções de São Paulo e Paraná.

Aí, no decorrer dos anos, vieram as equipes formadas por narrador, comentarista, repórter, plantão e mais nada.

Na década de 1960, mais para o finalzinho dela, a rádio Mulher, em São Paulo, teve jogos do campeonato paulista, nos finais de semana, com Arnaud Rodrigues e Chico Anysio. Imediatamente na sequência vieram as mulheres: Claudete Troiano, Zuleide Ranieri, Germana Garili e Jurema Yara. Diferente também.

De lá para cá, mais nada. Ou até algumas, tão raras, que não fizeram história. Só agora é possível encontrar algo diferente, nesta iniciativa da Record e em outras do Campeonato Carioca, como a do Casemiro e da Ronaldo TV – do Ronaldo Fenômeno, com o Paulo Bonfá e a turma do Gaules no Twitch. Todas muito válidas e que vieram para ficar. É um respiro à mesmice.



TV Tudo

O porém

Só que o segundo semestre, na vida de todas as TVs, mas muito mais na Globo, será dos mais conturbados.

Além da eleição, horários políticos e outros do gênero, ainda haverá a Copa do Mundo.

Datas e horários

A Copa do Mundo do Catar será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro, com jogos na fase de grupos às 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília).

Um samba lelê legal para os seus programadores.

Série de relacionamentos

O ator e roteirista Pedro Cardoso, depois 33 anos de Globo, prepara sua estreia na HBO Max.

“Área de Serviço”, uma série dele sobre relacionamentos, já está em curso na produtora Dueto, com direção de Monique Gardenberg.

Previsão

A Record trabalha com o mês de maio para a estreia de “Todas as Garotas em Mim”, série escrita por Stephanie Ribeiro com direção de Rudi Lagemann.

Serão 38 episódios divididos em três fases, ambientadas em Gramado, Florianópolis e num cruzeiro marítimo. Exibição de segunda a sexta, às 21h45.

Avô da protagonista

Instagram



Ainda sobre “Toda as Garotas em mim”, o ator Alexandre Barros, com trabalhos em todas as emissoras, também fará uma participação bem especial.

E isso logo no início da trama, em cenas de flashback, como Charles, avô da protagonista Mirela (Mharessa Fernanda).



O que é a vida

A Globo, desde o seu começo, sempre foi bem econômica para falar de artistas que não são seus contratados. Em programas como “Vídeo Show” ou em tantos outros nunca existiram citações.

Silvio Santos, nosso herói, foi quem mais ostensivamente conseguiu furar esse bloqueio.

Avanço das facções

O “Repórter Record Investigação”, nesta quinta-feira, vai mostrar o avanço das facções criminosas nos pequenos municípios da Amazônia. O programa viajou por três estados para mostrar que os grupos deixam um rastro de medo e morte.

A reportagem é de Marcus Reis, Tarcísio Badaró e Rodrigo Favero.

A maioria lembra

Bem lá no passado, SS foi um concessionário da Globo. Tinha uma boa parte dos domingos. Isso por longos 11 anos, até 1976.

Mas em 2001, foi homenageado pela Tradição no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ficou 80 minutos na pista, com um terno brilhoso, costurado especialmente para ocasião. Depois, naquele mesmo ano, teve o sequestro da Patrícia e a invasão da casa dele, com cobertura do jornalismo da Globo.

E agora

Sem querer querendo, Tiago Abravanel, o neto, alguém que domina a cena e sabe melhor que ninguém usar as câmeras 24h, expos intimidades da família dele.

Um “BBB” com todo jeitão de “Casos de Família”.

Uma dúvida

Jogo do Brasil, na terça-feira, um paraguaio leva amarelo por uma falta, após tomar um drible.

Aí vem a explicação do Sálvio Spínola: “o cartão é correto Galvão, porque esse drible é permitido”. Boing! Qual drible que não é, por favor? O da foca?

Continua

O quadro “Acredite Em Quem Quiser”, novidade do “Domingão” com Luciano Huck, já se coloca como um dos acertos do programa.

Tanto assim que já foi renovado para mais seis domingos e a nova temporada começa a ser gravada nesta sexta-feira.

Bate – Rebate

• É hoje: BandSports transmite a abertura do Mundial de Clubes, Al Jazira contra Auckland City, às 13h30.

• Arlete Salles ficará responsável pelos momentos de humor em “Além da Ilusão”, estreia da Globo na próxima segunda-feira…

• … Dona Santa é a sua personagem, uma viúva que gosta de se envolver com homens mais novos.

• Juan Paiva, prêmio de Melhor Ator na APCA por “Um Lugar ao Sol”, pertence ao elenco fixo da Globo. Uma raridade nos dias atuais…

• … Está na casa desde 2015, mas só agora caiu nas graças do grande público.

• Renata Silveira vai estrear, domingo, na Globo, transmitindo a Supercopa Feminina.

• “Masked Singer Brasil”, em gravações, tem recebido convidados no seu júri…

• … Xuxa, por exemplo, foi uma delas. Inédito ainda.

• Mayana Neiva, atriz das mais competentes e conhecidas, vai estrear o podcast “Conversas que Curam”, na segunda que vem.

• Carolina Dieckmann, em voo direto dos Estados Unidos, gravou o “Caldeirão”…

• … Betty Faria e Glória Pires, o “Altas Horas”.

C´est fini

O filme “O Nome da Morte”, com Marco Pigossi no elenco, estreia sábado, às 23h10, no Canal Brasil. É inspirado na história real do assassino de aluguel que matou 492 pessoas e não foi condenado. O filme é dirigido por Henrique Goldman e, além de Pigossi, conta com Fabiula Nascimento, André Mattos e Matheus Nachtergaele.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!