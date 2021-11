Flávio Ricco: Fantasia de Bruna Marquezine causa polêmica

Colaboração: José Carlos Nery

Bruna Marquezine, porque fez uma foto como “enfermeira sexy”, viu o mundo cair em cima dela, com direito até a nota de repúdio.

Então tá. Bruna, não faz mais isso, viu?



Após Cabul, Cabrini prepara novas séries especiais pelo mundo

Devido ao sucesso da “Missão Cabul”, série especial realizada no Afeganistão e exibida no “Domingo Espetacular”, a Record encomendou um novo pacote de reportagens internacionais a Roberto Cabrini.

A missão de agora é desenvolver projetos da mesma relevância, em diferentes lugares do mundo.

A série “Missão Cabul” em quatro episódios, por tudo que representou e o momento em que foi feita, em pleno auge dos conflitos, despertou enorme atenção. Cabrini mostrou como encontrou o Afeganistão, em sua terceira viagem para lá, e as várias vezes que foi interceptado pelos talibãs, tanto a caminho de Cabul quanto na capital. As fotos da cobertura de 1996, quando lá esteve pela primeira vez, se revelaram muito úteis, porque eles têm muito orgulho daquele período.

Desta vez, foram sete dias e sete noites desvendando o novo Afeganistão, que surge com a ascensão do grupo extremista ao poder.

Os Talibãs, depois de duas décadas e da retirada dos soldados norte-americanos, assumiram novamente o comando do país.



TV Tudo

Elenco

Crédito Instagram

Depois de “Topíssima”, “Amor Sem Igual” e “Gênesis”, Prisma da Matta fecha um novo trabalho na Record.

A jovem atriz também vai integrar o elenco de “Reis”, com estreia em 2022.



Casa nova

O jovem ator Giovanni de Lorenzi, que gravou as duas temporadas da série “Desalma”, produção original Globoplay, foi contratado pelo SBT.

Está confirmada a sua escalação na novela “Poliana Moça”, já em gravações.

Grande Sertão

Lucas Oranmian, um dos protagonistas de “7 Prisioneiros”, estreia da Netflix no próximo dia 11, começou a filmar “Grande Sertão: Veredas”, como o jagunço Suzarte.

Também estão no elenco, Caio Blat, Rodrigo Lombardi, Luisa Arraes, Eduardo Sterblich, Mariana Nunes e Luis Miranda. A direção é de Guel Arraes e Flavia Lacerda.

Quase boa

Quase recuperada das consequências de um tombo em casa, Ana Maria Braga está confirmando a sua volta ao “Mais Você”. Ontem, ela fez uma participação de casa.

Até lá, segue a dupla Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

Agora vamos combinar

Que essa patrulheira toda está cada vez mais chata, vamos combinar que está. Meio que insuportável.

A foto da Bruna é bonita. Nada tem nada demais ou de agressivo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco: de policial, bombeiro, freira…, também não pode mais.

Jornalismo

A CNN Brasil, em Brasília, está tentando contratar dois repórteres para suprir a saída do experiente Xico Prado, que foi demitido.

Ele não aceitou entrar com matéria sem a sua apuração.

Tá difícil

Para suprir essa saída do Xico, a CNN já tentou algumas pessoas.

Hugo Evaristo e Rafael Porfiro, da Globo, por exemplo. Mas os dois recusaram.

E outra

A CNN está alinhavando detalhes para a transmissão de debate dos pré-candidatos do PSDB à presidência da República, ainda para este mês.

Mediação da Carol Nogueira e um programa de análise na sequência, com apresentação da Daniela Lima.

Na boa

Depois de viver um dos protagonistas de “Sintonia”, da Netflix, o ator Christian Malheiros está na expectativa da sua próxima estreia.

É o filme “7 Prisioneiros”, com Rodrigo Santoro como protagonista, no próximo dia 11.

Quase lá

Na Band estão aceleradas as reformas do Estúdio 1, que vai receber o programa do Fausto Silva a partir de janeiro.

Além do palco, com vários recursos, um auditório com 450 lugares.

Luz amarela

A Band está fazendo investimentos bem importantes na programação e em toda a sua estrutura.

O BandNews precisa ser incluído nisso e com certa urgência. Ele continua perdendo importância e derretendo frente aos resultados dos outros canais de jornalismo. Até a recente TV Jovem Pan já passou por ele.

Bate – Rebate

· Em Pernambuco, Mônica Silveira, da Globo Recife há 36 anos, lançou esta semana o livro “Mônica Silveira – Histórias de Uma Repórter de TV”…

· … Na publicação, ela dá detalhes do dia a dia da profissão, além de passagens da vida pessoal que mexem diretamente com seu trabalho.

· Recém-chegada ao Artístico da Rede TV!, a executiva Juliana Algañaraz terá, entre outras, a missão de decolar o novo programa de Luciana Gimenez.

· A propósito de Rede TV!, recuperada de um problema na voz, Millena Machado voltou ontem à apresentação do “Rede TV News”…

· … E ao seu programa na Antena 1 também.

· Começou a busca para formação de elenco da série “O Jogo que Mudou a História”, produção da Globoplay.

· De volta das férias, Gerson Camarotti retomou seus trabalhos na GloboNews.

· Carlo Porto, destaque na primeira fase de “Gênesis”, e atualmente na reprise de “Carinha de Anjo”, renovou contrato com a Record…

· … Nos próximos dias, será anunciado em mais um protagonista, possivelmente em “Reis”.

· A propósito da Record, a série “Todas as Garotas em Mim”, além de estúdios, será gravada em diferentes locações…

· … O elenco também já está em processo de escolha.

· O Sexy Hot também foi premiado no PromaxBDA Latin America 2021, na categoria Something for Nothing, com a chamada “Toast”, para o Dia do Orgasmo.

C’est Fini

Chegaram ao fim as filmagens da comédia romântica “Desapega!”, que será lançada em 2022 e fala sobre compradores compulsivos. O elenco reúne Malu Valle, Glória Pires, Maisa Silva, Matheus Costa, Marcos Pasquim, Wagner Santisteban, entre outros, sob a direção de Hsu Chien.

(Malu Valle e o cineasta Hsu Chien nos bastidores de “Desapega!/ Crédito: Helena Barreto).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!