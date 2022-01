Flávio Ricco: ‘Famosas em apuros’ na 2ª temporada

Colaboração: José Carlos Nery



Neste próximo domingo, estreia a segunda temporada do reality “Famosas em Apuros” no “Hora do Faro”.

Participações de Raissa Barbosa, Deborah Albuquerque e Catia Paganote.



Na boa TV, o mínimo que se exige é coerência e pés no chão

‘Melhor da Tarde’ de Cátia Fonseca, na Band, de tantas atrações, poderia deixar a cozinha de fora / reprodução

Quando aqui se fala em bom senso na TV, entre outras coisas, é para se evitar certos absurdos, de forma direta alguns que invariavelmente são cometidos.

Por exemplo: programas de culinária após o almoço, tem algum sentido?

A dona de casa, em sua maioria, depois de horas pilotando o fogão e, ainda, limpar cozinha, lavar, secar e guardar a louça, comida é o que ela menos quer ouvir nessa hora.

Por outra, os pratos espetaculares oferecidos, são proibitivos para grande parte dos lares brasileiros. Por que, então?

Sempre é necessário considerar que 47% por cento da população brasileira não têm acesso à rede de esgoto e 16% não recebe água tratada. O Brasil é o segundo país com maior concentração de renda do mundo, atrás apenas do Catar.

Este é um retrato que deve sempre ser considerado. Não dá para conversar só com alguns e excluir os demais. Isso se chama burrice e falta de atenção.

Pra fazer uma televisão com resultados, e exemplos não faltam, também é preciso coerência e pés no chão.



TV Tudo

Canhota

Gérson de Oliveira Nunes, o Canhotinha, vai completar 81 anos no dia 11, terça-feira.

Algo para os canais esportivos colocarem na agenda e prestarem as devidas homenagens. Mais que merecidas. É um dos maiores craques da nossa história.



A propósito

Para algumas TVs, até as especializadas em assuntos esportivos, o mundo, acho, foi descoberto há uns 20 ou 30 anos.

Raramente algo, anterior a isso, é citado ou lembrado. Pobreza de arquivo não é desculpa.

Por exemplo

No caso do futebol, as duplas de grandes atacantes, na maioria das vezes, começam a partir de Casagrande-Sócrates, Zico-Nunes para cá. E olhe lá.

Raramente alguém se recorda de Coutinho-Pelé, Tostão-Dirceu Lopes, além de outros que só conseguiram ganhar três mundiais.

A mesma coisa

Na parte que nos toca, existe sempre a insistência em querer comparar a audiência da TV dos dias atuais com a de anos atrás.

Mas não consideram as zilhões de vezes que o mundo girou no meio disso. E o que aconteceu no durante.

Guardadas as proporções

No campo esportivo também existem os especialistas em certas confrontações. Alguns, bem atrevidos, já tentaram comparar Maradona com Pelé.

Enquanto outros, mais principiantes, consideram Cássio, que é muito bom, maior goleiro da história do Corinthians, mas esquecem que Gilmar dos Santos Neves já vestiu essa camisa 1. Ele foi só duas vezes campeão do mundo. Aliás, quanto a este aspecto, o trabalho do PVC, no sentido do bem, deve ser destacado.

Várzea

Quem, na Band, teve a ideia ou autorizou botar no ar aquele futebol de quarta-feira?

Como é possível permitir uma coisa como aquela, no prime time, e faltando uma semana e pouco da estreia do Fausto Silva, quando há o desejo de dar um salto de qualidade?

Não é por nada

E aí, sim, cabe a comparação: o “Desafio ao Galo”, de trocentos anos atrás, na Record, tinha melhor qualidade em tudo.

Imagem, geração, narração etc, etc, etc. Nem casado contra solteiro nenhum proporciona um “conjunto da obra” de tão baixa qualidade.

Melhorias

Como próximo desafio, a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, irá administrar o Solar Fábio Prado, atual sede do Museu da Casa Brasileira.

Entre as melhorias no local, será construído um auditório para 250 pessoas, estacionamento e cozinha subterrâneos para o restaurante, além de um anexo no jardim do Solar.

Últimos dias

Nesta próxima segunda, o “Band Notícias” entrará na sua última semana de exibição. Ficará no ar só o dia 14, sexta que vem, diante das várias mudanças na grade.

No entanto, toda a equipe será assimilada pelo “Jornal da Noite”, inclusive a sua apresentadora Cynthia Martins, a partir daí duplando com Felipe Vieira.

Mudou

Marcado para entrar no ar dia 22, a partir das 10h30, sob o comando de Fred Ring, o novo programa esportivo da Record mudou de nome.

Em vez de “Debate Bola”, vai se chamar “Esporte Record”.

Atenção, atenção

A partir do próximo dia 17, a ESPN Brasil, com esta denominação, não irá mais existir.

Assim como o SporTV, todos os canais serão ESPN 1, 2, 3…

E mais

O canal Fox Sports 1 também vai virar ESPN, o de número 4.

O FS 2, este não. Por causa dos direitos de uso, vai continuar com o mesmo nome, mas sem número. O perigo é tirar tudo e alguém resolver comprar. Não tem como impedir.

Bate – Rebate

• O remake da novela “Café com Aroma de Mulher” está entre as três produções da Netflix mais assistidas no Brasil…

• … Só tem um detalhe jogando contra: tem legendagem, claro, mas não há dublagem em português, o que tem gerado algumas frustrações.

• Sabe aquela história do SBT usar de alguma forma o antigo cine Sol, na Ataliba Leonel?…

• … Pois é, esquece. O local foi alugado para um bufê.

• Sonia Abrão volta a comandar segunda-feira, ao vivo, o programa “A Tarde é Sua” na Rede TV!.

• Ontem teve reunião na Disney. A volta aos estúdios, depois do surto da Covid, deve acontecer na próxima segunda-feira…

• … Agora serão mais frequentes as testagens nas pessoas. A ordem é evitar novas surpresas.

• Atendendo a pedidos, a partir deste sábado, às 22h30, a TV Cultura reapresenta a série “Último Pouso”…

• … A produção faz uma viagem pela história de grandes companhias aéreas, como Panair, Varig, Real, Cruzeiro, Vasp e Transbrasil.

• Tábata Poline, que fez o especial de ano novo de 2021 “Fé na Vida”, na Globo, será repórter do Fantástico esse ano.

• A partir do dia 4 de fevereiro, depois do “Jornal da Globo”, a Globo inicia a transmissão da Olimpíada de Inverno. A China é o país anfitrião.

C´est fini

Tudo certo. Ronnie Von vai estrear um programa no “Sabor & Arte”, que até aqui tem o título de “Além do Vinho”. Provisório, mas com chance de virar definitivo. A ideia é gravar na casa dele. Mas este e demais detalhes serão discutidos em uma reunião, nesta sexta-feira.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!