Flávio Ricco: Existem diferenças naturais entre a Pantanal do passado e a de agora

Nada a ver, completamente fora de propósito até, comparar a primeira “Pantanal” com a dos tempos atuais. Muito menos afirmar que uma foi melhor que a outra, mesmo porque diferenças bem significativas vieram a existir entre aquilo que foi levado ao ar na Manchete e o que agora é apresentado na Globo, já na exibição dos seus últimos capítulos.

Em todo trabalho do autor Bruno Luperi, em cima daquilo que o seu avô, Benedito Ruy Barbosa, tão brilhantemente criou, existiu a necessidade de adaptar muita coisa para uma outra realidade da teledramaturgia. E só no estritamente essencial conservar o que se fazia há mais de 30 anos.

Uma mudança que foi ainda mais necessária na composição e formação da própria personalidade de vários personagens. Algo que se entende como perfeitamente normal, mas nada a ponto de justificar tamanha virulência em determinadas cenas. Houve, sim, um certo exagero ou, ao menos, a colocação de um peso diferente daquele que existiu no passado.

Benedito sempre foi mais “poesia” em seus textos, característica que o seu neto provavelmente, pelo menos na presente “Pantanal”, não adotou ou não conseguiu utilizar.

Glenda renova

Tudo acertado entre Band e Glenda Kozlowski para a renovação de seu contrato.

Serão mais três anos.

Expectativa

As eleições deste domingo serão bem decisivas na vida da TV Jovem Pan.

Dependendo do resultado, mudanças significativas devem acontecer, já a partir de segunda-feira, na sua linha editorial, programação e até mesmo com alterações no grupo de comentaristas.

Está conversado

Havendo a necessidade de um segundo turno na eleição presidencial, SBT e partidos já têm acertado que o debate será realizado em outro horário.

Em vez do final de tarde, à noite.

Deu um tempo

Edson Celulari, alguém sempre educado e muito do bem, postou um vídeo informando que está deixando as redes sociais.

Não informou as razões. Diz apenas que está seguindo a mesma atitude de outros.

Vem mais

Segundo informações na Globoplay, “Rensga Hits!” terá mais duas temporadas, com início de gravações entre maio e junho de 2023.

Mas com outro diretor. Leandro Neri está fora. Informa que deu o conceito do projeto e parte para novos desafios.

Primeira fora

Teve de tudo um pouco na entrevista da Juliette para a Eliana, que o SBT levará ao ar neste domingo. Reencontro com amigas da Paraíba, brincadeira num aplicativo de namoro, aula de maquiagem e música.

Além de detalhes do tempo que morou com Anitta. É o primeiro programa da cantora e vencedora do “BBB” após deixar a Globo.

Escala do jogo

BandSports já escalou o narrador Ivan Bruno e os comentaristas Rafael Oliveira, Bernardo Ramos e Raí Monteiro, com reportagens de Marcelo Rozemberg, para São Paulo e Independiente del Valle na TV Conmebol.

É a decisão da Sul-Americana, em Córdoba, a partir das 17h.

A propósito

Olho no Rafael Oliveira. Aliás, amanhã será uma boa oportunidade, com o sinal aberto das operadoras Claro e Sky.

Ele é muito bom, um estudioso. Não por acaso já se fala na sua volta para a ESPN.

Ainda do esporte

Vale deixar esclarecido que a Paramount, com os direitos da Libertadores e Sul-Americana de 2023 a 2026, inicialmente fará apenas a transmissão dos jogos das duas competições.

E, talvez, um programa de esportes diário. Nem passa perto a ideia de ter um canal exclusivamente para isso.

Terra de gigantes

Brenno Pavarini, Mister Brasil 2021 e finalista do Mister Universe 2022, também integra o elenco da quarta temporada da série “Reis”. Vai aparecer como um dos gigantes da trama, irmão de Golias (Alexandre Tigano).

Mesmo após a queda de Golias, no duelo com Davi (Gabriel Vivan), seus irmãos continuarão em guerra com os israelitas.

Bate – Rebate

· Aviso à praça: domingo, em vez de 8h da noite, o “Perrengue na Band” irá ao ar às 3h da tarde.

· Está confirmado: “Manhã do Ronnie” vai estrear nesta próxima segunda-feira mesmo, 9h00, na Rede TV!.

· Teve uma inacreditável na transmissão de Fortaleza e Flamengo, quarta-feira, no Premiere…

· … No momento da cobrança de um pênalti pelo Gabigol, meteram uma propaganda. Quem faltou nessa aula?

· Fátima Bernardes vai aparecer no “Pipoca da Ivete”, domingo, na Globo.

· Muita gente se queixando do filme “Blonde”, que retrata a vida de Marilyn Monroe…

· … Mesmo com três horas de duração, se lamenta que ainda faltou muita coisa.

· Netflix informa: a terceira temporada de “Emily em Paris” será disponibilizada em 21 de dezembro.

· Neto está chamando Benjamin Back pra briga no octógono da Band…

· … Entende que é a única forma de resolver essa treta, que já é antiga, entre os dois.

O “Esporte Espetacular” vai mostrar a Final da Supercopa Feminina de Vôlei, marcada para o dia 23 de outubro. A partida reunirá as equipes campeãs da Copa Brasil e Superliga, respectivamente, Sesi-Bauru e Minas Clube. Confronto acontecerá no novo ginásio Sesi Horto, em Bauru, com capacidade para receber até cinco mil pessoas.

