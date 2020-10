Flávio Ricco: Ex-BBB Rafa Kalimann é presença garantida em nova produção da TV Globo

Colaboração: José Carlos Nery

Parabéns, Pelé pelos 80 anos e por tudo

Crédito Globo / Reinaldo Marques

Moleque ainda, morando na Djalma Dutra, bairro da Luz, meus pais avisaram que o Orlando Duarte, jornalista, ia trazer o Pelé para almoçar em casa e que eu não podia contar pra ninguém.

Tinha que ser uma coisa rápida, para aproveitar o intervalo de “Os Estranhos”, novela que ele fazia na Excelsior e gravava na Vila Guilherme, para comer o que havia pedido: uma saladinha, arroz, feijão e batata frita.

Na saída, hora de ir embora, a rua inteira estava na porta e o Pelé fez questão de atender carinhosamente a todos. Como descobriram, não sei. Não fui eu.

E, na época, por ser cunhado do Orlando, foram várias outras ocasiões e muitos jogos, aquele com o Grêmio, por exemplo, no Pacaembu, quando ainda não eram permitidas substituições e ele terminou como goleiro. Ou vê-lo, já no alto da sua majestade, ir a pé da Vila Belmiro a Ulrico Mursa, ao lado dos companheiros do Santos, com tamanco de madeira e chuteira na mão, para um jogo contra a Portuguesa Santista.

Nas transmissões pela TV, Walther Abraão não falava o nome Pelé. Trocava por Ele. Mario Moraes só chamava de Fera. E teve milésimo gol, copas do mundo, tabelinhas e lances inesquecíveis.

Esta coluna que escreve sobre TV e artistas não poderia deixar de cumprimentar Pelé, o maior craque de todos os séculos, um astro dos gramados, no dia do seu aniversário de 80 anos. Muitos parabéns!

TV Tudo

Ganhando espaço

Crédito: Divulgação

Neste sábado, Maria Cândida estará à frente do “Bem Estar”, da Globo, que vai ao ar dentro do “É de Casa”.

Apresentação ao vivo, direto dos estúdios de São Paulo, cobrindo as férias de Michelle Loreto. Um dos quadros, Mulher Ageless 40+, criado por ela, Maria Cândida, fala sobre a mulher madura, aquela que não se identifica com a idade cronológica.

Contratação

O SBT acertou a contratação do ex-jogador Cicinho, com passagens por São Paulo, Real Madrid , Roma, entre outros. Ele chega para integrar a equipe do programa “Arena SBT”, que estreia segunda-feira.

De duas, uma

Crédito reprodução Instagram

Na Globo, existe a certeza que Rafa Kalimann, a ex-BBB, será escalada em uma novela das 21h, em seu primeiro trabalho como atriz.

A dúvida: se será em “Pantanal” ou “Olho por Olho”, do João Emanuel Carneiro.

Torcida

Apesar de o diretor Ricardo Waddington já ter declarado que o elenco do remake de “Pantanal” será inteiramente novo, segue a torcida por Cristiana Oliveira nas redes sociais e fora delas.

Para muitos, Cristiana deveria voltar como mãe da Juma Marruá.

Fim de ano

A Globo deu início às gravações da sua Mensagem de Fim de Ano, com os trabalhos divididos em duas partes.

Enquanto alguns gravam de suas próprias casas, com uma equipe passando as orientações, outros, sempre um por vez, nos estúdios do Rio. Elizabeth Savalla e Flávia Alessandra já participaram.

Tá dentro

Danielle Winits vai continuar na “Dança dos Famosos”.

Recuperando-se de uma torção no tornozelo, já existe a decisão que ela voltará na repescagem.

TV paga

A série “Manifest: O Mistério do Voo 828”, explorada no streaming e TV aberta da Globo, terá sua primeira temporada, a partir do dia 3 de novembro, também exibida pelo GNT.

Os episódios serão apresentados de terça a sexta, às 23h30, com maratona aos sábados, a partir das 20h.

Semana especial – 1

Dia 22 de novembro vai completar um ano da morte de Gugu Liberato.

Durante toda aquela semana, o “Jornal da Record” irá exibir uma série especial de reportagens sobre doação de órgãos. Como se sabe, ao menos 50 pessoas foram beneficiadas na ocasião do seu falecimento. O “Balanço Geral”, na mesma semana, terá matérias com pessoas que mudaram de vida por causa do Gugu.

Semana especial – 2

A equipe do “Câmera Record” também já está produzindo uma edição especial sobre o acervo pessoal de Gugu Liberato. Revelar tudo aquilo que ele guardava com maior carinho.

E no “Hoje em Dia”, completando, serão recebidas pessoas que não o conheceram, mas que se apaixonaram por ele. São histórias de vida bem interessantes.

Bate – Rebate

• Para 2021, com a sua produção bem diminuída, a Globo irá intensificar a exibição de conteúdos do Globoplay, GNT e Multishow…

• … Muito mais do que já acontece agora, com o “Lady Night” e “Que História é Essa, Porchat?”.

• Em dezembro, Luciano Huck vai gravar nova temporada do “The Wall”…

• … E, mais uma vez, utilizando-se dos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.

• Está confirmado para o início de 2021, o lançamento do filme “Lucicreide Vai pra Marte”, com Fabiana Karla, Renato Chocair e Lucy Ramos nos principais papéis…

• … Muitas das suas cenas foram feitas no Parque da NASA, nos Estados Unidos.

• Ontem o SBT comunicou a substituição de Fernando Rodrigues por Roseann Kennedy no “Poder em Foco” a partir de novembro. Nota, aliás, antecipada por aqui.

• “Redação chocada”, afirma alguém muito próximo de Glória Vanique, após a jornalista ser anunciada ontem pela CNN Brasil…

• … De qualquer forma, o seu descontentamento na Globo já era conhecido…

• … É a segunda baixa em menos de uma semana: Márcio Gomes também pediu para sair e fechou com a CNN.

C ´est fini

Band prepara nova temporada de mudanças na sua programação, e com direito a algumas surpresas.

Inclusive está sendo buscada a melhor maneira de tirar imediatamente do ar programas que estrearam recentemente e têm deixado a desejar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!