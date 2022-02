Flávio Ricco: Elisa Veeck na cobertura das eleições na CNN Brasil

Colaboração: José Carlos Nery

Ainda sobre os canais de jornalismo, vale avisar que, daqui em diante, a CNN Brasil vai apostar ainda mais nos trabalhos de Elisa Veeck e Daniela Lima.

Terão funções bem importantes em toda a cobertura das eleições.

TVs de jornalismo têm que deixar firula de lado. A notícia é que vale

Christiane Pelajo, âncora da GloboNews/reprodução

Esse assunto já foi abordado por aqui, mas acho que a cabeça pensante dos responsáveis pelas emissoras de jornalismo é mais privilegiada do que a de todos nós, simples mortais.

Só eles são capazes de prestar atenção no que o apresentador ou apresentadora está falando, o comentarista analisando e, ao mesmo tempo, ler as tantas outras informações espalhadas na tela. Uma sujeira daquelas, em tons bem diversos.

A hora certa é a mais suave, porque, no mais, supermercado perde. Tem temperatura, uma barra correndo em cima, com certa notícia, embaixo dela uma outra, todas na cola do que a televisão americana sempre fez de errado. Mas é chique copiar.

Na GloboNews, mais essa, tudo agora é “Urgente”, em tinta vermelha, vulgarizado a tal ponto que telespectador nenhum leva mais a sério.

Curioso que a BBC, que é a BBC, trabalha com uma tarja só e só do assunto em questão. Imagem mais limpa e efetiva.



TV Tudo

Inversão maluca

Como se vê, hoje, o operador de GC é quem solta e manda prender, muitas vezes voando solto só com o auxílio de um estagiário. Por exemplo: Outro dia no “SPTV” apareceu: “escolas vão cobrar vacina”.

É claro que, por “cobrar” entenda-se “exigir”, mas nesses tempos de carestia e de loucura tem gente que naturalmente já conclui outra coisa. Se assusta e, numa dessas, tem um treco.

Está complicado

Hoje, até segunda ordem, devem voltar as gravações da “Praça” no SBT.

O problema é a quantidade de gente no estaleiro. Todos entregues ao departamento médico: Saulo Laranjeira, o diretor Marcelo de Nóbrega e até o convidado, o ator Alexandre Borges.

Clássico

Hoje tem Santos e Corinthians na Record e parte do Brasil. No Rio e em outras regiões, Vasco e Nova Iguaçu.

Há a expectativa que, hoje, a Record deve alcançar a maior audiência com as transmissões do futebol. A lógica, Corinthians, dá meio que a certeza disso.

Voltou, voltando

Tutinha, número um da Pan, está de volta das férias e isso significa que algumas novidades devem ser anunciadas a qualquer momento sobre a atual programação.

Existem novos planos de mudanças.

Por outro

Vale deixar claro que Humberto Candil, para todos os efeitos e apesar de algumas forças em contrário, continua como diretor de Jornalismo da Jovem Pan.

Está em férias, cuidando da saúde, e deve voltar depois disso. Por enquanto, quem está comandando tudo é o Marco Túlio, diretor de Redação.

Estreia marcada

O SBT marcou para o dia 7 de maio, um sábado, a estreia do programa “Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem”, que tem a parceria do Discovery e apresentação de Otaviano Costa.

As gravações começam na segunda quinzena deste mês. Serão 15 episódios.

Time aumenta

“Reis”, próxima produção bíblica da Record, tem novos atores escalados para as suas diferentes temporadas.

São os casos de Naldo Rodrigues, Daniel Dalcin, Eduardo Martins e Giovana Sabadin.

Fase de adaptação

Os canais da Newco, após saída da sede da Band, já estão funcionando da nova sede e esse começo tem exigido algumas improvisações.

Por exemplo, o estúdio do Terra Viva, especializado em assunto da agropecuária, está dividindo as suas instalações com o Sex Privé, que naturalmente trata de outras coisas.

Mãos atadas

Silvio Santos/ Divulgação

Toda a direção do SBT na expectativa. Existe todo um planejamento para o lançamento de novos produtos e até fortalecer os já existentes, com mais investimentos.

Mas está tudo nos Estados Unidos nas mãos do dono, que não se manifestou até agora. E a ordem é a de sempre: nada pode andar sem o sinal verde dele.



Bate – Rebate

• “O Canto da Sereia”, de 2013, com Isis Valverde, é a estreia do Viva no próximo sábado, às 20h30…

• … Aliás, os bastidores dessa minissérie, na ocasião, foram os mais efervescentes.

• Carol Nakamura, Carlinhos de Jesus e Maria Joana estarão nesta quarta-feira no júri do “Dança das Feras”, quadro do “Faustão na Band”.

• O Sexy Hot lançará 12 filmes originais e exclusivos durante esta temporada…

• …Além dos filmes, o canal também promoverá o lançamento de quatro séries exclusivas.

• A TV Band Vale marcou para este sábado, às 8h30, a estreia do “Saúde e Você, programa da Duda Rodrigues. Tema: importância da Odontopediatria.

• No próximo dia 25, estreia no Amazon Prime o filme “Maré Negra”, inspirado em uma história real…

• … Bruno Gagliasso e Leandro Firmino no elenco.

• “Melhor da Tarde”, com Cátia Fonseca na Band, volta a ser apresentado ao vivo a partir desta quarta-feira.

• Mesmo embalado nas gravações de “Reis”, com estreia em breve na Record, Duda Nagle não se descuida do lado empreendedor…

• … O ator montou um curso chamado “Viva bem com a timidez”, para ajudar pessoas a perderem a vergonha de falar em público.

C´est fini

“Profissão Repórter” com Caco Barcellos volta ao ar no próximo dia 15, terça-feira. Entrará depois das eliminações do “BBB”.

Aliás, desde já fiquem todos avisados, a Globo tem surpresas reservadas para os dois próximos meses, entre estreias e mexidas na grade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!