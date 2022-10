Flávio Ricco: É dos mais positivos o avanço nos debates políticos

Há muito se reclama de uma reformulação no modelo dos debates políticos, para torná-los mais produtivos e esclarecedores para o público-eleitor.

Com o tempo, por conta do desejo dos partidos e dos próprios candidatos, a possibilidade do confronto direto foi diminuída, assim como a proposição de ideias ou projetos para colocar em prática.

Agora, parece, há um esforço em se encontrar o ponto ideal. Depois de testar a fórmula do banco de minutos, neste segundo turno com os governadores, a Band também veio usar no encontro Lula versus Bolsonaro do último domingo.

Em rede nacional, a novidade foi apresentada e aprovada.

Porém, a bem da verdade, este formato foi usado pela TV Cidade, de Fortaleza, afiliada da Record, primeira vez aqui no Brasil, nos debates de agosto e setembro passados, depois de pesquisar o que a televisão americana e europeia já vinha realizando.

E nada que desmereça ninguém.

Paras tais e específicos fins, aquilo que é bom e funciona, pode ser copiado e adotado sem problema nenhum. Que em todos os próximos continue sendo assim.

(Alexandre Medeiros e Bianca Saraiva, da TV Cidade – Divulgação)

TV Tudo

Negócios

A Banijay Entertainment, uma holding que controla empresas de produção e distribuição de conteúdo, aqui conhecida como Banijay Endemol comprou os direitos globais do reality argentino “The Hotel”.

Negócio fechado junto a Boxfish, do executivo Diego Guebel, sucesso na TV argentina.

(Diego Guebel/ reprodução)

Programa

“The Hotel” tem como proposta confinar 16 famosos, durante quatro meses, com disputas de provas e eliminações semanais.

O SBT, na parte que nos toca, já se mostrou interessado em exibir no Brasil. Sabe-se que o negócio voltará a ser conversado no decorrer dos próximos dias.

Indiretamente

A GloboNews contará com o trabalho dos seus correspondentes na cobertura do Mundial do Catar, a partir de novembro.

Porém, fará uso do material de Globo e SporTV, que foram credenciadas para o evento.

Renovada

A série “Família Paraíso”, já exibida no Multishow e agora na Globo, foi renovada para uma segunda temporada. De acordo com o planejamento, as gravações irão acontecer entre janeiro e março de 2023.

No elenco, Leandro Hassum como protagonista, ao lado de Cacau Protasio e Viviane Araújo.

Leleco (Leandro Hassum) e Cacau Protásio ( Shirley )

(Leandro Hassum e Cacau Protasio /crédito Multishow/Carolina Demper)

Nos conformes

Na Record, em São Paulo, está tudo preparado para o debate presidencial deste próximo domingo, a partir das 21h30, com a mediação do jornalista Eduardo Ribeiro.

O Estúdio K, além dos candidatos, só receberá os assessores de cada um. Não haverá plateia.

Noite de autógrafos

A jornalista Mariana Becker, da Band e da Fórmula 1, promoverá um evento de lançamento oficial em São Paulo do livro “Não Inventa, Mariana”.

Dia 8 de novembro, a partir das 20h, na Drummond Livraria, na Consolação.

Pra que isso?

Mesmo com as autoridades policiais informando que não existem elementos para afirmar isso, há quem insista em tratar o tiroteio na Paraisópolis, segunda-feira, como atentado.

É desinformação ou querer escandalizar?

Prateleira

Nem bem concluiu a sua exibição por aqui, a Globo já está com os seus representantes na Mipcom, colocando “Pantanal” como a sua principal peça de venda para o mercado internacional.

A feira, em Cannes, abriu as suas portas na segunda e segue até amanhã, quinta-feira.

Parceria

Ainda não foi concluído o processo de unificação da Warner com a Discovery, o que atrasou o início das atividades da dramaturgia da HBO Max, que tem Monica Albuquerque e Silvio de Abreu à frente dos seus trabalhos.

Mas nem tudo continua no compasso de espera. Sabe-se que a Floresta ficará encarregada de produzir “Dona Beija”.

Bate – Rebate

• Fernando Sampaio vai integrar o elenco do filme sobre a trajetória do cartunista e empresário Mauricio de Sousa, a convite do diretor Pedro Vasconcelos…

• … O ator tem 32 anos de carreira e possui vários trabalhos na Record, Globo e SBT, como “Cidadão Brasileiro”, “Amigas e Rivais”, “Os Dez Mandamentos”, entre outros.

• O “Juntaê”, causa social adotada em julho de 2018 pelos canais infantis da Globo, chega à sua terceira edição nesta sexta-feira, com uma programação especial…

• … Com apoio de parcerias, o “Juntaê” ampliou sua ação e colaborou para a entrega de seis praças públicas revitalizadas em espaços de brincar nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

• Rafa Mezadri, de “Terra Prometida”, “O Rico e Lázaro” e “Belaventura”, também está em “O Rei da TV”, série sobre a vida de Silvio Santos que estreia nesta quarta-feira no Star+…

• … O jovem ator interpreta Leo Santos, irmão de SS.

• Xuxa vai iniciar em breve um novo trabalho para o cinema…

• … Sem título definitivo ainda, o filme será baseado no livro “Uma Fada Veio me Visitar”, da Thalita Rebouças.

• Priscila Fantin é a convidada do “Manhã do Ronnie”, nesta quarta-feira, pela Rede TV!…

• … Já amanhã, quinta, Ronnie conversa com Marisa Orth e, na sexta, o humorista e dublador Nizo Neto.

• “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli, fica em cartaz até dia 29 no Teatro Vivo, em São Paulo.

• A maratona do Teleton, dias 4 e 5 de novembro, com transmissão pelo SBT, vai chamar atenção para a importância da vacinação contra a poliomielite.

• A TelevisaUnivision e a Globo anunciaram parceria para distribuição e coprodução de conteúdo, que envolve, inicialmente, três produções de ficção…

•…Os primeiros títulos do acordo são dois produtos da ViX+, o serviço de streaming da TelevisaUnivision: a recém-lançada série “La Mujer del Diablo” (A Mulher do Diabo) e a ainda inédita “Travesuras de la Niña Mala” (Travessuras da Menina Má), baseada no livro homônimo de Mario Vargas Llosa; e a novela “Todas As Flores”…

•…”Acreditamos que esse é apenas o primeiro passo para uma parceria de longo prazo entre as duas empresas”, declarou em comunicado Erick Brêtas, Diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo.

C´est fini

O “Segue o Jogo”, pela primeira vez, vai trocar os estúdios da Globo pelo Maracanã, logo mais, após a partida final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Apresentação de Lucas Gutierrez e Paulo Nunes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!