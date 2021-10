Flávio Ricco: Dupla do ataque de riso voltou com o mesmo – bom – jeito de sempre

Colaboração: José Carlos Nery

Além dos canais especializados, que já passam de dez, oferecendo diferentes atrações, o esporte também marca presença na TV aberta, agora com as três principais grandes redes – SBT, Globo e Record, envolvidas na disputa de algumas das mais importantes competições daqui e de fora.

Além do mercado, o próprio público agradece diante de tantas novas e interessantes atrações.

Aliás, em se tratando de esporte, cada vez mais essencial na vida das emissoras, no começo desta semana tivemos a volta de Paulo Soares e Antero Greco, após 17 meses afastados, ao comando da última edição diária do “Sportscenter” na ESPN Brasil. Que falta fizeram.

Os dois apresentam exatamente o mesmo de outros programas, só que de um jeito único, com um charme próprio, divertido. O programa passa pelo noticiário obrigatório, giro dos clubes, gols, devidos comentários, mas tudo pontuado ou com um tempero que só eles sabem oferecer.

Ninguém faz tipo, nem nada é forçado ou ensaiado, muito menos os ataques de riso que normalmente acontecem. E toca ataque de riso nisso. Nem eles ou quem está em casa, consegue segurar. É sempre a receita certa para um alegre fim de noite, mesmo quando seu time não foi essas coisas.

TV Tudo

Estreia

Crédito Marcio Farias

Formada recentemente em Direito, Aline Fontes, atriz e modelo, além de miss Mato Grosso 2017, faz seu primeiro trabalho na TV, atuando ao lado de Selton Mello na quinta temporada de “Sessão Terapia”.

Lucy, sua personagem, foi vítima de um abuso.

Mudou o dia

Antonio Zimmerle, da direção da Band, e Leandro Hassum tinham uma conversa marcada para ontem.

Mas o compromisso foi reagendado. Talvez ainda para a próxima semana.

Programa é dele

Na produção do Ratinho no SBT, a palavra mudança continua em alta.

Mas ninguém consegue acabar com o teste de DNA. Apesar de não causar mais como no passado, o dono do programa adora.

Foi mal

A Globo sempre resistiu em reexibir “O Clone” no “Vale a Pena Ver de Novo”, até que acabou cedendo.

Não deveria. Os resultados da reprise continuam muito ruins, derrubando a audiência do horário.

Durona

Divulgação

Empresária de sucesso e ambiciosa, Paula Terrare não faz questão de ser querida pelos funcionários e esconde um segredo do passado.

É a personagem de Giovanna Antonelli em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, próxima das sete, que marca a estreia de Mauro Wilson como autor de novelas.



Combinado assim

No “Hoje em Dia”, da Record, a volta de todos os apresentadores já está confirmada para a próxima quinta-feira.

Novamente os quatro – César Filho, Renata Alves, Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann, depois de mais de um ano e meio.

Pelo ar

A partir deste sábado, às 22h30, a TV Cultura estreia a série original “Último Pouso”, que faz uma viagem pela história de grandes companhias aéreas.

Por aí se entenda, Panair, Varig, Real, Cruzeiro, Vasp e Transbrasil.

E o detalhe

Essas companhias aéreas, por décadas, transportaram sonhos, casos, negócios e a cultura de um país que se afirmava.

É uma produção em seis episódios, com a particularidade de que, para as chamadas, a Cultura convidou a locutora oficial dos aeroportos Íris Lettieri.

Chapa quente

Primeiro a saída do esporte que era comandado pelo Olivério Junior e agora de alguns comunicadores como Paulo Lopes e Paulinho Boa Pessoa escancara a crise na rádio Capital.

Os trabalhos da nova administração não agradam a ninguém.

Uma coisa é uma coisa…

Houve quem quisesse jogar na conta da chegada do Edmundo a saída do Edilson Capetinha do esporte da Band.

De acordo com o que a coluna conseguiu apurar, nada a ver uma coisa com a outra.

Bate – Rebate

• A partir deste sábado, o SporTV passa a transmitir a Super Liga de Vôlei…

• … Serão 150 jogos e começa com Cruzeiro e São José no SporTV 2. Narração de Jader Rocha e comentários de Nalbert.

• Ivete Sangalo também vai continuar com o “Música Boa Ao Vivo”, no Multishow, em 2022.

• E mesmo com estreia anunciada para o começo do ano, de acordo com a Endemol, a nova temporada do “The Masked Singer Brasil”

• Cantor e compositor João Bosco, de tantas e tão boas, é o entrevistado do “Persona”, do Atílio Bari, neste domingo, 21h, na TV Cultura.

• SBT está tão disposto a fazer a final da Libertadores, com equipe no estádio Centenário, em Montevideo, que já tem um “plano B” armado…

• … Se não for possível acertar a questão das passagens aéreas, será fretado um avião.

• Globo também tem confirmado mais um “No Limite” no ano que vem.

• Pessoal do “Perrengue” está trabalhando direto na Band. Já tem muito conteúdo pronto…

• … A ideia, inclusive, é apresentar um formato meio diferente daquele que foi feito no “Encrenca”.

C´est fini

Existe sim e pode-se assegurar como enormes as possibilidades, mas uma terceira temporada de “Verdades Secretas” ainda não é oficialmente confirmada.

Aliás, vale destacar que os trabalhos da segunda devem chegar ao fim só em meados de novembro.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!