Flávio Ricco: Dubladora Silmara Volpi fala do cenário atual do cinema

A atriz e produtora brasileira Silmara Volpi, que há dois anos mora em Los Angeles, está em São Paulo e nesta sexta, no evento Focus Cultura, vai falar do “Cenário Atual do Cinema Brasileiro em LA”.

Silmara está em cartaz com o filme “April´s Foolçs no Roku”

Band pensa no antes e depois do Faustão

A Band tem decidido que a exibição do programa ou programas do Fausto Silva, a partir de janeiro, será de segunda a sexta, 20h30 às 22h.

Fausto funcionando como contraprogramação ao que Globo, Record e SBT exibem nesta faixa de horário.

Isso já está estabelecido, assim como não irá acontecer nenhuma outra mudança no começo da noite. Antes do Fausto, Datena e “Jornal da Band”.

Datena com o “Brasil Urgente”, importante alavanca, e o “Jornal da Band” na sequência, com boas possibilidades de, na mesma ocasião, promover a troca do seu atual modelo por outro. Nada que lembre o atual.

Da mesma forma que irá receber, a entrega do Fausto também será para um jornal, “Band Notícias”, com uma linha de programas variados na sequência, das 22h45 em diante, um em cada noite e que só a partir de agora serão definidos.

Se tudo correr como se espera, a direção da Band deseja promover essa arrancada no dia 4 de janeiro.

Contraprogramação

Desde sempre, ou a partir do instante em que a contratação de Fausto Silva foi definida pela Band, houve o entendimento que apenas o programa dele, com uma história que todos conhecem, poderia funcionar como opção ao que as principais redes têm neste horário da noite.

Só ele sendo capaz de alcançar bons resultados.

De volta

Crédito Blad Meneghel

Depois de trabalhar na primeira temporada da série “Bom Dia, Verônica”(Netflix), Sacha Bali volta à Record.

Em “José do Egito”, última fase de “Gênesis”, ele vai interpretar o personagem Atarum.



Futebol

A ESPN Brasil dominou a audiência da TV paga no fim de semana, com o início dos campeonatos Inglês e Espanhol. E agora vive a expectativa de repetir a dose no sábado, quando começa o Italiano.

Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic são algumas das suas atrações. No jogo de abertura, Inter de Milão x Genoa, às 13h30.

Já é tempo

A ESPN contratou o ex-jogador Lugano como comentarista. Gente boa, simpático, só que ninguém consegue entender o que ele fala.

De duas, uma, porque não tem outra: contratar uma fono ou legendar.

Pode reparar

Dia desses aqui foi falado dos tantos ex-jogadores transformados em comentaristas.

Nada pessoal contra nenhum, por favor. Mas entre eles, também há uma disputa, de um querendo falar mais que o outro. Basta colocar dois no mesmo jogo.

Na luta

Luciana Gimenez, na terça-feira, participou normalmente de uma reunião na Rede TV!. Assistiu à edição do primeiro piloto do programa “Operação Cupido”, gostou do resultado, e agora aguarda a gravação do próximo.

Está em forma. O problema na pressão, no começo da semana, já foi superado.

Ainda a novela

Dia 25, quarta da semana que vem, às 13h, no TJRJ, acontecerá uma audiência, que deve ser a última, sobre acontecimentos que movimentaram os bastidores da novela “O Sétimo Guardião”.

Por aí se entenda, Aguinaldo Silva versus Silvio Cerceau. A TV Globo entra como parte interessada.

Otimismo

No SBT, avançam os contatos para a remontagem do elenco de “Poliana Moça”.

A prioridade é resgatar os atores que já estavam fechados, mas que saíram no processo de demissão em massa. Depois dessa etapa, o departamento buscará algumas novidades para fechar o time. Existe também o desejo de gravar externas no fim de setembro, começo de outubro.

Teatro

Depois de “Salve-se Quem Puder” na Globo, Grace Gianoukas, 40 anos de carreira, vem aí com dois trabalhos no teatro.

Primeiro, “O ‘L’ Perdido”, ao lado de Agnes Zuliani, dia 5 de setembro no Teatro Folha. Depois, “Grace em Revista”, um monólogo sobre a sua carreira, dia 25 no Clube Barbixas de Comédia, em SP.

Vem mais

A CNN Brasil prepara para setembro, também já conhecido como mês que vem, algumas mudanças.

Por aí se entenda, novidades na grade e alterações nas bancadas. Em estudos.

Bate – Rebate

• Band acaba de comprar 94 novos filmes. Está abastecida.

• TV Cultura transmite, a partir das 21h45, neste sábado o Grande Prêmio de Gateway da Fórmula Indy …

• … Que terá o retorno do piloto brasileiro Tony Kanaan.

• O drama “A 200 Metros”, indicado pela Jordânia para Melhor Filme Internacional do Oscar 2021, chega às plataformas digitais em 17 de setembro.

• Malu Galli, André Frateschi, Fábio Assunção, Vanessa Bueno e Zé Victor Castiel são as novidades da segunda temporada de “Desalma”…

• … Série para o Globoplay, já inteiramente gravada.

• Walcyr Carrasco já demonstrou interesse em escrever “Verdades Secretas – Parte 3”. Se sair, uma vez mais, a direção será de Amora Mautner…

• … Enquanto isso, seguem as gravações da Parte 2, exclusiva para o Globoplay.

• Apresentador do “Top Chef Brasil”, Felipe Bronze gravou terça-feira participação no “Paredão dos Famosos”, novo quadro do programa “Hora do Faro”…

• … Além dele, Belo, Ceará, Dani Souza, Gui Santana e Val Marchiori, com os integrantes fixos Sergio Mallandro, Tirullipa e Fabiola Gadelha.

A Viacom e o Porta dos Fundos iniciaram no Rio as gravações da série “As Seguidoras”, para o Paramount+.

É a história de Liv (Maria Bopp) uma influenciadora digital que leva sua obsessão por ganhar seguidores às últimas consequências e se transforma em uma serial killer acima de qualquer suspeita. Produção de João Vicente de Castro, com direção de Mariana Youssef e Mariana Bastos.

