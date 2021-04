Flávio Ricco: Domingos Oliveira terá homenagem

José Carlos Nery

Superliga Europeia pode ser um golpe baixo contra SBT e Turner

Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus/ reprodução Instagram

Por essa ninguém esperava: o anúncio da criação da Superliga Europeia poderá vir a ter impacto direto nos detentores de direitos da Champions League, no caso brasileiro SBT e Turner.

É certo que ainda haverá muita discussão, com a possibilidade da FIFA e UEFA endurecerem bastante o discurso contra essa ideia.

De qualquer forma, até a acomodação ou rompimento completo, teremos aí um bom período de incertezas.

O risco é ter efetivado a compra desta competição, pagando uma fortuna pelos direitos e ela se esvaziar completamente, diante da iniciativa dos principais clubes da Inglaterra, Espanha e Itália – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Milan, Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Dos grandes, só os alemães e franceses não entraram.

Ou ainda, em se tratando de SBT e Turner, ter adquirido o legítimo direito de transmitir a “Liga dos Campeões” e receber qualquer outra coisa bem diferente, o que será profundamente injusto e até desonesto.

Sobre as consequências esportivas disso, os especialistas da área podem falar melhor, no entanto ou na parte que nos toca, tem todas as características de um golpe bem baixo.

TV Tudo

Homens trabalhando

Não há um prazo definido, mas acredita-se que até o final do ano o SBT – Rio já estará em suas novas instalações na avenida Getúlio Vargas.

Sede própria, ao contrário da atual, em São Cristóvão, que é alugada.

Projeto

O SBT – Rio passará a funcionar de um imóvel, que já pertence a Silvio Santos.

Os trabalhos, por causa da pandemia, sofreram pequeno atraso, mas foram retomados recentemente. Pela sua localização, terá um dos estúdios, de vidro, com vista para um dos pontos mais bonitos da cidade.

Pautando

A capacidade e o preparo físico de Roberto Cabrini devem ser reconhecidos.

O seu trabalho, agora neste tenebroso caso dr. Jairinho, deve ser enaltecido. Incansável, ele conseguiu entrevistar todas as pessoas, direta ou indiretamente envolvidas. Esteve sempre na frente.

Cantinho sentimental

Tudo indica algo mais sério entre Maraísa e o deputado estadual Ulysses Moraes, PSL – MT.

A cantora, em uma live no último sábado, mandou “um beijo para minha sogra e meu sogro lá em Cuiabá, pra Lilian e Naime”. Por acaso, pais dele.

Tudo pronto

A Globo já tem todos os participantes definidos e equipe escalada para dar início às gravações do “No Limite”, em praias do Ceará.

Como não poderia deixar de ser, desde agora existe a atenção de se cercar de todos os cuidados, entre testes de saúde e isolamento. Há uma enorme expectativa em torno da divulgação dos participantes.

Expediente normal

A dramaturgia da Globo, como se esperava, voltou a trabalhar no dia de ontem, com gravações em estúdios de “Nos Tempos do Imperador”, novela das seis, e “Um Lugar ao Sol”, próxima das 21h.

Assim como cenas da segunda temporada da série “Desalma”, com Cássia Kis.

Das sete também

“Quanto Mais Vida, Melhor”, substituta de “Salve-se Quem Puder”, conforme o planejamento, é outra que voltou a ser gravada no dia de ontem.

Essa novela tem no elenco Agnes Brichta, filha do ator Vladimir Brichta. Eles serão pai e filha também na ficção.

Redobrado

Atores envolvidos nas gravações de “Gênesis” têm elogiado o protocolo de cuidados adotado nesta nova etapa das gravações, ainda por causa da pandemia.

Dizem, inclusive, que a Record está muito mais exigente quanto a este aspecto.

Quase lá

As gravações da quinta fase de “Gênesis”, Abraão, estão praticamente concluídas.

Em andamento também as de “Jacó” (Miguel Coelho/Petrônio Gontijo), já com todo elenco escalado. E aí restará só a sétima e última, “José do Egito”, com Juliano Laham.

Data marcada

A Band definiu para o dia 18 de maio a data de estreia da novela portuguesa “Nazaré”, substituta de “Floribella”.

Trata-se de uma produção estrelada pela atriz e apresentadora Carolina Loureiro, namorada do cantor Vitor Kley.

Último episódio

Crédito da foto: Globo/ Victor Pollak

A Globo exibe nesta terça-feira o último episódio da série “Todas as Mulheres do Mundo”, que faz uma homenagem ao dramaturgo Domingos Oliveira.

Naruna Costa está no elenco, como Pink, e sua personagem dá nome ao programa final.

Bate – Rebate

• Nesta terça, 21h, SBT transmite Sporting Cristal e São Paulo, jogo da Libertadores…

• … No Fox Sports, um pouco antes, 19h15, tem Santos e Barcelona do Equador com Paulo Andrade e Gustavo Hofman.

• “Dossiê Venezuela”, livro escrito pelo repórter Leandro Stoliar, tem previsão de lançamento para julho…

• … Ainda a propósito do Stoliar, ele vai estrear um blog semanal no R7 sobre crônicas.

• “Duelo de Mães”, da Ticiana Villas Boas, está andando na Band…

• … Mas a data de lançamento ainda será definida. Não há a confirmação que será em agosto.

• Seguindo todas as exigências, Eduardo Martini volta com o espetáculo “Simplesmente Clô” no Teatro União Cultural, em São Paulo, sábados e domingos, às 18h. Presencial.

• Adriane Galisteu se trancou num spa antes de dar início aos trabalhos do “Power Couple”

• O paraquedista Luigi Cani, já conhecido de reportagens no “Fantástico”, estreia nesta terça-feira, às 21h30, o “Flecha Humana” no Canal OFF…

• … Cani realizará um feito inédito, onde uma estrutura metálica de 300 kg o lançará do alto do maior prédio da América Latina, os Yatch House em Balneário Camboriú, a uma velocidade de 55 km/h.

• Na Band, os resultados do GP Emilia-Romagna, domingo, foram comemorados…

• … Deu 4,4 pontos de média, com picos de 5,6 e 11,7% de share.

• “Amor de Mãe” acabou, mas Penha e Leila seguem parceiras…

• … Suas respectivas atrizes Clarissa Pinheiro e Arieta Corrêa fazem nesta terça-feira, às 19h, uma live no Instagram para falar da carreira, da vida e, claro, da novela.

C´est fini

Movimento zero no SBT sobre a volta de gravações do “Programa Silvio Santos”.

Pessoas próximas ao apresentador revelam que isso só irá acontecer no momento em que ele puder fazer seu trabalho normalmente e houver completa segurança, em se tratando de todos, equipe, convidados e colegas de trabalho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!