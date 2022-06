Flávio Ricco: Disputa pela Fórmula 1 promete fortes emoções até a bandeirada final

Colaboração: José Carlos Nery

Data hoje, a Band está próxima de cruzar a linha de chegada da Fórmula 1 na disputa dos seus direitos de transmissão a partir do ano que vem.

Mas outros concorrentes importantes ainda aparecem no seu retrovisor.

Luciano Callegari Jr., do SBT, consultado, informou que o interesse sempre existiu. Esse ano também, segundo ele, “mas as coisas não evoluíram” e só estranha o fato de, até agora, essa questão não estar resolvida.

Na Globo, sabe-se que a ordem de agora é recuperar tudo o que foi perdido nos últimos anos. Depois da “Libertadores”, como primeira reconquista, a volta da F1 pode perfeitamente se incluir entre essas possibilidades, embora se saiba que a sua desistência, na forma que aconteceu, deixou feridas que ainda não cicatrizaram totalmente.

Na Band, claro, depois da conversa, olho no olho no Bahrein, o assunto é conduzido com otimismo e também porque tudo o que foi prometido está sendo entregue.

Há a certeza, inclusive, que por meio do trabalho desenvolvido foi possível inverter a curva de declínio que, por aqui, a modalidade vinha observando nos últimos anos.

Todavia, na Fórmula 1, a lição do Cleber Machado, “hoje não, hoje sim”, ficou para sempre e também deve ser utilizada fora da pista. Negociação é negociação. A bandeirada só vale com o contrato assinado. E, parece, uma vez mais, com muita emoção.

TV Tudo

Por fora

Sobre o SBT, a informação é que, em todo o seu processo de Fórmula 1, a ideia sempre foi contar com a parceria da ESPN e assim fechar o balão: TV aberta e TV fechada.

Como a Globo sempre fez, valendo-se com SporTV, e a Band, canal BandSports.

Por outro lado

Sempre vale considerar que a ESPN, a Disney no caso, tem a Fórmula 1 em TVs do mundo todo.

Só no México e Brasil que não. O desejo, sabe-se, sempre foi fechar esse ciclo.

Olho nela

Divulgação

“Todas as Garotas em Mim”, da Record, reúne um elenco jovem dos mais talentosos, mérito também da sua direção.

Entre esses vários destaques, a atriz Juhlia Ficer, que faz Verônica Torres e já trabalhou em “Gênesis” e no filme “Tudo Bem no Natal que Vem”.



Está ruim

A TV Cultura lançou o “Esta Manhã”, que é bem interessante e está conseguindo conversar com aqueles que assistem pela TV, ouvem no rádio ou navegam nas redes sociais.

O problema do jornal está no antes.

Explico

Em toda e qualquer grade de TV precisa existir uma sequência lógica, meio que haver um certo diálogo entre os programas.

Antes desse jornal matinal da Cultura é exibido um tal de “Energia”, de 1994, meio que nada com coisa nenhuma. Aí fica difícil.

A propósito

José Roberto Maluf iniciou ontem o seu segundo mandato, mais três anos, à frente da Fundação Padre Anchieta.

Enéas Carlos Pereira passa a ser o seu vice-presidente, acumulando com a programação, e Carlito Camargo é o vice-presidente Institucional.

Preparação

Ontem, segunda, com a presença de todo o elenco, foram realizados os primeiros workshops de “Travessia”, de Glória Perez.

É a novela que vai substituir “Pantanal”, em outubro, na Globo.

Retomada

Dony De Nuccio retoma nesta quarta-feira seus trabalhos no SBT. No caso, as gravações de mais uma temporada do programa “Bake Off Brasil: A Cereja do Bolo”.

O apresentador, como se recorda, precisou passar por três cirurgias (a última, em abril) na coluna em dois anos para tratar de uma hérnia de disco.

E o Música?

Ivete Sangalo foi anunciada ontem como nova apresentadora de um programa da Globo nas tardes de domingo, a partir de julho; ela que já comanda o “The Masked Singer Brasil”.

Agora resta saber se continuará, também, tocando o “Música Boa Ao Vivo” ou o Multishow anunciará um novo apresentador.

Liberada

Recuperada da Covid e depois de cumprir a sua quarentena, Ana Paula Araújo retoma nesta terça o comando do “Bom Dia Brasil” na Globo.

Mariana Gross foi a sua substituta nos últimos dias.

Recomendação obrigatória

Reprodução

“Piaf e Brecht – A Vida em Vermelho”, com Letícia Sabatella e Fernando Alves Pinto, é um espetáculo que todos devem assistir.

O texto é maravilhoso e a interpretação dos dois, qualquer coisa. Emoção do começo ao fim. Está no Teatro B32, em São Paulo.



Agora, o Rio

A alta direção da Band está agora com a suas atenções voltadas para a TV do Rio de Janeiro.

Há um trabalho de fortalecimento sendo planejado, inclusive com possibilidades de contratações que podem vir a surpreender. A ideia principal é aumentar a sua participação nos trabalhos da rede.

Bate – Rebate

· Boa notícia para os funcionários da Rede TV!: a lanchonete reabriu as suas portas.

· Trabalhos já em produção e gravação, o ator JB Oliveira foi escalado para a série “Notícias Populares”, do Canal Brasil, com direção de Marcelo Caetano, e “Biônicos”, filme de Afonso Poyart para a Netflix..

· … JB vai integrar também o elenco de um projeto da Xuxa para o Disney+.

· No próximo dia 27, o Palácio Tangará, em São Paulo, será palco do jantar solidário do G10 Favelas…

· O evento terá Edu Guedes como padrinho e uma apresentação da cantora Luciana Mello.

· A rádio Cultura, como parte das comemorações dos seus 45 anos, vai transmitir nesta quinta-feira, 16h, o Concerto de Verão 2022, com a Orquestra Filarmônica de Viena.

· Yuri Marçal lançou na Netflix o espetáculo de comédia “Ledo Engano” na última semana, ampliando o catálogo de stand-up comedy brasileiro na plataforma…

· … No próximo dia 22, será a vez de Bruna Louise chegar ao site com o show “Demolição”, gravado ano passado em São Paulo.

· “Rise”, mais novo filme original do Disney+, estreia no dia 24 na plataforma…

· … A produção acompanha a história real da família que criou o primeiro trio de irmãos a se tornar campeão da NBA: Giannis e Thanasis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Kostas Antetokounmpo, do Los Angeles Lakers.

C´est fini

O autor português António Barreira, que está à frente do projeto “Dona Beija”, encontra-se no Rio de Janeiro acelerando os processos de roteiro da trama.

A produção leva assinatura da Floresta/Sony e tem como destino o HBO Max.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!