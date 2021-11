Flávio Ricco: Daniela Albuquerque entrevista Silvia Abravanel

Daniela Albuquerque entrevista Silvia Abravanel no “Sensacional” desta quinta-feira, às 22h30, na Rede TV!. Durante a gravação, a filha de Silvio Santos relembrou o início de carreira na televisão. “Não me dava privilégios e nunca quis ter. Eu estava ali para aprender. Da porta para dentro sou funcionária, da porta para fora sou filha dele”, declara.

Procura por estúdios em SP e no Rio virou uma corrida maluca

Estúdio do ‘The Wall” da Globo no Vera Cruz/crédito Fernando Arouca

Ano passado, aqui neste espaço, foi dada a informação que as emissoras de TV e as produtoras de conteúdo já previam um 2021 bastante intenso, de retomada dos trabalhos, considerando os avanços das ações contra a pandemia da Covid-19. Não deu outra!

Tanto assim, que hoje, constata-se uma corrida maluca atrás de estúdios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muito maior a procura do que a oferta. Além das emissoras, também as produtoras independentes.

A Band, por exemplo, após uma enorme pesquisa, fechou uma operação de três anos e ficou com os estúdios da Vera Cruz em São Bernardo do Campo, cujas instalações sempre foram muito procuradas. E por incrível que pareça, a Rede TV! poderá se transformar em uma importante opção para o mercado diante de tamanha busca. Segundo palavras da executiva Juliana Algañaraz, o maior estúdio da casa será imediatamente colocado à disposição dos interessados.

Vai ser interessante, por exemplo, a Globo usando a Rede TV! para gravar uma das suas atrações. Tudo pode acontecer!





TV Tudo

Dedicação

Na Band, os colegas não se cansam de elogiar o esforço e a dedicação do repórter Juliano Dip na luta contra a obesidade. Virou outra pessoa. Não fez cirurgia bariátrica, e sim acompanhamento médico. Aliás, também é dele uma série sobre o tema no “Jornal da Band”.



TV paga

No dia 2 de dezembro, às 22h30, a Warner Channel estreia “Wipeout”, um jogo de desafios com obstáculos que faz muito sucesso na TV americana há anos e que aqui no Brasil já foi exibido com o título de “Maratoma”, no “Domingão do Faustão”.

Comandado pelo lutador e ator John Cena e pela atriz e comediante Nicole Bayer, o “Wipeout” exibe provas que levarão o atletismo e a determinação dos participantes ao extremo.

Dobradinha

Além de estrear em um novo estúdio em 2022, o “MasterChef” ganhará formato diário e fará dupla com Faustão nos fins de noite da Band. Segundo Henrique Fogaça no podcast PodPah, o reality culinário agora terá uma hora de duração. As gravações começam em abril e vão durar quatro meses.

Canta Comigo

No próximo domingo, vai ao ar o episódio 9 do “Canta Comigo Teen 2”, na Record.

Nele, acontece a repescagem, última chance dos jovens participantes garantirem uma vaga na fase final da competição. Apresentação de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro. .



Sem limites

De uns anos para cá, o “Mais Você” encontrou o caminho de “causar” para gerar repercussão nas redes sociais. E nesse sentido, o céu é o limite. Só no programa desta quarta, Ana Maria Braga “assustou” Ana Paula Araújo com uma pegadinha que sofreu e fez questão de aprender no ar a dancinha viral do “frango com câimbra”.

Parceria

Em entrevista a Marcos Mion no seu canal no YouTube, Chay Suede destacou Adriana Esteves como a melhor parceira de cena, com quem ele contracenou duas vezes em novelas. “Basta ela fazer assim [estalar dos dedos] e ela ocupa o espaço inteiro que ela quiser no Planeta Terra”, declarou o ator.

Aposta

Ratinho comprou o formato musical e está produzindo o “The Wall Duet”, para exibição nas noites de quarta-feira no seu programa.

Nele, os participantes deverão descobrir com quem estão fazendo um dueto apenas pela voz. Eles só saberão quem está do outro lado quando um muro se levantar.

Segunda temporada

Ravel Andrade é um dos destaques da segunda temporada da série “Aruanas”, que estreia nesta quinta-feira no Globoplay, vivendo o personagem Ponto Com.

Ele se infiltra em uma comunidade da cidade fictícia de Arapós para descobrir a relação da milícia da cidade com o Polo Industrial.



Profissionalismo

Camila Pitanga, nova contratada da HBO Max, que deixou a Globo após 25 anos de casa, participou normalmente do trabalho de divulgação desta nova temporada de “Aruanas”.

Ela faz a vilã Olga.

Capitães 1

A série “Capitães da América” será destaque do catálogo do Star+ a partir desta sexta-feira.

A produção criada pelo SportsCenter vai exibir entrevistas exclusivas com jogadores que foram capitães de suas equipes em conquistas da Conmebol Libertadores.

Capitães 2

“Capitães da América” colocou Gustavo Zupak, comentarista dos canais Disney, frente a frente com dez grandes nomes do futebol brasileiro que levantaram o troféu.

Casos de Zico, Mauro Galvão, Edu Dracena, Adilson Batista, Alessandro, Victor e os finalistas da Conmebol Libertadores 2021: Diego Alves e Felipe Melo.

Mais novela 1

A Globo anunciou ontem a estreia de um novo horário de reprise de novelas a partir de 6 de dezembro. “O Cravo e a Rosa” inaugura o novo espaço, logo após o “Jornal Hoje”, que será dedicado exclusivamente a edições especiais de tramas das 18h e 19h.

Mais novela 2

Com isso, a “Sessão da Tarde” fica no meio entre as reprises e o “Vale a Pena Ver de Novo” segue direcionado para novelas das 20h e 21h. Estrategicamente, a existência de duas novelas pode ser um ensaio para a extinção do horário dedicado a “Malhação” atualmente, que finaliza a reexibição de “Sonhos” e não tem planos futuros.



Bate – Rebate

Depois de Karol Conká e Juliette, Gil do Vigor será o terceiro ex-BBB21 a ganhar uma série documental na Globoplay…

… “Gil na Califórnia” estreia na plataforma em 9 de dezembro.

Segundo o portal Meio & Mensagem, a HBO Max fechou acordo com a Globo para exibir suas novelas e séries na plataforma para a América Latina e Caribe…

… No Brasil, a exclusividade segue mantida para a Globoplay.

De acordo com a Globo, as gravações de “Verdades Secretas 2” serão encerradas nesta semana…

… Quanto ao autor Walcyr Carrasco, férias em Portugal.

Tiago Abravanel e Mariana Santos estarão no próximo “Zig Zag Arena”.

Dirigido por João Fonseca, o influencer Mr. Émerson apresenta o show “Especial de Comédia”, 25 e 2 de dezembro, pela plataforma Sympla Play.

O diretor Rudi Lagemann, o Foguinho, já está com equipe pronta para disparar as gravações da série “Todas as Garotas em Mim”, que estreia em 2022 na Record.

As gravações vão acontecer em São Paulo, numa parceria com a Formata.

Record ocupou a vice-liderança de audiência, tanto em São Paulo como no Rio, com a estreia de “A Bíblia”, terça-feira.

C’est fini

No dia 27, após o “Jornal Hoje”, a Globo estreia o “Mistura Paulista”. O novo programa faz um passeio pelos bairros mais tradicionais de São Paulo, em um total de quatro episódios, sempre aos sábados. As repórteres Denise Thomaz Bastos e Luiza Vaz exploram as ruas de bairros de todas as regiões, como o Capão Redondo, berço do rap nacional; Vila Maria, do futebol de várzea; a Lapa, com sua vocação gastronômica, e a Penha, com seu clima de interior.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!