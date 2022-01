Flávio Ricco: Comentarista de arbitragem foi um ganho importante na TV esportiva

A transmissão do futebol observou avanços extraordinários nos últimos tempos. Não é exagero dizer que o telespectador, em casa, enxerga melhor o jogo que os próprios jogadores em campos.

A ponto de aos árbitros, mais recentemente, ser oferecida a oportunidade de acionar o VAR, para decidir em quatro situações: pênalti ou não, no gol, cartão vermelho e erro de identificação.

Serviços que vieram para tornar a partida mais justa, mas que aqui no Brasil, mais que no mundo inteiro, ainda tem provocado calorosas discussões.

Em meio a tudo é justo reconhecer como veio a ser a importante a participação de ex-apitadores nas transmissões do rádio e TV, isso desde os tempos do “errrrou” do Mario Vianna.

Uma lista que, até chegar aos atuais, já é enorme e onde constam nomes como Arnaldo Cezar Coelho, José Roberto Wright, Oscar Roberto Godói, Márcio Rezende de Freitas e Renato Marsiglia, que agora voltou.

Esse pessoal veio a colaborar para que o torcedor/telespectador pudesse conhecer e interpretar melhor as 17 regras do jogo. Foram vários os avanços neste sentido, que devem ser salientados.



Alguém vai dizer

Sobre a participação dos comentaristas de arbitragem há sempre quem conteste.

Existem falhas? Sim, existem. Tem que diminuir o cooperativismo? Tem também. Não pode passar pano. Errou, errou. Acertou, acertou, mas ninguém pode contestar o avanço observado ou o valor dos serviços prestados.

Acelerado

A série “Todas as Garotas em Mim”, da Record, já apresentam um embalo dos mais interessantes em suas gravações.

Nos trabalhos desta semana, por exemplo, os atores Luan Argollo, Gabriela Mag e Hall Mendes foram bem exigidos.

Piloto

A Band marcou para segunda-feira o início efetivo do seu novo jornal da hora do almoço, com a gravação do primeiro piloto.

Se tudo correr como se espera, vai estrear na primeira segunda-feira de março, dia 7. Apresentação de Adriana Araújo.

Tem essas

Nesta sua volta a Record em “Reis”, depois de “Topíssima”, o ator Felipe Silcler obedece todo um ritual para a montagem de seu personagem.

Por exemplo, a chamada trança nagô só é possível com o uso de vela acesa para fixar o cabelo.

A propósito

Assim como em todos os outros lugares, os estúdios de “Reis” também têm aumentado casos de Covid, porém as suas gravações não pararam nem um dia por causa disso.

Mesmo com adaptações, estão seguindo em frente. Aliás, as testagens passaram a ser diárias.

Ponte aérea

Téo José mora em Goiânia e trabalha em São Paulo. Agora, em novo momento paulista, prepara-se para aproxima jornada.

“Libertadores” e “Liga dos Campeões”, essa já no dia 15, no SBT, com PSG e Real Madrid. Provavelmente, Neymar contra Vini Jr.

Olho nela

Totalmente envolvida com “Justiça 2”, a autora Manuela Dias pretende trazer de volta alguns personagens da primeira temporada.

A torcida ou tendência maior já é pela cafetina Kellen, vivida por Leandra Leal.

Que hora!

“Neymar, o Caos Perfeito”, da Netflix, faz jus ao título Até pela sua expressão e história no futebol, merecia algo muito melhor.

Este seu documentário é um trabalho incompleto, “chapa branca” e completamente fora de hora. E foi lançado no pior momento da carreira do jogador.

Tá dentro

Vanessa Giacomo, já há algum tempo longe das novelas e alguém com presença sempre reclamada, tem participação confirmada em “Chuva Negra”, série do Canal Brasil.

Julia Lemmertz e Zécarlos Machado, como um casal, também estão certos.



· O filme “Eduardo e Mônica”, adaptação para as telas da canção da Legião Urbana, protagonizado por Alice Braga e Gabriel Leone, chegará à TV Globo ano que vem. É uma produção da Globo Filmes.

· Netinho de Paula continua na Rede Brasil aos domingos…

· … Mas Wanderlei Villa Nova não é mais diretor do programa dele.

· Augusto Madeira, no ar em “Nos Tempos do Imperador” e ator da série “Gloria”, disponível na Netflix em vários países, considera fundamental conviver com atores de outras nacionalidades…

· … Além de trabalhos aqui no Brasil, já tem outros encaminhados em Portugal.

· Também deram um tempo nas gravações da série “As Aventuras de José e Durval”, do Chitãozinho e Xororó…

· … Irão acontecer um pouco mais para a frente.

· “Conversa com Bial” voltará ao ar em março…

· … Mas com o “BBB” ainda em exibição, o seu horário será bem prejudicado.

· Na Band, ainda existe uma certa indefinição sobre o “Brasil Urgente”…

· … Na verdade, nem tanto sobre o programa, mas sobre o Datena: se ele, de fato, irá sair candidato.

Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva são os colaboradores da autora Claudia Souto na escrita da novela “Cara e Coragem”. O começo das gravações nos Estúdios Globo está mantido para o início da semana que vem.

