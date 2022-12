Flávio Ricco: Com Fazenda e BBB estabelecidos, TV tem meio do ano para novo reality

Por favor, vamos fazer junto essa conta: data amanhã, quinta-feira, termina mais uma “A Fazenda”. A sua 14ª edição.

Em 16 de janeiro, daqui pouco mais de um mês, tem a estreia do “BBB 23”.

Somando a duração de um com o outro, chegamos aí a mais de seis meses de exibição, uma prova, provada, que para a programação da TV aberta, o reality de confinamento veio a se tornar um produto essencial.

Os especialistas em comportamento certamente têm estudos mais aprofundados a respeito, mas o sucesso desses programas, com toda certeza, se dá por reunir as mais diferentes pessoas, com personalidades e características distintas, que no fundo e em alguma coisa criam uma enorme identificação com o público.

É meio que uma novela da vida real, não por acaso o sucesso que sempre é conquistado em audiência e na parte comercial.

Record e Globo, como se vê, estão fazendo a parte delas. Existem outros seis meses à disposição de SBT e Band. Quem se habilita?

TV Tudo

Ela merece

Adriane Galisteu segurou essa “Fazenda” na unha. Vamos combinar que não foi fácil, a se considerar o elevado número de punições. Só o participante André, gente boa, eliminado, passou na boa.

Mesmo em meio a tudo, a Galisteu sempre seguiu com a mesma classe e elegância.

Por outra

Em se tratando do “BBB 23” vários nomes já são divulgados entre os seus prováveis participantes. Por exemplo, o nome da Wanessa Camargo aparece cravado.

Boninho, diretor, sempre vem a público, via redes sociais, para desmentir aquilo que não é verdade do programa. Sobre os nomes anunciados, nada. Pelo menos, até agora.

Porém, pessoas próximas à artista não confirmam sua ida ao programa. Tempo ao tempo.

(Wanessa Camargo/ reprodução)

Audiência no streaming

O Kantar Ibope Media anunciou ontem que a Netflix se tornou cliente da empresa para dados de medição de audiência no Brasil.

“A partir de janeiro de 2023, a Netflix terá acesso a uma visão multiplataforma de seu desempenho, em conjunto com emissoras de TV linear e plataformas de vídeo sob demanda”, informou o comunicado.

Então vamos combinar

Se essa ferramenta servir também para as emissoras, tudo bem. Maior apoio.

Só não tem sentido a Netflix ter acesso ao desempenho da TV aberta e a TV aberta não ter conhecimento do tamanho da Netflix em tempo real. O chumbo precisa ser trocado. Tem que haver transparência.

Como pode ser

Se o serviço será disponibilizado em janeiro, espera-se que a Netflix ocupe uma janela ao lado das TVs abertas, com o real time de todas. Simples assim.

Acesso livre aos que assinam o serviço. Tudo muito bom, tudo muito bem. E ponto final.

Pra dar sorte

Trabalho do ator Miguel Coelho como apresentador do “Família Record”, nas gravações da última segunda-feira, foi bem recebido por todos.

Foi até “abençoado” por Rodrigo Faro com um colar, que ganhou do próprio Silvio Santos, para dar sorte na carreira de apresentador. Miguel dividiu o trabalho com Mariana Rios.

Último da temporada

O episódio que encerra a quarta temporada do “Pode Entrar” terá como destaque Alex Escobar.

Além de levar o público para um passeio por seu apartamento, no Rio, o apresentador mostra sua coleção de cerca de 150 camisas de futebol e de chapéus de escolas de samba. No YouTube, vai ao ar nesta quinta, às 20h. No GNT, sexta, às 23h45.

Dumont

O Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo, estreia dia 13 de janeiro o espetáculo “Além do Ar – Um musical inspirado na vida de Santos Dumont”, produzido pela fundação de Lia Maria Aguiar, empresária da cena cultural de Campos do Jordão.

Em 2023 se comemora 150 anos do nascimento do “Pai da Aviação”.

Destaque

Jessica Córes estreou na TV em “Verdades Secretas” e não parou mais, conquistando inclusive uma personagem na série “Cidade Invisível”.

Há pouco tempo ela concluiu participação na superprodução “Biônicos”, ainda sem data de estreia na Netflix, e a informação é que a atriz “tomou conta” desse trabalho.

(reprodução Instagram)

Descanso

O “TV Fama”, na Rede TV!, vai com edição ao vivo até a próxima sexta-feira. Logo depois, 20 programas gravados, para a equipe cumprir o período de férias.

Algumas novidades serão estudadas para a atração na temporada de 2023.

Bate – Rebate

• Na próxima sexta, às 20h, o canal OFF exibe um especial que mostra a transformação feita por skatistas locais na praça Duó, na Barra da Tijuca, no Rio…

• … E como a chegada do Skate Total Urbe Open Rio (STU) impulsionou ainda mais um das pistas mais conhecidas da cidade.

• Duas voltas de férias na TV Jovem Pan, nesta quinta-feira…

• … Vitor Brown reassume a apresentação de “Os Pingos nos is”…

• … E Adriana Reid ao comando do “Jornal da Manhã”.

• As filmagens de “Deus ainda é brasileiro”, com Antonio Fagundes, entram na reta final.

• Globo anunciou Mateus Solano como novo jurado do “The Masked Singer Brasil”…

• … A nova temporada do programa começa dia 22 de janeiro, um domingo…

• … O “Masked”, uma vez mais, foi escalado para disputar, em seu período de exibição, com o futebol da Record.

• Nesta quinta, o “Melhor da Tarde”, da Cátia Fonseca, na Band, visita o histórico edifício Copan, em São Paulo.

• A 28ª entrega dos Critics Choice Awards, premiação aos melhores do cinema, televisão e streaming, será transmitida pela TNT e HBO Max no domingo, às 21h, direto de Los Angeles…

• … É a primeira vez que a plataforma de streaming transmite uma premiação ao vivo.

C´est fini

Em relação à programação de fim de ano da Band, nos dias 20, 22, 27 e 29, haverá a exibição dos quatro episódios do “MasterChef Júnior”, às 22h30. E no dia 23, Especial de Natal do “1001 Perguntas”, às 23h. Duplas: Catia Fonseca e Alex Sampaio, Fernando Fernandes e João Paulo Cappellanes e Cynthia Martins e Pablo Ribeiro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!