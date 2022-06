Flávio Ricco: Com audiência em baixa, ‘Encrenca’ se arrasta na grade da Rede TV!

O maior dos erros cometidos pela direção da Rede TV!, na saída de Tatola Godas e companhia bela para a Bandeirantes, foi não acabar definitivamente com o “Encrenca”. Sepultá-lo de vez.

E não repetir erros, como os vistos na saída do “Pânico”, quando foi inventado um “Saturday Night Live” para as noites de domingo.

O engano começava pelo título e a experiência, claro, acabou muito mal. Mas a lição de nada serviu.

A experiência de se inventar um outro programa, de uma semana para a outra, valendo-se do mesmo título e de figuras que só se conheceram naquela hora, veio a se repetir e, como não poderia deixar de ser, acabou mal de novo.

Ainda assim, houve a opção por insistir, desta vez achando que nomes bem populares, como os de Gretchen e Narcisa Tamborindeguy pudessem somar alguma coisa. Não somaram. E toca mexer tudo de novo, agora com a troca de diretor.

As chances de dar certo, claro, continuam próximas de zero, mas ainda assim, ninguém pensa em inventar outra coisa. Querem mesmo é insistir no erro.

(Da equipe do novo “Encrenca”, somente Marcelo Barbur, último, à direita, permanece/ Divulgação)

TV Tudo

Ibope

No domingo passado, o “Encrenca” ficou no ar das 19h45 às 22h53. Alcançou média de 1,4 ponto na Grande São Paulo.

No mesmo horário, a Globo marcou 21,19; Record: 8,7; SBT: 6,61, e Band: 2,6. Quinto lugar e um desempenho muito ruim.

Maldivas

Manu Gavassi, Carol Castro, Natalia Klein, Bruna Marquezine e Sheron Menezzes – Foto: Rachel Tanugi/Netflix

A série “Maldivas”, escrita por Natalia Klein e dirigida por José Alvarenga Junior, é o grande destaque da Netflix, a partir da próxima quarta-feira, dia 15. Na história, Liz, vivida por Bruna Marquezine, surge em um badalado condomínio para tentar desvendar os reais motivos por trás de um suspeito incêndio que matou sua mãe, Léia (Vanessa Gerbelli).

Também no elenco, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Vanessa Gerbelli, Klebber Toledo, Romani, Ricky Tavares, Marcelo Várzea, entre outros.

Crédito

Dia desses, a coluna colocou em discussão a colocação de um monitor, com sinal da Globo, na sala do VAR.

Por total desconhecimento, não houve nenhuma citação ao jornalista Arnaldo Ribeiro, que já tinha abordado o assunto. Fica o registro e o merecido crédito.

Ordem de cima

SS não quer mais o “Roda Roda” e “Sorteio da Tele Sena” entregando para ele. Conforme informado pela emissora, esses programas mudam para a faixa da manhã, no SBT, a partir do próximo domingo. Assim, o “Eliana” passará a ir ao ar das 16h às 20h e vai anteceder o “Programa Silvio Santos”.

Estreia

A Globo confirma para 4 de julho o seu novo “Encontro”, sob o comando de Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Enquanto não começa esse novo desafio, Patrícia faz um tour pela Itália.

Novidades

Após a estreia de Andréia Sadi no “Estúdio I”, a Globo News começou a disparar chamadas com outras novidades da sua programação.

Entre elas, o jornal de Tiago Eltz e a ida de Cristiane Pelajo para o “Conexão”.

Teatro

Começaram os ensaios de “Feliz Dias das Mães – A Comédia”, que tem estreia marcada para o dia 8 de julho no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo. No elenco, Iara Jamra – comemorando 40 anos de carreira, José Trassi, Felipe Hintze, Ivan Parente e Vanessa Goulart.

Direção de Dan Rosseto, que também assina o roteiro da série “As Aventuras de José e Durval”, sobre a história de Chitãozinho e Xororó, para o Globoplay.

TV e streaming

Foto: Divulgação/Edu Moraes

Gabriela Mag já está em ação na Record como a vilã, Nicole, da série “Todas as Garotas em Mim”. “Vilã era algo que eu nunca tinha trabalhado e sempre tive muita, muita vontade! Recebi com muito carinho a Nicole e estou animada para causar na pele dela”, conta Gabriela.

A atriz também integra o elenco de “Sintonia” na Netflix, que estreia terceira temporada em 13 de julho.

Trilha

Depois de emplacar canções nas aberturas de “Gênesis” e “Amor Sem Igual”, a banda Universos lançou segunda-feira um EP com a trilha sonora da série “Todas as Garotas em Mim” nas plataformas digitais.

São sete faixas, incluindo a de abertura.

Desempenho

A primeira semana de exibição de “Cara e Coragem” registrou 23 pontos e 35% de participação, em São Paulo, superando a média de audiência da semana de estreia das duas novelas imediatamente anteriores.

Já no Rio, a primeira semana da trama, protagonizada por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, marcou 25 pontos e 40% de participação, superando a média de audiência de “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

Audiência nacional

No PNT, “Cara e Coragem” marcou 22 pontos de audiência e 37% de participação, superando também a média da primeira semana da novela anterior.

Os dados são do Kantar IbopeMedia.

Bate-Rebate

· O Amazon Prime Video marcou para o próximo dia 24, uma sexta-feira, a estreia de “Em Casa Com os Gil”…

· … O reality acompanha os bastidores da preparação da família Gil para uma turnê na Europa em celebração aos 80 anos de Gilberto Gil.

· A cidade de Piranhas, no interior alagoano, é uma das locações cotadas para a novela “Guerreiros do Sol”, de George Moura e Sérgio Goldenberg, prevista para 2024 no Globoplay…

· … O local foi um dos refúgios de Lampião e Maria Bonita, personagens principais da obra…

· …E quem já se encontra em Alagoas é a equipe da próxima novela das seis, “Mar do Sertão”.

· A Globo programou para o próximo dia 20, em “Tela Quente”, o filme “Não Vamos Pagar Nada”…

· …Uma produção estrelada por Samantha Schmütz, que recentemente se envolveu em uma polêmica com a ex-BBB Juliette Freire.

· As gravações realizadas por Cátia Fonseca em Bariloche, na Argentina, para o “Melhor da Tarde”, na Band, serão exibidas a partir de sexta-feira…

· …Cátia que se recupera da Covid-19.

· Leandro Lima, o Levi, encerrou sua participação nas gravações de “Pantanal”…

· …O ator e modelo, agora, dedica-se ao filho Toni, que chegou na última sexta-feira, e a compromissos na Globo.

· Começaram segunda-feira as gravações da temporada 2022 do “Lady Night” para o Multishow. Tatá Werneck gravou com Rafael Cardoso.

C’est fini

A segunda temporada do reality “Ilha Record” tem previsão de estreia entre os dias 18 e 19 de julho, com exibição de segunda a sábado na faixa de realities. O programa, agora comandado por Mariana Rios, conforme o formato, terá dois campeões: Vitorioso da Caça ao Tesouro e Explorador Favorito do Público.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!