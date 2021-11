Flávio Ricco: Cidade Alerta ganha especial de fim de ano na Record

O “Cidade Alerta”, exibido diariamente pela Record, como uma de suas principais audiências no País, terá, uma vez mais, uma edição especial no fim de ano.

Sob o título “Cidade Alerta – Grandes Casos”, irá ao ar em 28 de dezembro, uma terça-feira, às 22h45. Como entrega a proposta, o programa vai apostar nos casos de maior repercussão em 2021, sempre com apresentação de Luiz Bacci.

Importante destacar que a grade da Record em dezembro investirá em informação e entretenimento, como já é uma tradição.

Estão garantidas atrações como “Família Record”, as Retrospectivas do Jornalismo e dos Famosos, além de uma grande seleção de filmes para o “Cine Aventura Especial”, “Cine Maior Especial”, “Super Tela Especial” e “Tela Máxima Especial”.

A programação prevê ainda outras novidades, caso do “Power Couple Games”, com casais famosos disputando um superprêmio e um programa com Luciano Camargo.

TV Tudo

Bicho do mato



Juliana Paes será Maria Marruá, mãe de Juma (Alanis Guilen) no remake de “Pantanal”, e também vai virar onça na história. A nova versão deste sucesso de Benedito Ruy Barbosa é a grande aposta da Globo para a programação 2022.

Escalado

Anselmo Vasconcelos, após “Gênesis”, fará sua segunda novela na Record, “Reis”, produção que estreia em 2022.

O ator possui toda uma história na Globo, mas também já trabalhou na extinta Manchete e na Band.

Lucro

A atual temporada do “MasterChef” na Band foi a de maior faturamento até hoje. O reality gastronômico, no ar desde setembro de 2014, já está garantido na programação 2022.

Falta apenas definir um novo estúdio, fora da emissora, para suas próximas gravações.

Ausência

Sempre procurada por importantes marcas, como mostra sua rede social com 2,5 milhões de seguidores, Isabelle Drummond, deu uma sumida das novelas da Globo.

A última foi “Verão 90”(2019).

Perrengue

O perfil oficial do “Perrengue” no Instagram, apesar de pouco tempo, já conta com mais de 30 mil seguidores.

A atração comandada por Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos estreia no próximo dia 7, às 20h, na Band.

Oficial

“Fuzuê”, título provisório da primeira novela de Gustavo Reiz na Globo, entrará em produção em 2022.

A direção ficará a cargo de Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli.

Detalhe

Ainda sobre Gustavo Reiz, que escreveu roteiros como o remake de “Os Ricos Também Choram”(SBT), e “Sansão e Dalila”, “Dona Xepa”, “Escrava Mãe”, “Belaventura”(Record), ele apresentou outros trabalhos na Globo, além de “Fuzuê”, para diferentes horários. Todos foram bem recebidos pela Teledramaturgia da casa.

Por lá

Carolina Dieckmann se mudou para Miami, em 2016 com o seu filho, José, e o marido, Tiago Worcman, que trabalha no país como diretor televisivo, e não tem planos de voltar tão cedo. Brasil, só para gravação de novelas e séries.

Próxima das sete

Valentina Herszage apresenta sua personagem Flávia, em ”Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo: “É uma alma livre, uma dançarina”. Sobre a preparação: “Tive bastante dificuldade, porque o pole dance é muito difícil. É uma expressão artística, uma dança, mas você precisa de força e de técnica…”.

Mensagem



A mensagem de Fim de Ano da Globo, já concluída, seguiu os protocolos de saúde estabelecidos pela emissora. Por exemplo, gravações movimentando um grupo de 10 pessoas por vez, evitando assim aglomeração. O roteiro incluiu uma caminhada dos artistas pelos estúdios, sinalizando a retomada dos trabalhos.



Chegando

Radicado nos Estados Unidos, Tiago Santiago virá ao Brasil muito em breve para lançar um livro e um filme. “Estou com projetos em desenvolvimento em Los Angeles e voltei a enviar sinopses e projetos para plataformas e TVs no Brasil”, diz Tiago.

Ele também fechou contrato de distribuição para venda de seu primeiro filme, “Possessões”, terror, com Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, entre outros.

Bate – Rebate

• “Túnel do Amor”, programa de Marcos Mion no Multishow, estreia em 2022…

• … Aliás, agora que o Mion foi fixado nas tardes de sábado da Globo com o “Caldeirão”, resta saber como ficará seu expediente em outros veículos…

• … Até porque o “Caldeirão” passa a ter prioridade na sua carreira.

• Alexandre Nero vai precisar de uma pausa na TV depois de tamanha exposição…

• …”Império” está no fim, mas “Nos Tempos do Imperador” ainda tem estrada…

• … O caso de Lília Cabral é ainda mais “complicado” em se tratando de exposição…

• … Foram vários trabalhos seguidos no horário nobre da Globo.

• Malu Galli será mãe de Larissa Manoela em “Além da Ilusão”, nova novela das seis…

• … Malu que agora trabalha por contrato de obra na Globo.

• Grade de fim de ano da Bandeirantes ainda é um mistério…

• … Só tem o “MasterChef” confirmado com dois programas.

C´est fini

Começam as gravações do novo programa da TV Cultura, “Matéria Prima”, com Rafael Cortez e público na plateia. Os ingressos são gratuitos e basta reservá-los pelo Sympla. Lucy Ramos, Roberta Campos, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello gravam quarta-feira; Pedro Mariano e Supla, na quinta, e Paula Lima, Luciana Mello e “Anavitória”, na sexta. Os trabalhos serão no Campus Anália Franco da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Comprovante de vacinação contra Covid-19 e uso de máscara são obrigatórios.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!