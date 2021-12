Flávio Ricco: Chris Flores não sai

Colaboração: José Carlos Nery

Teve, sim, um burburinho sobre possíveis mudanças na apresentação de alguns programas no SBT. Só que nada se confirma. Ou virá a se confirmar.

Chris Flores, por exemplo, vai continuar no “Fofocalizando”.

Record News vai transmitir a “Fórmula 1 dos mares”

Em um evento realizado em Itajaí no começo da semana, com a presença do seu presidente, Reinaldo Gilli, e do diretor Thiago Feitosa, a Record News tornou-se a emissora oficial da “The Ocean Race”, considerada a “Fórmula 1 dos Mares”.

A cidade catarinense, desde já, se prepara, uma vez mais, para hospedar a competição, que se realiza de três em três anos. A chegada ao Brasil está prevista para abril de 2023, com cobertura da Record News para todo território nacional.

No momento em que a televisão tem diversificado seus trabalhos nas transmissões esportivas, colocando na vitrine as modalidades mais diversas – surfe, skate e companhia bela, essa conquista com exclusividade da RN é um fato a ser destacado.

O ponto de partida da “The Ocean Race” é sempre um país europeu e a rota normalmente sofre alterações, porque existe a necessidade de acomodar os vários pontos de escala. A Holanda, até aqui, detém o recorde de três conquistas.

Independência

O diretor Luiz Fernando Carvalho deu inícios aos trabalhos de uma série especial sobre os 200 anos da Independência do Brasil, com exibição marcada para 7 de setembro, na TV Cultura.

Produção entre 13 e 16 episódios, com as participações de Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido, Daniel de Oliveira, Rafael Cortez, Gabriel Leone, entre outros.

Amigos do Neymar

Na próxima terça-feira, às 23h15, novamente o SBT exibirá o amigo secreto promovido pelo craque Neymar.

Participações de alguns parceiros, como Gabriel Medina, Formiga, Messi, Ronaldo Fenômeno, Weverton e Gabigol.

Um pelo outro

Aqui foi informado que, chamado pela Record, Roberto Bonfim estaria no elenco de “Reis”. Assim como se falou que José Rubens Chacha participaria da primeira fase da novela.

Mas faltou dizer que o Chacha veio a ocupar o lugar do Bonfim, que está tratando de um enfisema pulmonar. Agora sim.

Vale o destaque

André Marques, alguém que de vez em quando também é vítima de perseguições maldosas, segurou a onda com classe e categoria no primeiro dia das audições ao vivo do “The Voice Brasil”. Tem estrada.

Hoje é o dia

Final da “Fazenda”, a partir das 22h45, na Record, com Adriane Galisteu, na noite desta quinta.

Depois de 94 dias, que deram muito que falar, o programa vai conhecer o seu vencedor, entre Rico Melquiades, Bil, Solange e Marina.

Façam suas apostas

Curioso é que, desde o momento em que foram conhecidos os quatro finalistas, uma parte dos especialistas do gênero já começou a apontar o Rico como grande vencedor.

Outros, porém, mais cautelosos, respeitam o poder que os seus adversários tem nas redes sociais. É uma “Fazenda” que entra pra história. Dados recentes apontam que o programa já foi assistido por mais de 102 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Série de época

Crédito Matteo Gualda

Brian Townes, americano radicado no Brasil desde 2010, vive o comandante Heinz, na série “Passaporte para Liberdade”, estreia da Globo no dia 20.

Em 2018, Townes fez uma participação na novela “Segundo Sol”. Já no cinema, foi Joshua no filme “Bacurau”, ao lado de Sonia Braga.

Fórmula Indy

A Fórmula Indy, que já realizou etapas em São Paulo e Rio de Janeiro, e esteve muito próxima de uma outra, em Brasília, poderá novamente incluir o Brasil em seu calendário.

Já há uma negociação em curso entre TV Cultura e IndyCar.

Cariocão 2022

Lucas Pereira, narrador da Record, falou à coluna sobre sua expectativa para o próximo Campeonato Carioca:

“Esta cobertura da Record tem tudo para ser melhor do que a de 2021, já que teremos uma equipe ainda mais experiente e um campeonato com mais emoção, em função da volta do público aos estádios”.

Última forma

O desejo de promover outras estreia em janeiro chegou a existir, mas só o “Faustão na Band” está confirmado. Mais nenhuma.

As demais, só em março, inclusive uma nova faixa de programas para as 22h30.

· Começaram as gravações de “To Tell The Truth”, uma das novidades do “Domingão com Huck” para 2022…

· … Nele, alguns convidados contam uma mesma história inacreditável…

· … Mas apenas um deles viveu a situação de verdade…

· … Luís Miranda, Flavia Alessandra e o padre Fábio de Melo formam o júri fixo.

· Thiago Oliveira, Bruna Matuti, Carol Trentini e Fábio Bartelt estão no último episódio de “Rolling Kitchen Brasil”, hoje às 21h30, no GNT.

· Também nesta quinta, 20h, o Canal Like exibe uma entrevista com o ator Felipe Camargo, conduzida pela apresentadora Dominique Magalhães.

· Ticiana Villas Boas está na reta final de gravações do “Duelo de Mães”. Terça-feira que vem é a última.

· O Apple TV+ anunciou a data de lançamento da série de thriller, “Suspicion”: 4 de fevereiro de 2022…

· … Estrelada por Uma Thurman, (“Kill Bill”, “Pulp Fiction”), a série terá oito episódios.

· Silvio Santos passa as festas de fim de ano nos Estados Unidos. Arrumando as malas.

Titular do “Mais Você”, Ana Maria Braga vai parar só um pouquinho nesta reta final de temporada. E isso inclui programas gravados para os dias 24 e 31 de dezembro. Férias, só em fevereiro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!