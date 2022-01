Flávio Ricco: Caminho sem volta – contrato por obra só vai continuar avançando

Colaboração: José Carlos Nery

Modelo de trabalho tão tradicional em outros países, também por aqui o “contrato por obra” ou “por prazo determinado” será ainda mais adotado no streaming, TVs abertas e por assinatura no decorrer dos próximos tempos.

Não tem como ser diferente.

Globo, muito depois de SBT e Record, foi a última a se curvar à esta tendência e necessidade, optando por não renovar com centenas de profissionais e nomes na altura de Antonio Fagundes, Elizabeth Savala, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Reynaldo Gianecchini, Grazi Massafera, além de muitos outros no esporte e jornalismo.

Talentos que agora, não mais vinculados a um lugar só, também passaram a contar, meio que num piscar de olhos, com outras tantas opções de oferecer ou prestar os seus serviços.

O mundo inteiro trabalha com esta nova realidade. Se de um lado não se tem a mesma segurança e que, em vários casos, chegou a proporcionar até um certo comodismo, por outro, as tantas possibilidades devem tornar o mercado, como um todo, sempre mais aquecido.



TV Tudo

Dose dupla

Depois de “Desejo Sombrio”, que estreia em 2 de fevereiro na Netflix, a ex-RBD Maite Perroni também protagoniza “El Juego De Las Llaves”, da Amazon Prime.

As gravações da terceira temporada foram encerradas e deve ser disponibilizada ainda este ano.

Musical

Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata são os convidados da primeira temporada da série documental “Onda Boa com Ivete”.

A HBO Max não fixa data, mas anuncia que a estreia será em breve.

Começo e fim

A segunda temporada do “The Voice +” na Globo, sob o comando de André Marques, vai de 30 deste mês a 3 de abril. Total de 10 episódios.

Cláudia Leitte foi substituída por Fafá de Belém no time de técnicos. Daniel, Mumuzinho e Ludmilla seguem no programa. Como outra novidade, Thaís Fersoza substituirá Thalita Rebouças no comando dos bastidores.



BBB 22

Já a nova temporada do “BBB”, agora com Tadeu Schmidt, será exibida entre 17 de janeiro e 21 de abril, totalizando 95 episódios.

Haverá um programa extra, o de nº 96, com exibição num domingo, chamado “O Reencontro”, certamente para a lavagem de roupa suja.

Off mode

Por causa das festas, Grazi Massafera e a HBO Max deram um tempo nas negociações.

Que serão retomadas a partir de agora. O acerto está muito próximo.

Novo visual

Após viver Caleb, em “Gênesis”, Bruno Ahmed fará a primeira fase de “Reis”, nova novela da Record. Algumas mudanças foram necessárias para interpretar um personagem bem diferente de todos que já viveu na carreira.

Com acompanhamento de nutricionista e endocrinologista, Bruno alterou a alimentação, intensificou os treinos na academia e no pilates e perdeu 8 quilos em dois meses, além de alongar os cabelos.



Tá complicado

Como em tantas outras TVs e lugares, a Globo também está passando apertado com tantas contaminações, entre Covid e Influenza.

As gravações das novelas enfrentam complicações, com forçadas ausências e mudanças nos roteiros.

Novos tempos

A atuação nos dois campos, me permite constatar que na televisão de hoje, assim como no futebol, não é mais possível trabalhar como antigamente.

Hoje, treinadores e atletas só falam em coletivas. Na TV, que antes tinha autores e atores conversando com todo mundo, agora só via Comunicação. O dólar nem sabe se cai ou sobe por causa disso.

No azul

A direção da Band não revela valores, mas nos seus interiores a informação é que as recentes reformas das instalações e compras de equipamentos superaram a marca dos R$ 50 mi.

Mas as mesmas fontes revelam que a receita estimada para este mês deve ultrapassar a casa de R$ 80 mi.

Independentemente de tudo

Sendo esses os valores ou não, é uma situação que só interessa diretamente à direção da Band, no caso Johnny Saad e seus pares.

No entanto, que já havia passado da hora de fazer tudo que foi feito agora, em termos de melhoria e atualização, isso também havia.

Outros caminhos

O comercial da Band só lamenta que este ano, diante dos vários cancelamentos, não vai ter transmissão de Carnaval de lugar nenhum.

O problema, também, é quem ia anunciar: a Pfizer, fábrica de teste de Covid, plano de saúde? Quem?

Bate – Rebate

· O ator português Pedro Carvalho chega ao Brasil segunda-feira para participar das pré-estreias do filme “O Segundo Homem” em São Paulo e no Rio de Janeiro…

· … A última novela dele, por aqui, foi “A Dona do Pedaço”, na Globo.

· Pessoal da Cultura colocou e depois tirou do YouTube, uma entrevista do Paulo Autran no “Roda Viva” …

· … Diante de reclamações, a emissora informou que um problema técnico impediu que fosse postada na íntegra.

· Amanhã será o governador João Doria, mas o “Canal Livre”, da Band, ainda num dos programas deste mês, vai receber o ex-ministro Sergio Moro.

· Equipe de “Pantanal” até trabalha com a possibilidade fazer novas externas em abril…

· … Mas isso ainda vai depender de muita coisa, principalmente condições meteorológicas.

· Neste sábado, 22h30, o SBT tem a estreia da segunda temporada de “Mestres da Sabotagem”…

· … Apresentação de Sérgio Marone. Mais uma parceria com a Discovery.

C´est fini

Entre atores e atrizes brasileiros, temos grandes talentos. Impossível não reconhecer e isso no teatro, cinema e até mesmo nas novelas, onde tudo é um pouco mais complicado. A velocidade e necessidade de decorar cenas e mais cenas, de um dia para o outro, são só algumas das dificuldades. Porém, é bom ver aqueles ou aquelas que sempre se apresentam com absoluta naturalidade. Andréa Beltrão, por exemplo.

