Flávio Ricco: Camila Queiroz termina gravação de ‘Reality Show’

Colaboração: José Carlos Nery

Camila Queiroz e Klebber Toledo já completaram as gravações da segunda temporada do reality “Casamento às Cegas: Brasil”.

Agora, ela passa a aguardar a próxima temporada da série “De Volta aos 15”, enquanto ele, o início de filmagens de “Biônicos”, também para a Netflix.

TVs de jornalismo precisam cuidar mais da própria imagem





O máximo cuidado sempre será pouco, por toda e qualquer TV, no instante de colocar qualquer coisa no ar. E uma atenção que, para os telejornais ou programas jornalísticos, deve ser ainda maior.

Aqui, em várias oportunidades, já se falou do excesso de informações colocadas na tela, muitas vezes quatro ou cinco completamente diferentes, como se alguém fosse capaz de captar tudo isso.

Pois bem, só nos últimos dias, a CNN Brasil veio com a seguinte: “Porta-Aviões Chinês Sobrevoou os Arredores de Taiwan” – o que poderá levar qualquer um a imaginar ou concluir que já tem porta-aviões voando por aí.

Outra: domingo à noite, “GloboNews Internacional”, um bom programa comandado por Marcelo Lins e participação do Guga Chacra, cujo “objetivo é refletir sobre assuntos que mobilizaram o planeta e entender os seus desdobramentos no Brasil”. Repito, o que é feito muito bem pelos dois e convidados.

Mas que não tem nada de “Urgente”. Só que o selo, em vermelho, está lá, estampado o tempo inteiro no alto da tela. Alguém explica? E isso todo domingo.

É um desagaste desnecessário da imagem.

TV Tudo

Não para

A participação de Dudu Pelizzari em “Reis” não vai terminar na primeira temporada, em que vive Abiel. Na segunda, ele será Abner, primo do Rei Saul.

Dudu, antes da Record, completou seu trabalho em “Dom”, para o Amazon Prime Video.

Brigar pra quê?

Não existe, por parte da Globo, qualquer proibição quanto a presença de atores da Netflix ou de qualquer outra plataforma concorrente em seus programas. Nada contra.

Mas só pode convidar um artista de cada vez. Essa é a condição.

Por outra

A Globo, claro, pensa na frente e tem os interesses dela.

Não por acaso, várias dessas empresas, Netflix, Amazon e Disney, também se incluem na lista dos seus grandes anunciantes.

Bonita cena

“Um Lugar ao Sol” tem recebido críticas. Boa parte delas, merecida.

Mas as suas qualidades também devem ser destacadas, como a bonita cena da Andréia Horta e Juan Paiva, dançando ao som de Elis Regina, no capítulo de segunda. Poesia.

Olha essa



Está praticamente aprovado um novo programa na Band, para ser exibido a partir de 7 de maio, em todas as noites de sábado, com apresentação de Lívia Andrade.

É um musical, com gravações em Goiás, e possível direção de Fafy Siqueira.

Em se tratando

Uma coisa, sem nada a ver com a outra é que o Instituto Band está apoiando a turnê do “Conserto para Dois – O Musical”, da Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo.

Assim como já existe toda uma programação de espetáculos para o Teatro Itália.

Lançamento

Está programado para maio o lançamento do livro “Luiza Helena – Mulher do Brasil”, sobre a trajetória da empresária Luiza Helena Trajano.

Um trabalho do Pedro Bial.

Faltou isso

O “Roda Viva”, na segunda, recebeu o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Programa muito bom. Da Vera Magalhães e jornalistas presentes, todas as perguntas foram feitas. Menos uma.

A polêmica com o Paulo Roberto Martins, Morsa, que provocou sua demissão na Transamérica. Passou a impressão que foi combinado não perguntar. Deveria.

Por acaso?

Desde o dia, terça-feira da semana passada, quando Paulo Roberto Martins foi dispensado da Transamérica FM, o comentarista Ronaldo Giovanelli nunca mais apareceu para trabalhar. Coincidência ou solidariedade?

Só o que faltava

Alguns aí resolveram “cancelar” a Fernanda Montenegro, porque ela disse que não vai votar.

Com 92, não é mais obrigada. Encher o saco dela por causa disso é muita falta do que fazer.

Um acerto

A série “Área de Serviço”, que a HBO Max irá produzir ainda neste primeiro semestre, foi criada pela Graziella Moretto e Pedro Cardoso, que também vai atuar.

A direção dos episódios será de Daniela Braga, Homero Olivetto, Olívia Guimarães e Maurício Eça. Agora sim.

Bate – Rebate

· Paloma Bernardi e Fábio Rabin atuaram como jurados convidados na primeira gravação do quadro “Mochila do Riso”, novidade do “Faustão na Band”.

· Na Rede TV! a ordem é estrear o novo “Encrenca” neste próximo domingo. De qualquer jeito…

· … Ainda ontem nem cenário tinha.

· Em sequência ao evento “Mais Brasil na Tela”, realizado em novembro, a Netflix vai promover no dia 13 de abril um novo encontro virtual…

· … Para falar dos seus próximos lançamentos nacionais, em conversa com atores, atrizes, diretores e autores.

· Meio mundo homenageando Chico Anysio nesses últimos dias. Ele merece. E merece mais.

· A televisão descobriu Deolane Bezerra, fenômeno das redes sociais. Já tem agenda em vários programas.

· Futebol: hoje tem Palmeiras e Ituano pelas quartas de final do Paulistão na Record, a partir das 21h30.

· Zezé Polessa também está confirmada na “Dança dos Famosos”, que vai começar no “Domingão” da Globo…

· …Ela se junta a Jojo Todynho, Vitória Strada e Gkay.

· Globo confirmou Maria Bethânia e Almir Sater no tema de abertura do remake de “Pantanal”.

· “Poliana Moça” estreou com 9,1 pontos na Grande São Paulo. No mesmo horário, Record, 9,7, e Globo, 23.

C´est fini

Na Rede TV! muito tem se falado sobre uma nova programação para as manhãs. Mas, segundo se informa por lá, ninguém até agora procurou a Claudete Troiano para conversar sobre essa mudança. E tem ainda a questão do patrocinador que investe naquela faixa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!