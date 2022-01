Flávio Ricco: Camila Camargo, ‘Carinha de Anjo’ TOP 10 no Netflix

“Carinha de Anjo”, que traz Camilla Camargo no elenco, estreou no início de outubro na Netflix e, desde então, marca presença entre as suas dez produções mais assistidas. Repete a mesma história de sucesso na TV aberta, no caso SBT, em que foi vice-líder de audiência na primeira exibição.

Além da Netflix, Camilla também está com filme disponível na Amazon, “Travessia”, em que atua ao lado de Chico Diaz e Caio Castro.

SBT precisa respeitar público e o mercado publicitário

Televisão é hábito. O público tem quer saber sempre, de cor e salteado, o que vai encontrar naquela TV em determinado dia e horário. Trocas repentinas sempre foram reprovadas. E nunca proporcionaram resultados satisfatórios. Ao contrário. Se já estava ruim, fica ainda pior.

Os produtos, vítimas desses solavancos, invariavelmente têm vida curta.

E televisão também é respeito, tudo o que o SBT não tem com esse novo informativo, o “SBT Notícias”, pouco mais de duas semanas no ar.

Parece mais um brinquedo nas mãos do dono. Começou apresentado por Darlisson Dutra, afastado sumariamente por causa da baixa audiência. No lugar dele entraram Dudu Camargo e Marcão do Povo, sem efeito nenhum. Também já saíram. E aí voltou o Darlisson, como se nada tivesse acontecido. Ao público, sem querer, querendo, já se estabeleceu, mais que sensação, a certeza da perfeita bagunça. Além disso, como fica a imagem desse produto junto ao mercado publicitário? Quem tem coragem de comprar? Pior é que no SBT isso é assim desde que ele existe. Foram zilhões de quebradas de cara, mas sempre se insiste no erro. Não se aprende a lição.

Lançamento

Já é uma tradição da dramaturgia da Record abrir espaço para novos valores.

E com a série “Todas as Garotas em Mim” não será diferente.

Uma das atrações será Júlia Zimmer, em seu primeiro trabalho na TV, como Dara, uma fashionista.



Maioridade

O “Domingo Espetacular”, revista eletrônica da Record, vai completar 18 anos em abril.

Atualmente o programa tem em sua apresentação Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.

Um mistério

O “Encontro” da Fátima Bernardes completa 10 anos no dia 25 de junho.

A certeza é que ela vai ficar para a festa de aniversário. Mas só até a festa de aniversário. Sairá imediatamente depois. Comecinho de agosto.

Ficou assim

Depois de ser obrigada, por causa da pandemia, a alterar a estreia de “Pantanal”, a Globo resolveu adotar um comportamento mais cuidadoso. Não crava data nenhuma.

Em seu site apenas informa que a novela está “prevista para este ano”.

Tiro certo

Silvio Santos, quando queria resolver um problema de audiência no SBT, não pensava duas vezes: chamava o “Chaves”. Nos programas de auditório, diante da necessidade de jogar o ibope para o alto, muitos já recorreram ao cantor Eduardo Costa – hoje meio em baixa.

Já no “The Voice” da Globo, a missão de acertar as cadeiras, quando surge um desfalque inesperado, é dada a Carlinhos Brown. Tá sempre à disposição.

Interação

Luana Piovani não entrou no “BBB 22″, mas passou a ganhar tantos seguidores quanto os confinados do programa. E num ritmo maior até que o do seu ex, Pedro Scooby, participante da edição.

Aliás, as interações indiretas entre a atriz e Tadeu Schmidt estão divertindo o público nas redes sociais.

Cozinha

Enquanto o “BBB22” dá seus primeiros passos na tela da Globo – hoje tem eliminação-, as equipes do “Mestre do Sabor” entram em pré-produção.

Estreia prevista para o dia 28 de abril.

Apagar das luzes

A reprise de “Malhação: Sonhos” sai de cena nesta sexta-feira com um gosto amargo: o de fechar as portas para a faixa adolescente após 26 anos. Uma pena que nada foi determinado na Globo até agora se o formato voltará algum dia.

Musa

Considerada uma das maiores musas do cinema e teatro brasileiro nas décadas de 1950, 1960 e 1970, Norma Bengell (1935-2013) terá sua vida retratada no cinema.

O diretor Jayme Monjardim já está trabalhando nesse projeto.

Bate – Rebate

· Visando o mercado estrangeiro, a Globo já divulgou, entre as produções disponíveis em 2022, os títulos internacionais da novela “Além da Ilusão”, estrelada por Larissa Manoela e Rafael Vitti, que estreia em fevereiro…

· … Em inglês, a trama se chamará “A Trick Of Fate” (Um Truque do Destino), e em espanhol, “Más Que Una Ilusión” (Mais Que Uma Ilusão).

· Os garotos Lorenzo Tironi, João William e Rafael Pereira também entram em “Reis”, na Record.

· Cidade mineira que serviu de cenário para as primeiras cenas de “Além da ilusão”, Poços de Caldas, também pode ser vista no filme “Turma da Mônica: Lições”.

· Nova montagem do espetáculo “A Família Addams”, com Kiara Sasso, estreia em março no Teatro Renault, em SP.

· Com Globo, Record, SBT e Band se movimentando, a Rede TV! precisa logo dar uma resposta ao público e ao mercado…

· … Mas uma resposta convincente.

· … Se isso já aconteceu no passado, pode se repetir agora.

· Há uma grande expectativa em torno do desempenho de Osmar Prado como Velho do Rio no remake de “Pantanal”…

· … E simplesmente porque se trata de um dos personagens mais importantes da trama…

· … Além disso, como não se lembrar do belíssimo trabalho realizado por Claudio Marzo (1940-2015) na primeira versão da novela.

Vai ter uma Anitta, sim, na próxima novela das sete, “Cara & Coragem”, mas não será a cantora. Na verdade, trata-se de uma das personagens de Taís Araújo – serão duas. Clarice Gusmão, uma empresária, morre misteriosamente nos primeiros capítulos. Já Anitta, uma massoterapeuta, segue em frente.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.

