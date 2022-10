Flávio Ricco: Caio Ribeiro fora dos jogos do Brasil causa estranhamento na Globo

Galvão Bueno tem dito e repetido entre amigos, que a sua renovação de contrato com o Grupo Globo não teve nada a ver com a direção do departamento de esportes.

Mas que foi um pedido da empresa, do seu mais alto escalão.

E que ele, mesmo afastado da narração, continuará sendo uma figura muito presente em todos os principais eventos e transmissões. Direta e indiretamente.

Por outro lado, se essa questão do Galvão está resolvida e não chegou a causar maiores surpresas – sempre foi difícil acreditar em uma aposentadoria definitiva -, a lista dos escolhidos para a Copa do Mundo, no Catar, ainda provoca alguns estranhamentos.

Até mesmo entre aqueles que irão. Por exemplo, Caio Ribeiro. Mesmo com a viagem assegurada, acreditava-se que essa era a sua hora de se tornar um dos comentaristas titulares e que ele estaria na equipe que vai acompanhar os jogos da seleção brasileira. Mas não. Os escolhidos foram Junior, merecidamente garantido, ao lado de Roger e Ana Thais Matos, que têm muitos anos a menos de casa que o Caio. Enfim, assuntos internos. É sempre complicado entender a origem e evolução deles.

TV Tudo

Olho no lance

Já há uma enorme expectativa nos interiores da TV, em torno do jogo do próximo sábado, decisão da Libertadores, Flamengo e Athletico-PR.

Muita coisa, em se tratando do Mundial de Clubes, passará a depender do resultado da partida. Entenda-se por aí, a compra dos direitos de transmissão e as suas consequências.

Favorita

Depois de perder para a Band a decisão do ano passado, a informação é que a Globo, desta vez, pretende se colocar como principal interessada. Para todas as mídias.

Independentemente de tudo, a ordem é não deixar escapar.

Teleton

A apresentadora Alinne Prado, ex-Rede TV!, será uma das atrações do “Teleton” no SBT.

O programa, em prol da AACD, vai ao ar nos dias 4 e 5 de novembro.

Escala

A Record tem definido que Christina Lemos e Eduardo Ribeiro irão acompanhar os resultados das eleições deste próximo domingo.

Entradas a partir das 16h55, já no fechamento das urnas, seguindo até a conclusão dos trabalhos.

Coletivo feminino

Ontem, quarta, em um novo passo, o projeto Lives, do Misses at Work, lançou o seu primeiro VideoCast no YouTube, com o tema Síndrome do Impostor, um “fenômeno” que atinge principalmente mulheres.

Um trabalho liderado por Daniela Mozer, Kika Pontes, Marcelle Azevedo e Sue Ellen Durães.

Vai começar

O SBT se prepara para disparar os trabalhos de sua próxima novela, “A Infância de Romeu e Julieta”, mais uma da equipe comandada por Iris Abravanel.

Trata-se do primeiro folhetim com a participação da Amazon Prime Video.

Os trabalhos

Nesta quinta-feira, ainda sobre “Romeu e Julieta”, serão realizados os primeiros pré-lights, ajustes e luz nos estúdios.

Já amanhã, sexta, começa a captação de stockshots – imagens de avenidas, praças, entre outras. Por enquanto, tudo sem elenco.

Leitura

Leka Begliomini, a Leka do primeiro “BBB”, está lançando “Loka, Eu?”, pela Matrix.

Segundo ela, “minha história de pesos, limites e big compulsões”. Revela ainda os danos causados pela busca por padrões irreais de beleza.

Sonic

Um dos personagens mais famosos dos games está em alta no Telecine, com a sequência de sua aventura em live-action.

Em sua primeira semana de exibição, “Sonic 2: o Filme” foi visto por mais de 1,2 milhão de pessoas e sua estreia no Telecine Pipoca, dia 9, teve a maior audiência entre os filmes do horário nobre na PayTV, de acordo com o Kantar Ibope.

Parte 2

Sequência da produção de 2007, “Ó Paí Ó 2” começou a ser filmado na Bahia.

Dirigido desta vez por Viviane Ferreira, o elenco conta novamente com Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás e Tânia Tôko, além de Luís Miranda, entre outros.

Vera

O “Sensacional”, de Daniela Albuquerque na Rede TV!, traz nesta quinta, a partir das 23h, uma entrevista com Vera Fischer, atualmente em cartaz com o espetáculo “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, ao lado de Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel.

Mauricio de Sousa também gravou para o programa.

Bate – Rebate

· O SBT também fará entradas do seu jornalismo durante toda a programação de domingo, desde as primeiras horas da manhã…

· … A partir das 17h, o apresentador Marcelo Torres ficará encarregado deste trabalho…

· … E após o “Programa Silvio Santos”, à meia-noite, será exibido o especial “Eleições”.

· “Tô Louca, Mas Não Tô Sozinha” é o próximo espetáculo do Teatro Itália Bandeirantes, em São Paulo…

· … Com direção de Jarbas Homem de Mello, a comédia tem no elenco Renata Brás, Adriana Fonseca, Fernando Patau e Ton Prado. Estreia no dia 11, às 20h.

· Marcada para 21 de dezembro a gravação do DVD “Daniel canta João Paulo e Daniel – 40 anos de história”, com repertório exclusivo dos maiores sucessos da dupla…

· … O show terá participações especiais de Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Michel Teló, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, entre outros.

· Novela nenhuma à vista, mas Cleo continua apostando na multiplicidade da sua carreira…

· … Além de trabalhos previstos para o cinema, vai continuar escrevendo e cantando.

· “Com Amor e Fúria”, premiado no Festival de Berlim, chega hoje aos cinemas brasileiros.

C´est fini

Com o fim do horário político, o “Faustão na Band” voltará a ser apresentado a partir das 20h30, segunda-feira. E seguido da novela portuguesa “Valor da Vida”, que entrará às 22h.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!