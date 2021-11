Flávio Ricco: Brendha Haddad termina filmagem com grande elenco

Colaboração: José Carlos Nery

Brendha Haddad acaba de filmar em Maragogi “SaraLiaeLeia – o filme”, com direção de Hsu Chien, que conta a história de três amigas, desempregadas na pandemia, que têm a oportunidade de trabalhar em um local paradisíaco.

Também estão no elenco, Danielle Winits, Mônica Carvalho, Michele Muniz, Luiza Tomé, Henri Castelli, Thaissa Carvalho e Jennifer Setti.



Propaganda no futebol também tem que ter hora e lugar

Galvão Bueno

O merchandising foi definitivamente instalado nas transmissões esportivas. A Globo, que durante muito tempo resistiu e sempre proibiu qualquer participação de narradores ou comentaristas em ações comerciais, entregou os pontos de vez.

Galvão Bueno virou o garoto-propaganda do momento.

Mesmo durante os jogos, com bola rolando, perigo de área ou não, o espaço com som e imagem está sendo aberto para as mais diferentes inserções.

Sinal dos tempos. E nada contra também, só que para tudo existe hora e lugar. Parcimônia. Este é um trabalho que exige do bom coordenador muita atenção para intervir no momento certo em sua comunicação com o narrador.

Por exemplo: sábado, no SBT, o gol do Palmeiras foi mostrado numa divisão de tela, conhecida como tela reduzida, com a Claro.

Resultado: parafuso na cabeça do telespectador. Ficou sem saber onde prestar atenção, no gol ou no serviço da operadora.

Bobeada feia, que não pode acontecer nunca, muito menos numa final, e final de “Libertadores”.

TV Tudo

Outro detalhe

A Fox, ao final do jogo, passou a bola para a ESPN e aí foi feito todo um trabalho em cima da conquista do Palmeiras.

No SportsCenter, à meia-noite, o bem animado Antero Greco deu ideia ao Paulo Soares, Amigão, de continuarem ao vivo até a chegada do desembarque do time vencedor no Brasil.

Apagou

O SBT, dono dos direitos da competição na TV aberta, preferiu voltar à sua vidinha de sempre.

Permitiu que a Globo, sua concorrente, cobrisse toda a festa palmeirense, desde o momento que a bola parou de rolar em Montevideo até a chegada do time campeão ao Brasil.

Reencontro

O americano Albert Lewitinn foi quem lançou Marcia Goldschmidt na televisão, inclusive trouxe para o Brasil os seus primeiros modelos de programa.

Agora, os dois morando na Europa, ela em Portugal e ele na Espanha, articulam a realização de um trabalho para o streaming.

Troca de comando

João Kleber e Rafael Paladia não são mais os diretores do “Encrenca”, da Rede TV!.

Julio Picone, ex-MTV, ontem, 11h da manhã, assumiu no lugar deles.

Nada muda

A jornalista Marina Machado acaba de renovar seu contrato com a TV Brasil.

Isso significa a sua continuidade à frente do “Sem Censura”, no ar todas as segundas-feiras.

Tem essa

Entre as novidades que a Band prepara para o ano que vem, está confirmada a inclusão de um projeto de humor semanal.

Leandro Hassum aparece entre os nomes cotados.

Falando isso

Nesta próxima sexta, o programa “LOL: Se Rir Já Era”, da Amazon Prime, já será disponibilizado.

Nos primeiros episódios liberados para a imprensa, chama atenção a química e parceria entre Tom Cavalcante e Clarice Falcão.

Menos ele

O SBT aproveitou o jogo do último sábado, a audiência lá em cima, para lançar a sua mensagem de final de ano.

Participação de todo o elenco principal da casa, menos um. Silvio Santos ficou de fora.

Troféu Paulo Gustavo

Levará o nome de Paulo Gustavo o troféu na categoria Humor do Melhores do Ano, do “Domingão com Huck”.

Fábio Porchat, Marcelo Adnet e Tatá Werneck disputam o prêmio. A decisão é por voto popular. Exibição no dia 2 de janeiro.

Novos tempos

Nem imagino como o pessoal da Globo reagiu ao vídeo da Ana Maria Braga, comemorando festivamente o título conquistado pelo Palmeiras, distribuído nas redes sociais.

Atrás dela, uma TV de zilhões de polegadas, ostentando o logo do SBT.

Tudo certo

Em janeiro, na Record, duas novas atrações já podem ser confirmadas.

As exibições de “Quilos Mortais”, com Celso Zucatelli, e “Aeroporto”, apresentação do César Filho.

Provoca

Na noite desta terça-feira, Marcelo Tas conclui uma parte importante de mais essa passagem pela TV Cultura, entrevistando “o filho do mestre Abu”, o André Abujamra, no “#Provoca”.

André era para ter sido o primeiro entrevistado na nova fase do programa, mas não foi possível porque ele estava brigado com a Cultura. Felizmente, broncas arquivadas e uma conversa “emocionante”.

Confusão

Crédito Globo/Divulgação



Em “Um Lugar ao Sol”, capítulo desta quinta-feira, Ravi (Juan Paiva) e Joy (Lara Tremouroux) discutem porque o rapaz descobre que ela usou o dinheiro da creche de Francisco para fazer um procedimento estético. O jovem Juan, aliás, está em alta na trama. Licia Manzo, autora, fez questão de esclarecer que o personagem dele não vai morrer.



Bate – Rebate

· Pedro Bial entra nas gravações finais desta temporada do “Conversa com Bial”…

· …O último programa vai ao ar no dia 17 de dezembro…

· …E no dia 20, após o “Jornal da Globo”, estreia a oitava temporada do “Vai Que Cola”.

· A exemplo das externas no Mato Grosso do Sul, as gravações de “Pantanal” também estão aceleradas nos estúdios da Globo, no Rio.

· O “Jornal da Record” exibe a série “Infância Perdida”, que traça um panorama da situação das crianças em situação de vulnerabilidade social no Brasil.

· Andrea Avancini fará a personagem Eloá em “Reis”, próxima produção bíblica da Record.

· Camila Queiroz não quis comentar as declarações do diretor de Entretenimento da Globo, Ricardo Waddington…

· …Entre outras observações, Waddington confirmou que a atriz exigiu aprovar campanhas publicitárias de lançamento de uma eventual terceira temporada de “Verdades Secretas”.

· Miguel Arcanjo Prado realiza a terceira edição do Prêmio Arcanjo de Cultura, dia 8, no Theatro Municipal de SP.

· Tadeu Schmidt começou segunda, oficialmente, a trabalhar com a equipe do “BBB 22”. O reality estreia em 17 de janeiro.

C´est fini

Atualmente em reprise no Comedy Central, o programa “Trampo Zika” poderá ganhar uma outra leva de episódios inéditos.

Lucas “Selfie” Maciel já tem essa nova temporada desenhada, faltando, porém, definir o veículo de exibição. Neste projeto, Lucas encara sempre uma rotina de trabalho diferente, seja na cidade, na roça…

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!