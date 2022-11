Flávio Ricco: Brasil continua atrasado na regulamentação do streaming

Em comparação com o mundo, a produção brasileira continua nas últimas posições, muito pela ausência de uma regulamentação na parte que toca ao streaming.

Já parou pra pensar a razão de tanto conteúdo da Coréia na Netflix? Na Espanha, França e Estados Unidos? É porque nesses países foi criado o estabelecimento de cotas. Na Suíça, por exemplo, existe a “Lei Netflix”, que obriga as plataformas a destinarem 4% do seu lucro, pelo menos, em produções locais. Existe uma divisão mais justa e honesta dos resultados.

Passou da hora do Brasil fazer algo semelhante. Isso significa mais trabalho e também irá movimentar a economia em tantos outros diferentes setores.

As principais plataformas continuam de portas abertas para os produtores, mas valores ainda mais interessantes poderão ser agregados se existir também uma participação maior na receita que determinado conteúdo vier a gerar.

Hoje funciona meio na base do “te pago isso e acabou”.

Não pode ser assim.

Não compartilhar os benefícios, no fundo, é uma grande injustiça. E um atraso.

(Lucy Alves é estrela da série “Só Se For Por Amor”, na Netflix/ reprodução)

TV Tudo

Nascar na Band

Foi anunciada, quarta-feira, a criação da Nascar Brasil Sprint Race, uma parceria entre a Nascar e a série GT Sprint Race no Brasil.

Em 2023, a competição será realizada em 12 países diferentes, incluindo o nosso, de três continentes. A Band vai transmitir.

Pula essa parte

Dá sempre uma certa aflição ver o Rafael Colombo, no “Novo Dia” da CNN Brasil, com tablet numa mão e café, que alguém oferece, na outra.

Falar, olhar no telão e equilibrar aquilo tudo, no fundo, é uma coreografia das mais arriscadas. Já teve dia que caiu. E sem querer, querendo, também desvia a atenção.

Sinuca de bico

Glória Perez e a Globo entenderam que Cassia Kis, maior de idade, CPF e endereço conhecido, fora de “Travessia”, pode ser e agir como bem entender. É responsável pelos seus atos.

E que a Cassia Kis da novela é indispensável. Grande atriz e um dos nomes mais importantes do seu elenco. Segue o jogo.

Retrato Cidália (Cassia Kis)

Guardadas as proporções

Boni, certo dia, falou que o programa do Jô era mais escrito do que visto. Graças ao bom conteúdo e repercussão, tinha notícia todos os dias a seu respeito.

Na TV Jovem Pan acontece algo semelhante. A audiência não é lá essas coisas, mas sempre tem um escandalozinho nos noticiários.

Amarração

Novela escrita por Duca Rachid e Julio Fischer, “Amor Perfeito”, substituta de “Mar do Sertão” na Globo, vem como dramalhão, assumido e juramentado.

Entre os ganchos principais, o mocinho se afeiçoar a um menino, sem saber que é seu filho. Original.

Cinema

Klara Castanho, depois de “Bom Dia, Verônica” e da sequência de “De Volta aos 15”, com gravações finalizadas há poucos dias, vai encarar um terror.

O filme é “Apanhador de Almas”, com direção de Nelson Botter e Fernando Alonso. Também no elenco, Domingos Meira, Priscila Sol, Angela Dippe, Jessica Cores, Duda Reis, entre outros.

Combinado assim

A partir do meio-dia de domingo, Paloma Tocci e Kalinka Schutel apresentam o “Show do Esporte” na Band.

Enquanto Elia Júnior e Glenda Kozlowski ficarão responsáveis por falar sobre os detalhes de abertura da Copa do Mundo direto do Catar.

Ainda da Band

Não agora, claro, mas em 2023, já nos primeiros meses, a direção da Band deve bater o martelo sobre um novo programa para o Zeca Camargo.

Além do “1001 Perguntas”, um outro, semanal, com espelho bem mais flexível.

Gravando

Lis Luciddi já está às voltas com as gravações da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, substituta de “Poliana Moça” no SBT.

Ela faz a Telma, que cria 3 filhas sozinha, mas de maneira bem leve e divertida. As meninas são Vivi Lucas, Jolie e Bella Alelaf. Estreia no primeiro trimestre de 2023.

(Divulgação)

É minha

Globo está renovando o domínio da marca “Perigosas Peruas”.

Que foi título de uma novela de sucesso, escrita por Carlos Lombardi, com Vera Fischer, Silvia Pfeifer, Mario Gomes, Beth Goulart, entre outros.

Bate – Rebate

· Está meio em cima da hora, mas a direção da Band ainda pensa em uma programação especial para dezembro…

· … De uma reunião, hoje, poderão sair algumas decisões.

· Eduardo Martini vai comemorar, dia 21, os dois anos em cartaz de “Simplesmente Clô” no Teatro União Cultural, em São Paulo…

· … O espetáculo rendeu a Martini o prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator em 2022.

· Os “SportsCenter”, “ESPN FC”, “ESPN F360” e “ESPN F90” estarão totalmente voltados para a cobertura jornalística da Copa do Mundo…

· … Sicredi, Galera Bet, Café Pilão, Motorola, Assist Card e Arcelormittal serão alguns dos seus patrocinadores.

· Filipe Luís, Petkovic, Cristiane, D’Alessandro, Michel Bastos e Luís Castro são reforços do “Seleção de Craques” comandado por Marcelo Barreto e Andre Rizek…

· … O programa, do SporTV, irá estrear neste domingo, 20h30 e terá edições diárias durante toda a Copa do Catar.

· O festival “Buteko” vai estrear dia 26, em São Paulo, com apresentações de Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan e Bruno & Denner no Allianz Parque.

· Galvão Bueno deve fazer outro teste de Covid nesta sexta…

· … Recuperado e já fora do hospital, a expectativa é que ele seja imediatamente liberado pelos médicos para viajar.

C´est fini

Sem chance. Não há possibilidade nenhuma do SBT vir a produzir duas novelas simultaneamente no ano que vem. E nem nos próximos tempos. Segundo sua direção, continuará sendo uma só. Nem tem como pensar nisso.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!