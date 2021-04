Flávio Ricco: Bom jornalismo também aos domingos é caso de necessidade

Colaboração: José Carlos Nery

Bom jornalismo também aos domingos é caso de necessidade

Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, dupla do ‘Domingo Espetacular’

A coluna sempre fez críticas às TVs que folgam seu jornalismo aos domingos, casos de SBT, Band, Rede TV! e TV Cultura. A Gazeta, caso mais grave ainda, para na sexta-feira e só volta na segunda. Fecham as redações e tchau!

Os coleguinhas, aqueles que podem ser atingidos pelos plantões, nem gostam de tocar nesse assunto, mas passar todo esse tempo sem dar nenhuma informação, é como se o mundo tirasse um dia de folga. O que nunca foi o caso, ainda mais agora com esse problema todo. Duro saber se é questão de custo ou preguiça mesmo.

Record, com “Domingo Espetacular”, e Globo, no “Fantástico”, tem possibilidades de atualizar os seus telespectadores. Atendem essa expectativa.

E agora, de duas semanas para cá, a Jovem Pan, rádio e vídeo, resolveu colocar o “Jornal da Manhã” também aos domingos. Vai ao ar das 9h às 11h.

Numa dessas, perigas da ficha, em se tratando das outras, também começar a cair.

TV Tudo

Cinquentenário

A Globo está preparando uma série de reportagens especiais para comemorar os 50 anos do “Hoje”, para apresentar nos dias 19, 20 e 21 próximos.

Apresentado por Léo Batista e Luís Jatobá, o “Hoje” estreou em 21 de abril de 1971, como um noticiário local, de meia hora de duração, exibido somente para o Rio de Janeiro.

Série especial

Nesta segunda, o “Jornal da Record” inicia a exibição de uma série especial de reportagens sobre o trabalho da Divisão Antissequestro.

O repórter André Tal e o cinegrafista Antônio Carlos Barbosa acompanharam, por mais de um mês, a rotina desses policiais e o trabalho realizado, muitas vezes usando disfarces para levantar informações sobre quadrilhas de sequestradores.

Nas mãos dele

Além do “Vem Pra Cá”, estreado, Silvio Santos recebeu para devidos estudos um novo plano de programação, em um trabalho desenvolvido por toda a direção do SBT.

Já faz um tempinho. Só que até agora nada. Nenhuma resposta.

Mercado

Fernando Castelani, head de operações, está de saída do Grupo Disney.

Para o seu lugar, interinamente, foi designado Marcos Lucena.

Trabalho de estreia

“Santo”, com gravações no Brasil e Espanha, será o primeiro trabalho do Bruno Gagliasso na Netflix.

Para fazer um policial, ele já está envolvido em um rigoroso trabalho de preparação.

Dramalhão

“Um lugar ao Sol”, adiada pela Globo por causa da pandemia, entre outras características marcantes, terá requintes de novelão mexicano.

Um exemplo, o momento em que um rapaz troca de lugar com o irmão gêmeo assassinado, para assumir uma vida rica e privilegiada. Te cuida, Televisa!

Pantanal

O último “Globo Repórter” deste mês será inteiramente dedicado ao Pantanal.

Além dos impactos ambientais e socioeconômicos na região, certamente também haverá alguma referência ao projeto de novela, ou remake, em curso na Globo.

Força do futebol

Record, com o campeonato carioca, e o SBT com a Copa Nordeste, têm registrado audiências bem interessantes.

Por exemplo: Santa Cruz e Sport, quarta passada, foi uma loucura. Começou o jogo 22 pontos atrás da primeira colocada e acabou com 14 na frente.

A propósito

A Globo, nas praças que não tem futebol na quarta-feira, tem colocado um filme depois da novela e o “BBB” na sequência.

Por que, hein? Será que uma inversãozinha por aí não daria melhor resultado?

Capítulo de hoje

Divulgação

Na noite desta segunda-feira, será exibido um dos capítulos mais importantes de “Gênesis”, fase de Abraão (Zécarlos Machado).

Inclusive a sua surpresa ao ouvir a voz de Deus e sair da sua terra.

Trabalho normal

A produção e as gravações de séries no Uruguai, por meio das principais provedoras de conteúdo – Amazon Prime entre elas, continuam com os seus trabalhos acontecendo normalmente.

Inclusive com a participação de vários atores brasileiros.

Bate – Rebate

• A segunda temporada de “Arcanjo Renegado” na Globoplay só deverá acontecer no segundo semestre ou em 2022. Tudo depende da pandemia…

• … Mas, entre as certezas do elenco, a participação de Flavio Bauraqui, reprisando o assessor especial Barata.

• O estafe da atriz Allana Lopes informa que, após a participação em “Gênesis”, ela se colocará à disposição do SBT e aguardará as gravações de “Poliana Moça”.

• Dudu Camargo está de férias no SBT. Vai voltar na segunda que vem.

• Nada contra o trabalho da GloboNews. Ao contrário. Meio estranho é usar alguns dos seus comentaristas em vários horários…

• … Inevitavelmente, eles se repetem várias vezes. Contar só com a audiência rotativa muitas vezes não dá. …

• … Aliás, também é saudável o uso do contraponto, para não parecer jogral.

• Depois de um ano “sabático” em decorrência do surgimento da pandemia da Covid-19, o Prêmio Comunique-se voltará a ser realizado…

• … O almoço de lançamento exclusivo a parceiros do meio da comunicação será convertido em uma live, dia 12 de maio, a partir das 19h30.

• TNT terá Aline Diniz e Michel Arouca na apresentação e comentários do Oscar, no dia 25…

• … Tiago Abravanel e Carol Ribeiro farão o “esquenta”.

• Na Globo, Maria Beltrão, Arthur Xexéo e Dira Paes serão os responsáveis pela transmissão.

C´est fini

A Rede TV! ainda não definiu uma data para a estreia do novo “TV Fama”.

Todo o pessoal do programa continua participando de reuniões para fechar o formato, que terá à frente Júlio Rocha, Alinne Prado e Lígia Mendes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!