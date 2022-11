Flávio Ricco: Bom humor vale, claro. Só forçar a natureza que não

É preciso separar as coisas: esta coluna, não de agora, mas desde sempre fez críticas à postura e insistência de alguns jornalistas que insistem em serem engraçados nos programas esportivos.

Alguns, inclusive, sem qualquer receio de se expor ao ridículo. Usar de bom humor, maravilha. Mas forçar a natureza, não dá.

Mais nota de 3 impossível.

No entanto, é bom demais quando verdadeiros humoristas, aqueles que nasceram para o ofício, tem oportunidade de mostrar serviço.

Marcelo Adnet é o exemplo.

Do lado dele, mesmo a Jojo e o Fred, nos programas da Globo, conseguem um bom desempenho.

Adnet, em suas imitações, consegue ser melhor que o Galvão ou que o Cleber Machado.

Televisão é meio que no futebol, cada um na sua, faz o time render muito mais.

(Lucas Gutierrez, Jojo Todynho, Alex Escobar, Marcelo Adnet e Fred / Crédito: João Miguel Junior)

TV Tudo

Mais tempo



O encerramento da quinta temporada da série “Reis” ganhou um tempinho a mais no ar.

Em vez de chegar ao fim nesta próxima sexta-feira, a sua conclusão só dará na segunda que vem.

(Carlo Porto como Saul em “Reis”/ Divulgação)

Sempre assim

A Antena 1 FM parece que não tem mesmo nenhuma intenção de mudar. Levantamento cuidadoso feito aqui, mostra que não tem mesmo jeito.

Tem música italiana, francesa e americana de montão. Brasileira nenhumazinha.

Não é por nada

Não seria o caso de alguém inventar uma lei a respeito. Aliás, já existiu uma no passado e parece que caiu no esquecimento.

Mas tocar MPB, um pouco que seja, também é uma maneira de atender novo público. Pouquinho de bom senso só.

Dividindo bem

Quem acompanha “Todas as Flores” desde o início já notou a preocupação do autor João Emanuel Carneiro em não ficar apenas no chamado “ambiente pesado”.

Em especial das personagens de Regina Casé, Leticia Colin, Ângelo Antonio, Nicolas Prattes, Mariana Nunes, Jackson Antunes e outros.

(Regina Casé e Mariana Nunes / Divulgação)

Tem o tempero

Em “Todas as Flores”, Carneiro sempre “quebra” os capítulos com momentos de humor, valendo-se de Thalita Carauta, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Douglas Silva, entre outros.

É uma receita das mais interessantes. Está funcionando.

Tá que tá

Em agosto de 2021 a coluna noticiou que Marianna Alexandre iria estrear na TV, em “Gênesis”, fase José do Egito, no papel de Amarilis, irmã do Faraó Sheshi (Fernando Pavão).

Já em junho de 2022, ela surgiu como Celly Campello em “Um Broto Legal”, cinebiografia musical da cantora. Agora, a mesma Marianna dubla “Wandinha”, sucesso da Netflix.

Sem parar

Mesmo com o afastamento de Xuxa, por causa da Covid, os trabalhos do filme “Uma Fada Veio Me Visitar”, protagonizado por ela, não foram interrompidos.

A produção está adotando todos os cuidados contra a doença e o cronograma segue. Houve filmagens inclusive no último domingo.

Zoé ( Regina Casé ) e Judite ( Mariana Nunes )

Teatro

A atriz e performer Moira Braga, uma das preparadoras do elenco de “Todas as Flores”, a Fafá na novela do Globoplay, vai estrear o espetáculo “Entre Nuvens”.

Dia 1º de dezembro no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro.

Importante acrescentar

“Todas as Flores” é uma homenagem a Angel Vianna, bailarina e preparadora corporal.

Maíra, que é cega, descobriu com Angel a possibilidade de dançar. O seu espetáculo traz uma proposta inédita ao explorar a audiodescrição e a tradução em Libras como parte da dramaturgia.

Está assim

Na próxima sexta-feira o SBT exibe o capítulo 185 da novela “Poliana Moça”. Como a produção deve ultrapassar a marca de 300, ainda há muita história pela frente.

As gravações já foram encerradas e o elenco, em sua maioria, já foi dispensado.

Por sua vez

As gravações de “A Infância de Romeu e Julieta”, substituta de “Poliana” no SBT, agora seguem em ritmo bem acelerado.

Trata-se da primeira de uma série de trabalhos, fechada recentemente com o Amazon Prime Video.

Nova concorrência

O grupo francês Banijay, dono da Endemol Shine, confirmou ontem a inauguração de um megaestúdio em São Paulo, na região de Guarulhos, com espaço de 70 mil metros quadrados e abertura das portas em meados de 2023.

Resta saber como isso também irá afetar outros estúdios no Brasil e, por tabela, emissoras como Band (Vera Cruz) e Rede TV!, na questão de aluguel de espaço. No mínimo elas terão que modernizar suas áreas para enfrentar essa nova concorrência.

É ele

Amaury Junior, de tantas e gloriosas jornadas, será o convidado desta terça-feira no “Programa de Todos os Programas” nas redes sociais do R7, Facebook e YouTube.

Tão acostumado a perguntar, vai ter que responder muita coisa. Às 18h, ao vivo.

Bate – Rebate

· No Rio de Janeiro começaram as gravações da quinta temporada da série “Impuros”, produção do Star+.

· Banda Calcinha Preta está comemorando 27 anos de carreira…

· … E já tem acertado um especial, dia 8 de dezembro, no programa “Faustão na Band”.

· Apesar do crescimento de casos de Covid, a transmissão do Carnaval 2023 já está recebendo grande atenção na Globo…

· … Tanto assim que um programa especial para suas tardes, com 20 minutos de duração, será exibido entre os dias 18 e 21 de fevereiro…

· … Um projeto que, segundo se informa, vai reunir entretenimento, serviços e informação.

· “Delegado”, série escrita por Marcelo Lordello e Leonardo Lacca, com direção de Kleber Mendonça Filho já teve os seus primeiros trabalhos ativados…

· … É sobre um jovem delegado concursado que assume uma delegacia no Recife…

· … Em seu elenco, Johnny Massaro, Georgette Fadel, Andrea Rosa, Igor de Araújo, Virginia Cavendish, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Rubens Santos, Tuca Andrada e Yannick Olivier.

C´est fini

O “The Voice” inicia, nesta terça, a etapa Tira-teima, quando os técnicos precisam reduzir seus times: em grupos de candidatos, há apresentações solo, e somente duas vozes podem ser salvas – as remanescentes ficam disponíveis para o botão Peguei. Na quinta-feira, está prevista a volta de Fátima Bernardes, que se afastou por causa da Covid, às gravações do programa.

