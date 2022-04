Flávio Ricco: Bianca Palheiras será protagonista no cinema

Colaboração: José Carlos Nery

Atualmente gravando “Todas as Garotas em Mim”, da Record, a atriz Bianca Palheiras será a protagonista de um novo filme do diretor Ajax Camacho, que também atua na série.

Bianca é uma golpista em uma trama cheia de suspense, amor e morte, escrita por Ingrid Zavarezzi. Filmagens em Cuba.

O jeito brasileiro de fazer novela está de volta

Alinne Moraes foi Bárbara em “Um Lugar ao Sol” – Crédito: divulgação

Nas novelas, a vida, dentro do possível, vai voltando ao que sempre foi.

Evidente que cuidados continuam sendo tomados, porque a pandemia ainda não foi totalmente exterminada, porém, já está sendo possível gravar na forma que foi no passado, com maior números de pessoas envolvidas e mais de uma frente de trabalho.

Aos poucos, também, vai deixando de existir a necessidade de promover estreais só depois de tudo pronto ou algo muito próximo disso, para não correr o risco de interrupções.

Diferente das séries ou filmes, que têm tiro curto, geralmente as novelas, com mais de seus cento e tantos capítulos, sempre exigem necessárias correções em seu desenvolvimento.

“Um Lugar ao Sol”, da Globo, é o exemplo mais recente. Depois de um começo muito bom, até surpreendente, a história foi se desmanchando no meio do caminho, porque não houve a possibilidade de alinhar o sentido de vários personagens.

A nossa dramaturgia foi construída com maneiras e ferramentas muito próprias, mas a chance de mexer ou alterar um rumo qualquer, não deve jamais deixar de existir. A possibilidade de intervir e reparar tem que acontecer o tempo todo.



TV Tudo

Nome novo

Por causa de uma notificação da TV Cultura, a TV Jovem Pan deixou de usar “Entrelinhas”, como título do programa do Adalberto Piotto.

De um dia para outro, sem maiores explicações, mudou para “Prós e Contras”. E vamos que vamos.

A propósito

Ontem, segunda, dia que a CNN Brasil estreou a sua nova programação, Virgílio Dias, diretor de redação da JP, distribuiu uma cópia da grade da concorrente e pediu atenção na passagem de programas.

“Vamos ficar atentos na entrega. Separar algo interessante” para não perder o ritmo no final, apelou.

“Dono” do Jô

Um toque aqui no particular: Willen Van Weerelt, diretor do Jô Soares, desde o “Viva o Gordo”, depois “Veja o Gordo”, saída para o SBT e na volta a Globo, é o entrevistado do “Programa de Todos os Programas”.

Nesta terça, 18h, ao vivo, no Youtube e redes sociais do R7.

Acontece

Repórter da GloboNews entrou, ao vivo, para informar sobre a falta de energia nas regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país.

O problema foi na hora de falar Jacarepaguá. De Jacarepagá a Jaraquabá, teve de tudo. O certo não saiu, mas foi assim mesmo.

Mundo mudou

A partir de agora, diferentemente do que aconteceu até o ano passado, a TV Conmebol passará a pagar cachê para os contratados do BandSports que trabalharem nas transmissões dos seus jogos.

Nada mais justo.

Férias

Carolina Ferraz apresentou o último “Domingo Espetacular” e saiu de férias na Record.

Nos próximos 15 dias, entenda-se dois finais de semana, será substituída por Patrícia Costa.

Variedades

Débora Selanne, que foi miss Campinas e modelo de várias agências, está apresentando o “Band Mulher”, programa local, diário das 13h às 14h.

De arquitetura, decoração a como cuidar de seu pet, tem de tudo um pouco.

Telegrama

Que o Faustão dá clique, ele dá. Dá barulho? Dá também. Falar do seu programa é sempre um prato cheio, porque acaba resolvendo o problema de várias pessoas.

No entanto, convém esclarecer que passa ou até começa por ele, Fausto, o trabalho que a Band tem procurado desenvolver para sacramentar este seu novo caminho. É isso que está sendo feito.

Passando a limpo

Enganos foram cometidos no registro da morte de Lygia Fagundes Telles neste último final de semana.

O romance “Ciranda de Pedra” foi, inicialmente, adaptado para a televisão por Teixeira Filho e Alcides Nogueira na segunda versão. Nunca por Janete Clair.

Rede dividida

Hoje tem “Libertadores da América” no SBT, com jogos das duas maiores torcidas brasileiras.

Uma parte das suas emissoras vai mostrar Always Ready e Corinthians, enquanto a outra Sporting Cristal e Flamengo.

Bate – Rebate

· Ainda em recuperação da cirurgia na coluna, mas já observando bom avanço no tratamento, Paulo Amigão Soares vai voltar ao seu trabalho na ESPN ainda nesta primeira quinzena de abril.

· Globoplay anuncia para o dia 28 a estreia da segunda temporada de “Desalma”.

· Começaram nesta última segunda-feira, as gravações da nova temporada de “As Five”.

· Impressionante: nesta quarta, no programa “Quilos Mortais” da Record será apresentada a história de Angel…

· … É uma americana do Texas, de 42 anos, que pesa 260 quilos.

· A vida do novo Encrenca, na Rede TV!, continua bastante complicada. Neste último domingo, deu apenas 1,2 ponto na Grande São Paulo..

· … Enquanto isso, o concorrente Perrengue, da Band, marcou 3,8 pontos.

· Última forma: só na próxima sexta-feira, Leonor Correa terá uma reunião com a direção da Band, para traçar os rumos da teledramaturgia…

· … Por enquanto, só troca de mensagens e desejo de iniciar os trabalhos muito em breve.

C´est fini

Se já não bastassem os recentes problemas, com denúncias, demissões e outros do gênero, a área de elenco da Globo atravessa uma nova tempestade, provocada por um profissional desse departamento. A figura em questão é acusada de privilegiar a “turma” em escalações, revoltando até mesmo nomes famosos da casa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!