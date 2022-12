FLÁVIO RICCO: “Bem disse o Noriega: ‘Que em 2026 o Brasil seja mais brasileiro'”

A Copa do Mundo vai até domingo, com transmissões na TV aberta, TV paga e streaming. Semifinais hoje e amanhã, no sábado disputa do terceiro lugar e, domingo, a grande final.

Para nós brasileiros, em sua maioria, vamos combinar, terminou na sexta-feira passada, o que nos deixa, mais uma vez, 24 anos sem o título.

Pior que isso, mais lamentável mesmo, foi o nosso desempenho em campo. Diferentemente de outros mundiais, desde a estreia contra a Sérvia, nunca foi uma seleção que inspirou grande confiança. Ao contrário, antes da eliminação contra a Croácia, também entrou na conta a derrota para Camarões. Uma campanha sofrível.

E, entre tudo que já foi dito e comentado nos últimos dias, uma crônica do jornalista Maurício Noriega foi a que mais me chamou atenção: “Que em 2026 o Brasil seja mais brasileiro”. Está tudo ali. Se continuar existindo a insistência em copiar o que é feito lá fora e supervalorizar questões técnicas, em vez de relevar as verdadeiras características do nosso futebol, as dificuldades serão enormes. Muita tática e pouca essência. Em todas as nossas grandes conquistas, até chegar ao penta, o nosso estilo de jogar sempre surpreendeu e superou os adversários.

E vou além ao que o Noriega colocou: uma seleção formada só por quem atua no Brasil, com aqueles que vivem e sentem o nosso futebol, será que não faria uma melhor figura?

TV Tudo

Dado interessante

Nos mundiais do passado, além da nossa, vários outros treinadores brasileiros dirigiam seleções de outros países. Hoje não mais.

E ainda querem alguém de fora para substituir o Tite. Será um atestado de falência.

Noventinha

Ainda em se tratando de futebol e esporte, no geral, é hora de quem mexe com isso prestar devidas homenagens a Fernando Solera, grande narrador esportivo, de vários mundiais, que está chegando aos 90 anos.

Sábado ele será devida e merecidamente homenageado pelos amigos.

Premiação

A próxima edição do “Globo de Ouro” foi marcada para o dia 10 de janeiro e terá como apresentador o comediante Jerrod Carmichael. A premiação serve como um termômetro para o “Oscar”.

Jenna Ortega está nessa briga, categoria Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical, pelo trabalho em “Wandinha”, a exemplo de Zendaya, Melhor Atriz em Série de Drama, por “Euphoria”.

(Jenna Ortega, a Wandinha/ crédito Instagram)

Sem sentido

O assunto caiu meio que no esquecimento, mas para todos os efeitos o “Bem, Amigos!”, de despedida do Galvão Bueno, com exibição no SporTV e Globo, está em pé. Deve acontecer.

Mas será que deve mesmo? Das narrações ele já se despediu. Um novo contrato, com outras atribuições, também foi assinado. Então, esse especial vai servir exatamente para quê? Tudo bem que ele merece, mas babação demais também enjoa.

Agenda

Uma terça-feira daquelas na “Fazenda”. Além da última eliminação, a que irá definir os três finalistas, ainda haverá a lavação de roupa suja.

Na mistura do pessoal ainda em jogo com os eliminados, toda e qualquer previsão deve ser descartada.

Especial

E se nada mudar, o especial “A Fazenda – Vencedor” será exibido pela Record na próxima segunda-feira, dia 19, a partir das 22h30.

A temporada do programa entra nos momentos finais.

E atenção

Hoje, 18h, ao vivo, nas redes sociais do R7, uma revista de tudo o que aconteceu neste 2022 no “Programa de Todos os Programas”.

Foram mais de 40 convidados. Hora de relembrar um pouco de tudo, para encerrar os trabalhos desta temporada.

Sinais de mudança

Tem muita fumaça em cima, mas nos interiores da Globo há o comentário que o “Fantástico” passará por mudanças editorais, na apresentação e paginação. Assunto já em estudos.

E que tem data para acontecer: no ano que vem, logo depois do Carnaval.

Desligamento

Editora-chefe do “SBT Brasil”, a jornalista Viviana Macedo está deixando a emissora, para tocar projetos pessoais e se dedicar mais à família.

Com mais de dez anos de casa, ela também já foi editora executiva do mesmo jornal.

Definições

O “The Voice Kids” está confirmado na temporada 2023 da Globo, porém, ainda não tem apresentador definido.

Ao que tudo indica, não será Márcio Garcia, que deve ir para um novo projeto.

Streaming

Giulia Miranda é uma das atrações da série “No Mundo da Luna”, disponível no HBO Max. Marissol, uma jovem cigana, é a sua personagem, prima da protagonista Luna (Marina Moschen).

Giulia também está no elenco do filme “Raquel 1:1”, que já rodou o mundo e chegou ao Brasil por meio da 46ª Mostra Internacional de Cinema e que entra em cartaz a partir de março.

Bate – Rebate

· O diretor Adriano Melo, recém-saído de “Cara e Coragem”, vai praticamente emendar uma novela na outra…

· …Ele irá integrar a equipe de “Fuzuê”, primeiro trabalho de Gustavo Reiz na Globo.

· No dia 19, estreia o especial “Humor Negro” no Multishow e Globoplay. Produção da Conspiração.

· “Esquema de Risco”, ação estrelada por Jason Statham e Hugh Grant, com direção de Guy Ritchie, entra em cartaz nos cinemas em 12 de janeiro.

· Dida Silva, diretora-geral e VP da Floresta/Sony, passou a integrar o quadro de membros da International Academy of Television Arts & Sciences…

· …A organização promove o International Emmy Awards, premiação que reconhece a excelência de programas e profissionais de televisão de todo o mundo.

· Com Luccas Neto, “Os Aventureiros – A Origem” chega aos cinemas em 6 de julho de 2023.

· Retomar a carreira musical e investir no teatro são os projetos de Paula Barbosa para 2023.

· Tati Vilella viverá a personagem Naira em “Vai na Fé”, próxima novela das sete da Globo…

· … Naira faz a segurança da banda liderada pelo cantor Lui Lorenzo, papel de José Loreto.

· O atacante Rodrygo, da seleção e do Real Madrid, visando a internacionalização da sua imagem, ingressou na plataforma Weibo…

· …No mesmo estilo do Facebook, essa nova rede social usada pelo jogador é de origem chinesa e bombou após Rodrygo abrir um perfil. Ele bateu 500 mil seguidores em menos de um mês.

C´est fini

O comercial do SBT já está em campo, ou na rua, para batalhar a “Sul-Americana 2023”. São Paulo, América-MG, Botafogo, Santos, Goiás e Red Bull Bragantino são nossos representantes, entrando direto na fase de grupo. A transmissão terá início em abril.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!